Стартап ищет деньги: DA

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Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стала оптовая платформа DA , предназначенная для работы с заявками и глубокой интеграции рынка обслуживания оптовой торговли. Стартап из Белоруссии хочет привлечь $500 тысяч за 10% в проекте.

Кратко о проекте:

Платформа заменяет отдел снабжения, заявляют в компании. Сервис интегрирует рынок обслуживания оптовой торговли (торговых агентов, логистику, сертификацию, таможенные услуги). Клиент оставляет заявку — платформа выдает цену с документами «под ключ», с официальной доставкой до точки локации клиента.

Платформа объединяет в себе:

клиентов (заказчиков);

торговых агентов (производителей);

таможенных специалистов;

специалистов по сертификации товаров;

специалистов по логистике;

специалистов по маркетингу и упаковке предложений (копирайтеров, дизайнеров и так далее);

раздел автоматического ценообразования;

контроль качества;

Как говорят в стартапе, использование платформы способствует:

объединению малого и среднего бизнеса;

облегчению поиска аутсорсинга для работы по ВЭД (внешнеэкономической деятельности);

расширению своего бизнеса (выход на внешние рынки, продажа товаров за пределы своего региона).

Платформа позволяет участвовать в совместных закупках, видеть товары на складе в своем регионе, производить закупки из других стран без физического присутствия там.

Команда:

Основатель, CEO — Алексей Павлов, 10 лет в продажах, 2 года руководил частным инвестиционным клубом в Минске.

Сооснователь, технический специалист — Николай Парфенов, работал в линейном бизнесе (мебель), переучился на программиста, пишет коды, понимает оптимизацию IT-продуктов.

Торговый агент — Сергей Завадский, 7 лет работает в сфере поставки товаров из Китая.

Менеджер по коммуникациям — Лиза Бандерук, магистр ВЭД c практическим опытом поставок в СНГ.

Основатель ООО «Компания ДА» Алексей Павлов

Какие проблемы решает проект:

Сокращение штата сотрудников; Исключение человеческого фактора (скорость работы в единицу времени, ошибки, другие человеческие отношения в бизнес-процессах); Технический анализ данных в разрезе операций.

Монетизация:

управление трафиком за комиссионное вознаграждение;

продажа софта по разделам (торговые агенты, логистика, сертификация);

перевод формата работы на B2C (путем добавления функционала на существующую систему).

Стадия развития:

Есть MVP. Финансовая модель основана на практической работе (без использования софта). Сейчас идет работа над юридической частью для запуска и поиск инвестиций для вывода продукта на рынок (для начала России и стран СНГ).

Клиенты и партнеры:

Корпоративных клиентов компания не берет, так как есть риск копирования модели работы. За иключением случаев, когда установились доверительные отношения, есть понимание взаимной выгоды, личная совместимость с владельцем компании.

С мелкими клиентами стартап также не работает, заявляет, что не может вытянуть объем, чтобы запуститься с выходом на окупаемость.

Команда сотрудничает с некрупными дистрибьюторами, а также со всеми, кто работает от местных дистрибьюторов.

В стартапе рассказывают, что есть наработки (предварительные переговоры с потенциальными инвесторами и встречи с торговыми сетями). Есть ряд менторов по всем вопросам (учредители юридических лиц, работающих в области логистики, бухгалтерии, сертификации, таможенного оформления и логистики).

Достижения:

Помогли торговой сети фиксированных цен «ФиксМаркет» (конкурент FixPrice в Белоруссии) закупаться в Китае дешевле, чем они закупались до работы с компанией. Создали продукт, который контролирует и считает бизнес в разрезе операций с минимальными вложениями.

Оценка рынка:

По данным Росстата, категория непродовольственных товаров (дом, быт, хозтовары, сувениры, малогабаритные товары, исключая бытовую химию и электротовары) составляет $40 млрд в год. Таков средний оборот по РФ за последние 10 лет.

Прошлые инвестиции (если есть):

Стартап получил выручку около 50 тысяч рублей от клиента (до написания софта, на основе опыта работы с клиентом и появился софт). Вклад личного времени и сопутствующие расходы в компании не считают.

Требуемая сумма:

Стартап ищет деньги на первый раунд — $500 тысяч за 10% в проекте. Компания готова обсуждать доходность в следующих моделях:

дивидендная модель;

займ под % выше банковского;

займ под % выше банковского; долевое участие с последующей продажей доли при росте рыночной стоимости.

Вообще команда проекта рассматривает 5 сценариев:

Привлечение $100 тысяч от бизнес-ангела за 3% (средства будут направлены на рекламу получения заявок, найм торговых агентов, создание обучающей базы для пользователей, дальнейшую разработку платформы). $500 тысяч от якорного инвестора за 10% (деньги пойдут на оптимизацию выстроенных алгоритмов платформы). $3,7 млн от стратегического инвестора за 40% (на ввод формул, переход на аутсортинг, подготовку к выходу на мировой рынок). $12 млн от институционального инвестора за 80% (на выход на внешние рынки (ЕАС, Азия, ЕС)). Приобретение институциональным покупателем 92,8% (подготовка к поглощению, настройка работы платформы и компании под задачи покупателя).

Срок окупаемости проекта:

При инвестициях в размере $500 тысяч стартап надеется выйти в первый год на самоокупаемость, во второй год – на окупаемость и следующую стадию финансирования для выхода в ЕС.

При привлечении $3,7 млн в компании хотят выйти на окупаемость на третий год.

Цели:

Найти инвестора на $500 тысяч к моменту доработки юридической части (август 2020 года). Запуститься в ноябре 2020 года (со штатом сотрудников). Продажа софта крупному агрегатору, чтобы он мог дать большой бесплатный трафик, задача стартапа — подготовиться к обработке большого трафика. Поглощение транснациональной компанией (с физическими филиалами в разных странах).

Контакты:

Алексей Павлов

+375295552434 (все мессенджеры, предпочтительно WhatsApp)

[email protected]

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Фото на обложке: Fusionstudio / Shutterstock.com