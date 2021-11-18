TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Twitter: какие типы аккаунтов популярны в каждой социальной сети

Creator Economy, или экономика творческих людей, породила тысячи предпринимателей, которые собирают многомиллионные аудитории в социальных сетях — больше, чем многие медиакомпании. Какую платформу выбрать для продвижения? Делимся интересной статистикой о том, какие аккаунты и контент преобладают в каждой из пяти социальных сетей — TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Теперь социальные сети отличаются друг от друга не по функциям, а по ценностям и сообществам. Деятельность человека может сделать его популярным на одной платформе, но совсем не привлечь интереса на другой.

Например, страница, посвященная Мистеру Бину, выдуманному персонажу британского ситкома, находится на четвертом месте по популярности в Facebook со 129 млн подписчиков. Однако в Twitter он интересен лишь 215 тысячам человек.

Вот еще несколько примеров.

У Беллы Порч 85 млн подписчиков в TikTok и менее 1 млн в Twitter.

У Ким Кардашьян 263 млн подписчиков в Instagram и лишь 1,88 млн на YouTube-канале.

Издание Axios проанализировало 50 аккаунтов с наибольшим числом подписчиков на каждой платформе. Оказалось, TikTok выделяется среди других тем, что его знаменитости не становятся популярны в других соцсетях.

Аккаунты с наибольшим количеством подписчиков в различных социальных сетях.

Инфографика: Уилл Чейз, Axios

Пять самых популярных аккаунтов TikTok — Чарли Дамелио, Хаби Лейм, Эддисон Рэй, Белла Порч и Зак Кинг — не входят в топ-50 ни одной из других социальных сетей. Вместе они насчитывают 480 млн подписчиков в TikTok и лишь менее половины от этого числа в Twitter, Instagram, YouTube и Facebook вместе.

Чтобы выяснить, какие именно личности и контент популярны в каждой социальной сети, стоит взглянуть на топ-50 ее аккаунтов.

TikTok предпочитает индивидуальных создателей контента, которые самостоятельно выстраивают свое присутствие, а не организации с большими ресурсами. Особенно в нем популярны ролики с танцами и липсинком (пением под фонограмму) — это связано с тем, что в 2017 году соцсеть объединилась с сервисом Musical.ly, предназначенным именно для таких роликов.

предпочитает индивидуальных создателей контента, которые самостоятельно выстраивают свое присутствие, а не организации с большими ресурсами. Особенно в нем популярны ролики с танцами и липсинком (пением под фонограмму) — это связано с тем, что в 2017 году соцсеть объединилась с сервисом Musical.ly, предназначенным именно для таких роликов. Самые популярные аккаунты на YouTube — крупные музыкальные и развлекательные компании, часто международные. Наибольшее число подписчиков у шести аккаунтов из Индии, четырех из США, трех из Южной Кореи и двух из России.

— крупные музыкальные и развлекательные компании, часто международные. Наибольшее число подписчиков у шести аккаунтов из Индии, четырех из США, трех из Южной Кореи и двух из России. Дизайн Facebook побуждает пользователей «ставить лайки» любому типу страницы, независимо от того, производит ли ее создатель контент. Это помогает продвижению брендов. 4 из 21 крупнейшего аккаунта на платформе — китайские новостные организации. При этом аккаунты из Китая не входят в топ-50 ни одной из других платформ.

побуждает пользователей «ставить лайки» любому типу страницы, независимо от того, производит ли ее создатель контент. Это помогает продвижению брендов. 4 из 21 крупнейшего аккаунта на платформе — китайские новостные организации. При этом аккаунты из Китая не входят в топ-50 ни одной из других платформ. В Instagram легко стать знаменитостью — соцсеть дает возможность демонстрировать свой образ жизни и задавать тренды. Количество подписчиков в Instagram выше, чем в любом другом сервисе.

легко стать знаменитостью — соцсеть дает возможность демонстрировать свой образ жизни и задавать тренды. Количество подписчиков в Instagram выше, чем в любом другом сервисе. Twitter также поощряет знаменитостей, но в меньшем масштабе, чем Instagram. Люди, известные своими идеями, могут привлечь большую аудиторию: это единственная платформа, в топ-50 которой входят политики и бизнес-лидеры.

Несмотря на некоторые совпадения, самые популярные личности на каждой платформе, как правило, сильно различаются. Звезды спорта и актеры охватывают Facebook и Instagram, а музыканты — YouTube и TikTok.

Единственные аккаунты, входящие в топ-10 более чем одной соцсети: Криштиану Роналду (Facebook, Instagram, Twitter), Ариана Гранде (Instagram, Twitter) и Уилл Смит (Facebook, TikTok).

Интересный факт: более половины (123) аккаунтов из топ-50 на всех пяти платформах происходят из США. За ними следуют Индия (29), Великобритания (12), Южная Корея (9), Канада и Испания (по 8 на каждую).

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