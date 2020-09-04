Анализ данных и внимание к клиенту: как риелтору сохранить востребованность в цифровом мире

Сейчас продавцы и покупатели недвижимости обычно обращаются к риелтору только за помощью с оформлением документов. С остальными задачами справляются цифровые сервисы. Антон Данилович, CEO и сооснователь PropTech-стартапа TopHap, убежден, что в современном мире риелтору крайне важно освоить новейшие технологии и создать сильный бренд, демонстрирующий его знания и опыт.

Dig(IT)al. Цифровой гайд для тех, кто устал делать по-старому.

Подстроиться под новые реалии

20 лет назад риелтор показывал клиентам недвижимость которую они до этого не видели. Даже активные покупатели, которые сами искали подходящие варианты, могли осмотреть их только с помощью агента. В 2020 году получится не только увидеть в интернете все части дома, двора и района, но и разглядеть все уголки любой комнаты и даже спланировать, куда поставить елку на Новый год. И только после этого отправиться на место лично. Пандемия лишь закрепила эту практику.

Так что же могут предпринять риелторы, чтобы интернет не сделал с ними то же, что он уже сделал с бумажными газетами? Им необходимо освоить технологии, чтобы вывести анализ рынка на новый уровень, а затем использовать свой опыт, чтобы показать клиентам то, чего нет в сети.

Стать незаменимым специалистом

Многие риелторы понимают: они должны использовать технологии, чтобы повысить личный авторитет, создать реальную ценность своих услуг и построить доверительные отношения с клиентами. Благодаря растущей доступности открытых и закрытых данных и развитию машинного обучения и искусственного интеллекта, они могут показать клиентам больше, чем просто модные интерьеры. Они могут сделать так, чтобы самая крупная сделка стала еще и самой мудрой.

Как сооснователь платформы для аналитики рынка недвижимости я буквально каждый день вижу, что глубокие данные могут сообщить:

Характеристики объекта, оказывающие наибольшее влияние на его текущую и будущую стоимость

Исторический и прогнозный анализ развития улиц в пределах микрорайонов и отдельных участков

Каковы реальные переменные, влияющие на стоимость недвижимости в разных регионах

Горячие рынки и движущие ими тенденции

Как строительство влияет на текущие и будущие оценки

Основные характеристики района — от качества школ до уровня шумового загрязнения и наличия достопримечательностей.

Топографию участка и ее влияние на востребованность и стоимость недвижимости

Оптимизированную ценовую стратегию с позиционированием и синхронизацией, подкрепленными миллионами данных, а не тремя записями о продажах

Это всего лишь несколько примеров. Мир глубоких данных открывает доступ к взгляду на объект с очевидных и неочевидных углов. Часто именно то, как мы группируем и анализируем эту информацию, дает самые важные выводы.

Использовать возможности глубокой аналитики

Речь идет о том, как мы анализируем, понимаем и представляем данные. Самая мощная сила на земле, человеческий разум, ограничена в способности обрабатывать горы данных одновременно. Если кто-то попросит вас вычислить кубический корень числа Пи, вы немедленно обратитесь к калькулятору. И это нормально. Нам нужно признать наши ограничения и увидеть в технологиях союзников.

ИИ может сделать гораздо больше. Он может использовать машинное обучение, чтобы взять серию изменяющихся данных, сравнить их с историческими тенденциями, выявить корреляции, которые мы, возможно, никогда не видели, и сказать, сколько на самом деле стоит дом — и сколько он будет стоить в следующем году и через год после этого. Алгоритмы машинного обучения могут отслеживать как статические, так и динамические тенденции и учитывать их при оценке недвижимости. Подобные методы могут выявить тенденции в том или ином районе и их изменения — текущие и возможные. Они могут рассказать, сколько вложить в недвижимость или как ее отремонтировать, чтобы получить максимальную отдачу.

Данные есть. Теоретически риелтор мог бы посетить все релевантные для него госучреждения и получить их. Если бы он делал это каждый день в течение года, а затем вводил информацию в электронные таблицы, у него получился бы довольно надежный набор данных. Но технологии позволяют нам делать это за считанные секунды. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта данные можно собирать, систематизировать и обрабатывать, чтобы получить ту ​​информацию, которая требуется продавцам и покупателям, — и будет требоваться все больше.

Для них доступ к этой информации станет правом, а не привилегией. Как группа преданных своему делу профессионалов мы можем и должны предоставлять клиентам больше, чем просто поверхностную информацию. Мы можем показать им подробные данные, необходимые для принятия обоснованного решения.

Таким образом, риелторы могут сохранить востребованность. Но нам стоит признать: данные имеют значение. Современному риелтору не нужно становиться дата-сайентистом, но необходимо научиться предоставлять аналитические инсайты, основанные на данных. Чтобы это произошло, нам нужно уделять одинаково много внимания и технологиям, и клиентам. Если мы используем данные, чтобы помогать им принимать правильные решения, мы можем добиться большего, чем стабильный доход: мы можем дать клиентам по-настоящему надежные советы.

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