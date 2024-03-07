Робот-хирург Yomi помогает устанавливать зубные импланты — вот как он работает

Есть плюсы и для пациентов: операция минимально инвазивная, а восстановление проходит быстро.

С роботом Yomi от компании Neocis имплантация зубов становится более точным и предсказуемым процессом. Система создает подробную пространственную карту рта пациента, а роботизированная рука подсказывает врачу, где и под каким углом нужно сверлить.

Как работает Yomi

Робот представляет собой белую медицинскую тележку с большим монитором. Единственный человекоподобная деталь — это рука со сверлом.

Система объединяет ПО для создания 3D-изображений и роботизированную руку. Перед имплантацией пациенту делают компьютерную томографию черепа, в том числе рта и челюсти. Снимок отправляется в Yomi, и тот отображает детальное 3D-изображение. Затем с помощью этого изображения стоматолог и Yomi составляют визуальный план того, где, на какой глубине и под каким углом будет установлен имплант.

Фото в тексте: Neocis

Затем пространственную карту рта пациента нужно синхронизировать со структурой его реального рта. Для этого робот использует небольшое устройство, которое крепится к нижним зубам на стороне, противоположной месту имплантации.

В зависимости от положения этого устройства ПО может синхронизировать 3D-изображение как с реальным ртом пациента, так и с местоположением сверла. Поскольку все части системы видят одно и то же, они могут действовать по плану вместе, даже если голова пациента слегка движется.

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Когда рука Yomi приближается ко рту пациента, она переходит в «управляемый» режим, предоставляя врачу информацию о том, как сверло расположено относительно рта пациента. Если направление соответствует указанному в плане, сверло свободно перемещается, а если отклоняется от него, то оказывает сопротивление.

Neocis

Neocis, разработчик Yomi, базируется из Майами. Компания была основана в 2008 году Алоном Мозесом и Хуаном Сальседо.

В 2012 году Neocis привлекла $1,07 млн в рамках раунда серии А, который возглавил предприниматель в области медицинской робототехники Фред Молл.

К 2016 году Yomi прошел клинические испытания и стал первой роботизированной системой для стоматологической хирургии, получившей одобрение FDA.

В 2017 году Neocis продала первого робота Yomi (сейчас он стоит примерно $200 тыс. плюс ежемесячная плата за содержание и обслуживание).

На сегодняшний день компания установила почти 200 роботов в США. По словам Мозеса, Yomi установил уже 40 тыс. имплантов.

За 14 лет своего существования Neocis привлекла $179 млн от таких инвесторов, как фонд Mithril Питера Тиля, Norwest Venture Partners и NVentures, венчурного подразделения NVIDIA.

Как утверждает Мозес, Yomi предоставляет платформу, к которой стоматологические учреждения могут подключить все системы и рабочие процессы, необходимые для установки импланта. Он добавляет, что это позволяет автоматизировать большее количество аспектов процесса с помощью ИИ, чтобы сократить временной интервал между первым посещением врача и установкой коронки.

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Сейчас ИИ и роботы помогают выполнять широкий спектр медицинских процедур. Исследования показывают, что результаты лечения во многом зависят от подготовки и опыта врача. Поскольку роботы выполняют каждую процедуру одинаково, они могут сделать результаты более предсказуемыми.

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Фото на обложке: SORN340 Studio Images / Shutterstock