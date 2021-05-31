Приложения нас подслушивают? Почему мы видим рекламу определенных брендов

Писатель и дизайнер Роберт Рив однажды гостил в доме своей матери. Он никогда не обсуждал с ней зубную пасту, которую она использует, и не набирал в поиске этот бренд, однако теперь постоянно видит его рекламу. Он рассказал, как это происходит.

Каждый интернет-пользователь делится персональной информацией в сети. Многие приложения для смартфонов при установке требуют предоставить доступ к контактам и местоположению. Теперь агрегаторы данных знают о нас столько, что кажется: они нас подслушивают.

Прежде всего, приложения социальных сетей не подслушивают нас. Это теория заговора, которую уже неоднократно развенчивали. Дело в том, что им это незачем: мы сами неосознанно сообщаем алгоритмам все, что им нужно.

Приложения собирают с нашего смартфона самые разные данные: ID устройства, местоположение, демографические данные. Это всем известно.

Агрегаторы данных платят, чтобы собирать данные из любых источников. Когда я использую скидочную карту в магазине? Это происходит при каждой покупке? Этот набор данных можно продать.

Покупки в сетевом супермаркете можно связать с Twitter-аккаунтом: у обеих компаний есть мои email и телефон. А когда я принимал условия пользовательского соглашения и политики конфиденциальности персональных данных, то позволил им обмениваться данными.

И здесь начинается самое интересное.

Если мой смартфон регулярно находится в той же области GPS, где и устройство другого человека, эта информация тоже отслеживается. Агрегаторы начинают реконструировать сеть людей, с которыми я регулярно общаюсь.

Рекламодатели могут использовать мои интересы, историю просмотров и покупок, чтобы демонстрировать рекламу моим знакомым, а мне — то, что основано на их данных. На данных родственников, друзей или коллег.

Таким образом, я буду получать рекламу того, что мне не нужно. Однако этот продукт или услуга могут заинтересовать кого-то из близких.

В результате я неосознанно заведу разговор о той самой зубной пасте. Алгоритмам не нужно прослушивать нас. Им достаточно агрегированных метаданных.

Кроме этого, важно понимать: это известный факт. Об этом неоднократно писали. Просто всем все равно. Мы решили, что наша приватность ничего не стоит, и уже слишком много рассказали о себе.

Итак, вот как это произошло.

Они знают, какую зубную пасту покупает моя мама.

Они знают, что я гостил у нее.

Они знают мой Twitter-аккаунт.

Теперь я вижу в Twitter рекламу этой зубной пасты.

Наши данные касаются не только нас. Их можно использовать при взаимодействии с другими людьми, чтобы управлять их поведением.

Неудивительно, что политика персональных данных остается острым вопросом. Недавно Германия законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp. Кроме этого, в январе 2021 года компания сообщала, что пользователи, которые не примут новые правила конфиденциальности, не смогут использовать мессенджер. Однако решение вызвало масштабную критику, и от него было решено отказаться.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash