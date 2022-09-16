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Истории

Исследователи предложили безболезненный способ нанесения татуировок

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Татуировка — это не только значимое изображение, но и напоминание о боли, через которую пришлось пройти. Но однажды это может измениться. Исследователи из Технологического института Джорджии предложили использовать для нанесения рисунков микроиглы. Их объединяют в штамп, с помощью которого каждый может нанести себе татуировку самостоятельно и без болезненных ощущений.

Исследователи предложили безболезненный способ нанесения татуировок

Долговечность татуировок обусловлена болезненным способом их создания. Мастера используют иглы, чтобы вводить чернила в слой дермы, чуть ниж поверхности. Поэтому, сколько бы слоев кожи не сошло с естественным течением времени, чернила остаются под внешним слоем.

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Боль — существенная часть этого опыта, но не все проходят через него по собственному выбору. Иногда татуировки имеют медицинское назначение. Так, больным с онкологией, которые проходят повторную лучевую терапию, наносят небольшие метки, которые позволяют быстро, точно и безопасно настраивать излучение. Также при помощи татуировок маскируют шрамы после операций и наносят предупреждения о серьезных заболеваниях.

Это побудило группу исследователей из Технологического института Джорджии придумать, как использовать микроиглы в качестве альтернативной техники нанесения татуировки. Как следует из названия, микроиглы достаточно малы, чтобы вводить лекарственные средства в слой дермы кожи и при этом не вызывать ощущений. Часто их объединяют, размещая значительное число микроигл на пластине и просто прикладывая к коже.

Штамп с микроиглами, наполненный чернилами для татуировок.

Фото в тексте: Song Li, Georgia Tech

Микроиглы, созданные командой, меньше песчинок и сделаны из настоящих чернил для татуировки, которые содержатся в «растворимой матрице», прикрепленной к гибкой пластине.

Каждая микроигла, по сути, представляет собой пиксель. При приложении пластины иглу вдавливают в кожу и оставляют на несколько минут, чернила растворяются и остаются на коже после удаления штампа. В итоге получается четкая картинка, при этом без отеков или кровотечения, характерных для традиционных техник нанесения татуировки.

Цвета чернил для каждой микроиглы можно настраивать, чтобы создавать многоцветные изображения. Подойдут даже чернила, которые видны только в ультрафиолетовом свете: это позволит добавить пометки для пациентов и сохранить приватность медицинской информации.

Штампы с микроиглами, наполненные красными чернилами для татуировок, и полученные в результате татуировки.
Фото в тексте: Song Li, Georgia Tech

Результаты исследование представлены в статье, опубликованной в журнале iScience. Потенциально татуировки могут сохраняться до года, но при использовании временных чернил будут иметь более короткий срок службы. Микроиглы кажутся многообещающей альтернативой традиционным техникам нанесения татуировок, позволяя маркировать пациентов или даже домашний скот (например, в фермерских хозяйствах), но они пока не могут заменить тату-мастеров.

Матрицы микроигл относительно малы, и им не хватает плотности для получения изображений высокой точности. Но по мере того, как технология постепенно совершенствуется, однажды сделать настоящую татуировку будет так же просто, как и нанести переводную картинку в детстве.

Ранее стало известно, что в Южной Корее разработали чернила для смарт-татуировок, которые смогут предупредить о проблемах со здоровьем.

Источник.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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