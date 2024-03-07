Робот-хирург Yomi помогает устанавливать зубные импланты — вот как он работает

С роботом Yomi от компании Neocis имплантация зубов становится более точным и предсказуемым процессом. Система создает подробную пространственную карту рта пациента, а роботизированная рука подсказывает врачу, где и под каким углом нужно сверлить.
Есть плюсы и для пациентов: операция минимально инвазивная, а восстановление проходит быстро.
Как работает Yomi
Робот представляет собой белую медицинскую тележку с большим монитором. Единственный человекоподобная деталь — это рука со сверлом.
Система объединяет ПО для создания 3D-изображений и роботизированную руку. Перед имплантацией пациенту делают компьютерную томографию черепа, в том числе рта и челюсти. Снимок отправляется в Yomi, и тот отображает детальное 3D-изображение. Затем с помощью этого изображения стоматолог и Yomi составляют визуальный план того, где, на какой глубине и под каким углом будет установлен имплант.
Фото в тексте: Neocis
Затем пространственную карту рта пациента нужно синхронизировать со структурой его реального рта. Для этого робот использует небольшое устройство, которое крепится к нижним зубам на стороне, противоположной месту имплантации.
В зависимости от положения этого устройства ПО может синхронизировать 3D-изображение как с реальным ртом пациента, так и с местоположением сверла. Поскольку все части системы видят одно и то же, они могут действовать по плану вместе, даже если голова пациента слегка движется.
Читайте по теме:
Как роботы меняют хирургию и медицинское образование
В России зарегистрировали первую AI-технологию в области стоматологии
Когда рука Yomi приближается ко рту пациента, она переходит в «управляемый» режим, предоставляя врачу информацию о том, как сверло расположено относительно рта пациента. Если направление соответствует указанному в плане, сверло свободно перемещается, а если отклоняется от него, то оказывает сопротивление.
Neocis
Neocis, разработчик Yomi, базируется из Майами. Компания была основана в 2008 году Алоном Мозесом и Хуаном Сальседо.
- В 2012 году Neocis привлекла $1,07 млн в рамках раунда серии А, который возглавил предприниматель в области медицинской робототехники Фред Молл.
- К 2016 году Yomi прошел клинические испытания и стал первой роботизированной системой для стоматологической хирургии, получившей одобрение FDA.
- В 2017 году Neocis продала первого робота Yomi (сейчас он стоит примерно $200 тыс. плюс ежемесячная плата за содержание и обслуживание).
На сегодняшний день компания установила почти 200 роботов в США. По словам Мозеса, Yomi установил уже 40 тыс. имплантов.
За 14 лет своего существования Neocis привлекла $179 млн от таких инвесторов, как фонд Mithril Питера Тиля, Norwest Venture Partners и NVentures, венчурного подразделения NVIDIA.
Как утверждает Мозес, Yomi предоставляет платформу, к которой стоматологические учреждения могут подключить все системы и рабочие процессы, необходимые для установки импланта. Он добавляет, что это позволяет автоматизировать большее количество аспектов процесса с помощью ИИ, чтобы сократить временной интервал между первым посещением врача и установкой коронки.
Читайте по теме:
Японский стартап Toregem Biopharma разрабатывает препарат для выращивания зубов
В Москве появилась первая аптека-робот
Сейчас ИИ и роботы помогают выполнять широкий спектр медицинских процедур. Исследования показывают, что результаты лечения во многом зависят от подготовки и опыта врача. Поскольку роботы выполняют каждую процедуру одинаково, они могут сделать результаты более предсказуемыми.
Фото на обложке: SORN340 Studio Images /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 6 AI-ботов, которые помогут найти и сохранить любовь
- 2 Типичные ошибки при запуске голосового робота и как их избежать
- 3 Люди и роботы: как «подружить» сотрудников с технологиями
- 4 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
- 5 На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2024
10 марта 2024
11 марта 2024