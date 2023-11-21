Shein может обогнать H&M и Zara по выручке

В прошлом году выручка компании составила $23 млрд, а чистая прибыль — $800 млн. Сообщается, что к концу года компания планирует увеличить этот показатель на 40%.

В этом году китайский бренд фаст-фэшн Shein, который базируется в Сингапуре, может обойти двух гигантов моды: Zara и H&M. За первые девять месяцев 2023 года выручка Shein достигла $24 млрд.

Судя по этим данным, Shein уже обошел шведского ритейлера H&M.

За девять месяцев с 1 декабря 2022 года по 31 августа 2023 года компания, которая официально называется H&M Hennes & Mauritz AB, получила $16,4 млрд чистой выручки и $8,2 млрд валовой прибыли.

За шесть месяцев с 1 февраля по 31 июля выручка испанского Inditex, владельца Zara, составила $18,3 млрд, а валовая прибыль — $10,6 млрд.

По сообщениям, в 2024 году Shein планирует выйти на биржу. А пока правительство США обвиняет компанию в том, что та использует принудительный труд и торговые лазейки, а также сотрудничает со спорными поставщиками и нарушает права интеллектуальной собственности.

В ходе последнего инвестраунда оценка Shein упала на треть — со $100 млрд в прошлом году до $66 млрд. В ритейлера вложились такие инвесторы, как Sequoia Capital, Tiger Global и General Atlantic.

К концу пандемии модный бренд был на подъеме: покупателей привлекли крайне низкие цены, например $3 за рубашку и $12 за платье, и возможность одеваться по последним трендам.

Согласно исследованию Комиссии по обзору американо-китайских отношений в области экономики и безопасности (USCC), в марте 2020 года Shein занимала 18% рынка быстрой моды в США. За два года это число выросло до 40%. К ноябрю 2022 года на долю Shein приходилось 50% всех продаж в сфере быстрой моды — это больше, чем у H&M (16%) и Zara (13%).

В мае 2022 года на короткий период приложение Shein в США обошло по загрузкам TikTok, Instagram* и Twitter.

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Китайский интернет-магазин также стремится стать новым Amazon. Для этого компания переманивает продавцов, предлагая стимулы тем, кто зарабатывает от $2 млн в год.

Помимо этого, Shein теперь продает электронику, а в этом году начала сотрудничество с американским ритейлером Forever 21, в рамках которого может использовать магазины бренда для продажи своих товаров и в качестве пунктов выдачи.

Конечно, Shein еще не скоро будет конкурировать с Amazon. Однако занять такую долю рынка США всего за три года — уже серьезное достижение.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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