ТВ, интернет, соцсети. Елизавета II и технологии, которые она использовала

Вспоминаем о ярких событиях из жизни самого инновационного монарха своей эпохи.

Британская монархия в первую очередь ассоциируется с помпезностью, строгими нравами и традициями. Однако Елизавета II была гораздо более прогрессивна, чем можно представить, и даже в зрелые годы обращалась к технологическим новинкам.

В детстве провела свою первую радиопередачу для миллионов слушателей

В 1940 году королева — тогда принцесса Елизавета — обратилась к детям Содружества во время детской передачи на BBC. Рядом с ней находилась ее сестра Маргарет. Будущая королева обратилась к детям, многие из которых были эвакуированы из-за начала войны, заверив их, что «все будет хорошо».

Фото в тексте: Giganet.uk

Незатейливая передача транслировалась по всей Великобритании, Австралии и Канаде, куда многие дети были отправлены ради безопасности. Считалось даже, что она помогла побудить другие страны присоединиться к военным действиям.

В 1953 году ее коронация транслировалась по телевизору

Коронация королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве стала первой коронацией, которая когда-либо транслировалась по телевидению. Согласно сайту королевской семьи, в Великобритании ее посмотрели 27 млн человек.

Фото в тексте: Giganet.uk

Тогда электричеством были обеспечены менее половины домов Великобритании. В преддверии коронации продажи и аренда телевизоров взлетели до небес. По оценке BBC, во время передачи у каждого телевизора находилось в среднем по 17 человек — и это при том, что изображение было черно-белым.

В 1976 году королева Елизавета отправила свой первый email

Хотя она откладывала появление в социальных сетях, она стала одним из первых пользователей электронной почты. В 1976 году, когда в исследовательском центре телекоммуникаций под названием Royal Signals and Radar Establishment был установлен ARPANET (позже трансформировался в интернет), королева стала одним из первых людей, отправивших email.

Питер Кирштейн, который помог ей отправить сообщение, сообщил, что установил для нее имя пользователя HME2 (Her Majesty, Elizabeth II — Ее Величество Елизавета II).

Королева посетила штаб-квартиру Google

Елизавета II посетила Google в 2008 году. Королевская семья даже поделилась видео этого визита на своей официальной странице в YouTube.

Там королеве и ее супругу принцу Филиппу показали вирусное видео с хихикающим младенцем, и они сами не могли удержаться от смеха.

В 2012 году королева записала свое ежегодное рождественское послание в 3D

Каждый год королева Елизавета записывала рождественское послание, подводя результаты прошедшего года. И однажды она решила добавить к нему кое-что новое. В 2012 году она записала это послание в 3D, и, по словам представителя Букингемского дворца, который дал комментарий BBC, сочла его «абсолютно прелестным».

В 2014 году она опубликовала первое сообщение в Twitter

Королева не просто умеет обращаться с электронной почтой, но и присутствует в Twitter. В 2014 году она опубликовала свой первый твит, посещая Лондонский музей науки.

«Мне очень приятно открывать выставку "Информационный век" сегодня в @ScienceMuseum, и я надеюсь, что люди получат удовольствие от ее посещения. Elizabeth R», — написала она 24 октября 2014 года. Публикация набрала 36 тысяч отметок «Мне нравится».

В 2019 году королева Елизавета разместила свой первый пост в Instagram*

В марте 2019 года королева впервые опубликовала сообщение в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram*, опять же, во время посещения Лондонского музея науки. Она поделилась фотографией музейного экспоната — письма, которое было написано ее прапрадедушке, принцу Альберту, Чарльзом Бэббиджем, первопроходцев в области компьютерной техники.

«Сегодня я имела удовольствие узнать об инициативах детского компьютерного программирования, и мне показалось уместным опубликовать этот пост в Instagram* в Музее науки, который долгое время продвигал технологии, инновации и вдохновлял следующее поколение изобретателей», — написала она.

Во время пандемии COVID-19 она участвовала в видеоконференции

В июне 2020 года, в возрасте 94 лет, королева Елизавета воспользовалась Zoom и сделала свой первый публичный видеозвонок. Королева присоединилась к своей дочери, принцессе Анне, во время видеоконференции, чтобы выразить благодарность представителям жизненно важных профессий и услышать об их опыте во время пандемии.

Фото в тексте: Giganet.uk

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Фото на обложке: Getty