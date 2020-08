Любознательным новичкам и опытным аудиоавторам: что почитать, если вы решили заняться подкастингом

«Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона». Кристен Майнцер





Эта книга — «пошаговое руководство для тех, кто хочет заниматься подкастингом, но не знает, с чего начать». Читатели хвалят ее за действительно полный разбор темы — от идеи до монетизации и продвижения — и немного ругают за то, что она «скорее мотивационная, чем практическая» и слишком завязана на американский рынок, так что многие вещи плохо применимы в российских реалиях.

В ней нет подробных инструкций по работе со звуком, но есть базовые советы по выбору техники, записи и монтажу, которые смогут направить тех, кто раньше не сталкивался с аудиоформатом. Также из книги можно узнать, зачем вам может понадобиться соведущий, где искать и как звать гостей в свое шоу и как формировать сообщество лояльных слушателей подкаста.



Три мысли из книги



Про мотивацию

Почему вы хотите запустить свой подкаст? Кристин несколько раз повторяет, что у вас должен быть повод получше, чем «все это делают». Например:

«Я хочу построить сообщество вокруг проблемы или идентичности».

«У меня есть знания (владение иностранным языком, опыт ведения бизнеса и так далее), которыми я готов делиться».

«Я — предприниматель и рассматриваю подкаст как один из способов развития своего бренда».

«Я хочу предоставить моим читателям/зрителям/клиентам дополнительный способ доступа к моему контенту».



Про концепцию

Кристен спрашивает, что из приведенного больше похоже на реальную идею шоу:

«подкаст о фильмах»

или

«подкаст, в котором кинокритик каждую неделю берет интервью у реального человека, который пережил тот же опыт, что и персонаж в недавно выпущенном фильме»?

Ответ очевиден — и идею вашего шоу стоит проработать столь же качественно.



Про идеальную продолжительность

Согласно исследованиям, большинство слушателей предпочитают подкасты длиной от 20 до 40 минут — ровно столько уходит у многих на разные бытовые дела. А еще, по мнению Кристен, этот временной диапазон популярен, потому что соответствует времени стандартного просмотра телевизионных программ (получасовая телекомедия = двадцать минут серии + реклама; часовая телевизионная драма = сорок минут серии + реклама).

Кристен советует начать с 20 минут. Шоу всегда можно сделать длиннее в процессе, но работа над коротким подкастом хороша для новичка, потому что:

Им легче управлять, когда вы пытаетесь управлять всем. Это позволит вам научиться считать каждую минуту.



«Пошумим. Как делать хитовые подкасты» Эрик Нюзум





Individuum



Сам автор адресует свою книгу трем категориям читателей:

любознательный новичок, который хочет запустить подкаст;

опытный аудиоавтор, который хочет совершенствоваться вывести свою работу на новый уровень;

сотрудник какой-нибудь компании или организации, которая хочет использовать подкастинг, чтобы наладить контакт с аудиторией, клиентами или просто единомышленниками — на почве общего интереса к какой-то теме, проблеме, хобби, образу жизни или, в общем-то, чему угодно.

И подчеркивает, что в ней не будет подробных инструкций и погружения в технологическую составляющую — она «про идеи и принципы», которые «важны для всех вне зависимости от масштаба ваших задач».



Рекомендует Костя Колосков,

сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm





Я очень рад, что Эрика Нюзума достаточно быстро перевели на русский язык — обычно такая нишевая литература добирается до наших полок очень долго. Книга будет полезна всем, кто хочет разобраться в подкастинге, покопаться в теории и просто структурировать свои знания. Ее уникальность в том, что это прекрасная инструкция для начинающих и в то же время отличный дайджест для продвинутых креаторов — Эрик Нюзум большой профессионал своего дела, поэтому его лайфхаки, практические примеры и, что самое главное, задания, будут полезны всем.



О каких заданиях речь?

Например, «объяснить свою идею в десяти словах или меньше, причем так, чтобы ее нельзя было спутать ни с чем другим в мире». Это гораздо труднее, чем может показаться, ведь «чтобы прочитать десять слов, нужно три секунды; чтобы написать их, времени нужно больше — и чем больше, тем лучше».

Или такое упражнение: «вам нужно зайти на поиск по картинкам (images.google.com — отличная отправная точка), ввести несколько слов, которые, как вам кажется, описывают вашу целевую аудиторию, и найти идеальное изображение вашего слушателя — одного человека, ваш главный аватар». Да, аудиторию можно определять с помощью демографии и психографии, оперируя цифрами и таблицами, а можно выбрать фото одного человека — того, кто будет олицетворять ваших слушателей.



Три мысли из книги



Про уникальность

Многие люди довольно глупо обезьянничают: они берут стиль и эстетику чужих подкастов, потому что думают, будто это их путь к успеху. Срочная новость: это не так! Залог успеха в такой плотной и быстрорастущей сфере, как подкастинг, — способность отличаться от других.

Для этого нужны:

увлекательные истории и идеи;

мощные герои;

неповторимый голос.

И вам стоит иметь в виду, что добиться успеха вы сможете, если у вас будет одно, второе и третье.



Про умение слушать

Любопытство — главное качество интервьюера, но на втором месте с минимальным отрывом идет умение слушать. Хорошее интервью получается, если слушать — если вы слушаете. Ваша цель как интервьюера — говорить как можно меньше. Просто помолчите.



Про возможности монтажа

Для творческого интервьюера редактура — это свобода. Вам в голову вдруг пришел немного безумный уточняющий вопрос? Валяйте. Если ничего не получится, всегда можно будет вырезать. Ваш собеседник вдруг вспомнил интересную деталь, которая касается вопроса, заданного пятнадцать минут назад? Класс, вперед! Вы потом сможете склеить две части его ответа.



Что еще почитать



Советует Лика Кремер,

соосновательница студии «Либо/Либо»







На английском

Главная книга для всех, кто хочет заниматься документальным аудио, — Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. Это комикс про авторов нарративных подкастов — This American Life, Planet Money и многих других. Герои рассказывают про подход к формату, про сценарии, про технику.

Ее автор Джессика Абель — графический новеллист, поэтому вместо текста все ее путешествие в мир главных американских подкастов нарисовано. Лично меня подбешивают комиксы, и для таких, как я, вместо этой книги существует одноименный подкаст.







Еще есть замечательная книга американского радиожурналиста Джо Ричмана Radio Diaries. DIY Handbook. В 1996 году Ричман раздал несколько диктофонов подросткам и попросил их несколько дней записывать все, что с ними происходит, говорить с друзьями и родственниками и вести аудиодневник.

Из этого эксперимента получился великий формат радиодневников, а Ричман написал учебник, понятный даже детям, о том, как записывать интервью, задавать вопросы и о чем помнить, чтобы записать хорошее интервью для подкаста.



На русском

Для тех, кто хочет научиться писать сценарии (неважно, фильма или подкаста), есть отличная книга Александра Митты «Кино между адом и раем». Она поможет дисциплинировать ворох идей, освоить работу с сюжетом, поворотами и структурой. А еще она тоже немножко комикс, потому что Митта отлично рисует!

Иллюстрации автора — важная часть этой книги и запоминаются не меньше, чем содержание.







Когда Митта писал свою книгу, он безусловно держал в голове другой известный учебник по сценарному мастерству — его написал Роберт Макки, он называется «История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только». Макки попытался систематизировать создание сценария и помог десяткам успешных авторов.



И не только почитать



Советует Аня Ковалева,

сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm







Тем, кто хочет запустить свой подкаст, я всегда советую повышать насмотренность и наслушанность в той теме и в том жанре, в которых вы хотите творить. Я, например, обожаю смотреть хорошие сериалы и документальные фильмы. Самое главное в подкастах — это история, а сериалы помогают научиться выстраивать драматургию и рассказывать истории так, чтобы вас хотели слушать.

Из последнего очень советую «Последний танец», документальный мини-сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз» времен 1990-х годов, и «Защищая Джейкоба», мини-сериал в жанре криминальной драмы.

