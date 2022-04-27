Стартап-революция: топ-3 технологичных отрасли в Катаре

Последние годы в Катаре активно формируется стартап-экосистема: в период с 2016 по 2020 года ее среднегодовой темп роста составил 67%. А в 2021 году местные стартапы получили рекордный уровень финансирования — почти $19 млн, что на 92% больше, чем в 2020 году. Предыдущий рекорд в размере $11,3 млн был зафиксирован в 2017 году. Вот какие отрасли лидируют в разработке технологических инноваций.

Финтех

Как и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, в Катаре растет популярность финтех-индустрии. В 2020 году в ней было зарегистрировано семь сделок — наибольшее количество по сравнению с другими отраслями. В 2021 году большая часть (33%) венчурных сделок также приходилась на финтех-стартапы.

Электронная коммерция

В 2021 году в сфере онлайн-торговли были зарегистрированы две крупнейшие сделки в Катаре. На стартапы Snoonu и Urban Point приходилась пятая часть капитала, направленного в страну. Пандемия положительно повлияла на индустрию: с момента ее начала объем средств, привлеченных катарскими e-commerce стартапами, вырос в 40 раз.

В первой половине 2021 года сектор лидировал с точки зрения финансирования — 43% средств ($4,9 млн) привлек сервис доставки еды Snoonu в серии A.

Услуги по дому

Рост потребности в цифровизации и комфорте во время пандемии повысил популярность услуг по дому. В 2020 году сектор показал лучшие результаты по сравнению с 2019 годом: стартапы закрыли три сделки, крупнейшей из которых стала Ebultler ($275 тысяч).

В 2021 году на услуги по дому приходилось 7% от всего финансирования в стране. Ebultler привлекла $1,4 млн, а BFive — $27,2 тысячи.

Источник.

Фото на обложке: Ahmed Adly / Shutterstock