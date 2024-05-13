Пошаговая инструкция по обжалованию решения ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — орган исполнительной власти РФ, который контролирует соблюдение антимонопольного законодательства. Служба контролирует, чтобы действия бизнесменов не нарушали права другой компании и потребителей. Особенно важно соблюдение закона, когда на рынке появляются доминирующие организации. ФАС контролирует соблюдение законов на рынках всевозможных товаров и финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. Ведомство вправе пресекать любые нарушения закона о защите конкуренции и давать равные условия всем участникам госконтрактов. Антимонопольным органом рассматриваются нарушения в части контрактного законодательства, после чего выносится постановление. Случаются такие ситуации, когда ошибки происходят и в самой службе антимонопольного контроля. В статье узнаете, как обжаловать решение ФАС.

Содержание

Законодательная база

Важно: место для обжалования постановления или акта заявитель может сделать на свой выбор, и обратиться в вышестоящий государственный орган или в суд.

Заявителем может стать представитель любой из сторон. С помощью этой возможности участники могут отстаивать свои интересы, если считают их нарушенными. В законодательстве России отсутствует конкретный список претензий, которые можно безошибочно указать в жалобе. Прежде чем начать действовать в этом направлении, важно разобраться в нюансах и провести подготовительную работу.

Помощником в этом деле может стать следующая законодательная база:

«Гражданский кодекс» РФ;

Инструкция по проведению закупок есть в законах ФЗ-№44 и ФЗ-№223;

Федеральный закон «О защите конкуренции» (ФЗ-№135);

Изучите судебную практику в журналах «Деловой экспресс», «Российское конкурентное право и экономика» и «Конкуренция и право»;

«Арбитражный процессуальный кодекс РФ» предоставляет в том числе и алгоритм судебного разбирательства.

Обжалование решения ФАС: как подготовиться

Важно понимать, что обжаловать решения и предписания можно, а вот заключения и протоколы — нельзя. О том, как обжаловать решение ФАС прописано в законодательстве РФ. Пересмотром актов УФАС занимаются созданные в структуре ФАС коллегиальные органы.

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Справка: для обжалования решения ФАС в арбитражном суде заявителю необязательно проходить процедуру в коллегиальных органах.

Если вы уверены в том, что ваши права были нарушены, то к подаче жалобы стоит подготовиться и проверить следующее:

Имеет ли выданное вам решение право на обжалование, существуют ли основания для того, чтобы обращаться в антимонопольные органы с претензией. Любая жалоба может быть подана в определенные сроки — в течении одного месяца с даты выдачи предписания. Для обжалования решения ФАС в суде у вас есть необходимые доказательства. В качестве них рассмотрите документы от заявителя, объяснения должностного лица, результаты проверок и прочее, что касается дела.

Важно: помните, что сроком подачи жалобы будет считаться не дата подачи вами заявления, а тот день, когда оно будет принято к рассмотрению. Потому лучше подавать его не позднее, чем за пять дней до его истечения.

Если заявитель решил обжаловать постановление УФАС в ведомственном порядке, это не лишает его законного права обратиться и в арбитражный суд.

Что может стать предметом обращения с жалобой в ФАС:

Положения закупочного законодательства не соблюдены при отказе в удовлетворении претензии.

Сведения о поданной жалобе не были размещены в ЕИС.

не были размещены в ЕИС. Не соблюдены сроки регистрации обращения заявителя с жалобой.

Материальные основания

При подготовке к судебному спору указывайте в жалобе доказательства того, что ваши права и нормы закона нарушены, поскольку исчерпывающего перечня оснований для обжалования не утверждено. Однако крайне важно для успешного рассмотрения обосновать свою позицию. Лучше не ждать, что суд самостоятельно выявит нарушения.

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В жалобе на решение службы важно четко указать свои требования и правовое положение организации. В ситуации, если заявитель оспаривает решение другого органа, например, аукционной комиссии, где ФАС указан как контролирующий орган. Суд может отклонить такую жалобу на решение, поскольку заявитель не указал, в чем именно претензия к антимонопольной службе.

Досудебный порядок обжалования

Основанием для отмены решения могут стать следующие причины:

они нарушают материальные или процедурные нормы антимонопольного законодательства;

они противоречат официальным разъяснениям ФАС или Президиума ФАС;

исследование обстоятельств дела и доказательств выполнено не в полной мере территориальным органом.

Обжаловать решения в досудебном порядке возможно на основании закона № 59-ФЗ в срок до 30 дней. Этот срок может быть увеличен еще на месяц. Об этом заявитель получает уведомление письмом на указанную им почту.

Важно: для коллегиальных органов предусмотрен срок в 60 дней для рассмотрения претензии, с возможностью продлить его на один месяц при необходимости.

Досудебное разбирательство и оценка действий антимонопольной службы инициируется подачей заявления:

лично в отделение ФАС,

онлайн с помощью электронной печати,

через отделение «Почты России» с описью вложения,

через МФЦ или «Госуслуги».

О решении заявителя также уведомляют официальным письмом на почту, а на официальном ресурсе антимонопольной службы появляется запись об этом.

Важно: Пока длится досудебное разбирательство, действие документа не приостанавливается.

Возможные причины отказа в пересмотре решения ФАС:

истек срок подачи заявления,

жалоба не соответствует требованиям 44-ФЗ,

документ не подписан или полномочия подписанта не подтверждены документально,

по этому вопросу уже есть решение суда (по заявлению другого участника).

Обжалование через арбитражный суд

Для обжалования решения ФАС жалоба может быть направлена в арбитражный суд. Он может рассмотреть претензии сторон и обжаловать акты.

Порядок действий при желании подать жалобу в суд следующий:

Определитесь, в какой территориальный орган будете обращаться. Подготовьте сами или с помощью юриста исковое заявление. Подайте заявление на рассмотрение жалобы удобным для вас способом: лично в секретариат или по почте в установленные законом сроки — в течении трех месяцев после выдачи предписания (ст.52 135-ФЗ).

Суд рассмотрит ваше обращение и установит правомерность действий антимонопольного органа, после чего подтвердит или опровергнет факт правонарушения на основании «Арбитражного процессуального кодекса» (ст.29, 35).

Акты, которые были вынесены коллегиальной комиссией антимонопольной службы, можно оспаривать в суде в течение тридцати дней со дня их вынесения. Обращение с жалобой на решение ФАС в арбитражном суде может быть принято после истечения срока в исключительном случае — когда суд сочтет причины этого уважительными.

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Справка: после принятия заявления на рассмотрение, действие предписания ФАС будет приостановлено до того момента, пока суд не вынесет постановление по жалобе.

Иск в арбитражный суд должен быть составлен согласно требованиям, которые указаны в ст.199 АПК:

Сведения о том, кто подает заявку: название и адрес, а также ИНН/КПП. Наименование территориального органа, куда подается жалоба. Документ, который надлежит оспорить — предписание, решение, акт. Указать подробно, какие правонарушения антимонопольной службы были допущены и указать на них конкретной ссылкой на законодательство. Перечислить претензии: отменить решение (предписание или акт) ведомства и наказать тех, кто в этом виноват.

Суд примет иск, если заявитель подошел ответственно к сбору документов, а именно:

Грамотно составил исковое заявление. Приложил квитанцию об оплате госпошлины. Предоставил ИНН, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, паспорт ИП. Приложил те материалы, которые доказывают правомерность претензии заявителя — дубликат вынесенного решения ФАС и собранная истцом доказательная база. Документальное подтверждение получения иска ответчиком.

Если не соблюдать условие, тогда срок будет нарушен, за что компания и ее руководитель могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с «Кодексом об административных правонарушениях» (КоАП).

Важно: обжаловать в суде надо как решение, так и предписание, что выписано ведомством, потому что в ином случае не произойдет законной приостановки его действия.

Если при ведомственном порядке рассмотрения жалобы на действия ФАС мы говорили, что нет четких норм для составления заявления, то для подачи в суд они установлены нормами АПК РФ об оспаривании ненормативных правовых актов. Антимонопольный орган обязан разъяснить, почему его решение было правомерно.

Что может повлиять на решение

Отказ в обжаловании решения ФАС в судах практикуется, когда в акте не находят нарушений законодательства.

Обжалование решения ФАС или иного акта удается, если:

в решении не учли нюансы законодательства, и оно может нарушить права заявителя (определение СКЭС ВС РФ от 21.06.2021 № 304-ЭС21-3268 № А81-3078/2020);

в действиях участников торгов нет состава нарушения (определение ВС РФ от 24.01.2022 № 303-ЭС21-26683 № А73-16475/2020).

Иногда спор проходит несколько инстанций, где вышестоящий суд отменяет решения нижестоящего.

Встречаются ситуации, когда дело возвращается на пересмотр. ФАС выносит решение не только в отношении предпринимателей. Суды в отдельных случаях могут некорректно определить характер правоотношений и посчитать, что стороны нарушили правила подсудности.

Если получен отказ в пересмотре решения, то можно подать обращение повторно, если позволяют сроки.

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