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Истории

Приложения нас подслушивают? Почему мы видим рекламу определенных брендов

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Каждый интернет-пользователь делится персональной информацией в сети. Многие приложения для смартфонов при установке требуют предоставить доступ к контактам и местоположению. Теперь агрегаторы данных знают о нас столько, что кажется: они нас подслушивают. 

Писатель и дизайнер Роберт Рив однажды гостил в доме своей матери. Он никогда не обсуждал с ней зубную пасту, которую она использует, и не набирал в поиске этот бренд, однако теперь постоянно видит его рекламу. Он рассказал, как это происходит.

Приложения нас подслушивают? Почему мы видим рекламу определенных брендов

Прежде всего, приложения социальных сетей не подслушивают нас. Это теория заговора, которую уже неоднократно развенчивали. Дело в том, что им это незачем: мы сами неосознанно сообщаем алгоритмам все, что им нужно.

Приложения собирают с нашего смартфона самые разные данные: ID устройства, местоположение, демографические данные. Это всем известно.

Агрегаторы данных платят, чтобы собирать данные из любых источников. Когда я использую скидочную карту в магазине? Это происходит при каждой покупке? Этот набор данных можно продать.

Покупки в сетевом супермаркете можно связать с Twitter-аккаунтом: у обеих компаний есть мои email и телефон. А когда я принимал условия пользовательского соглашения и политики конфиденциальности персональных данных, то позволил им обмениваться данными.

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И здесь начинается самое интересное.

Если мой смартфон регулярно находится в той же области GPS, где и устройство другого человека, эта информация тоже отслеживается. Агрегаторы начинают реконструировать сеть людей, с которыми я регулярно общаюсь.

Рекламодатели могут использовать мои интересы, историю просмотров и покупок, чтобы демонстрировать рекламу моим знакомым, а мне — то, что основано на их данных. На данных родственников, друзей или коллег.

Таким образом, я буду получать рекламу того, что мне не нужно. Однако этот продукт или услуга могут заинтересовать кого-то из близких.

В результате я неосознанно заведу разговор о той самой зубной пасте. Алгоритмам не нужно прослушивать нас. Им достаточно агрегированных метаданных.

Кроме этого, важно понимать: это известный факт. Об этом неоднократно писали. Просто всем все равно. Мы решили, что наша приватность ничего не стоит, и уже слишком много рассказали о себе.

Итак, вот как это произошло.

  • Они знают, какую зубную пасту покупает моя мама.
  • Они знают, что я гостил у нее.
  • Они знают мой Twitter-аккаунт.
  • Теперь я вижу в Twitter рекламу этой зубной пасты.

Наши данные касаются не только нас. Их можно использовать при взаимодействии с другими людьми, чтобы управлять их поведением.

Неудивительно, что политика персональных данных остается острым вопросом. Недавно Германия законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp. Кроме этого, в январе 2021 года компания сообщала, что пользователи, которые не примут новые правила конфиденциальности, не смогут использовать мессенджер. Однако решение вызвало масштабную критику, и от него было решено отказаться

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Фото на обложке: Unsplash

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