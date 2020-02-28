Стартап ищет деньги: DA
Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стала оптовая платформа DA, предназначенная для работы с заявками и глубокой интеграции рынка обслуживания оптовой торговли. Стартап из Белоруссии хочет привлечь $500 тысяч за 10% в проекте.
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Кратко о проекте:
Платформа заменяет отдел снабжения, заявляют в компании. Сервис интегрирует рынок обслуживания оптовой торговли (торговых агентов, логистику, сертификацию, таможенные услуги). Клиент оставляет заявку — платформа выдает цену с документами «под ключ», с официальной доставкой до точки локации клиента.
Платформа объединяет в себе:
- клиентов (заказчиков);
- торговых агентов (производителей);
- таможенных специалистов;
- специалистов по сертификации товаров;
- специалистов по логистике;
- специалистов по маркетингу и упаковке предложений (копирайтеров, дизайнеров и так далее);
- раздел автоматического ценообразования;
- контроль качества;
Как говорят в стартапе, использование платформы способствует:
- объединению малого и среднего бизнеса;
- облегчению поиска аутсорсинга для работы по ВЭД (внешнеэкономической деятельности);
- расширению своего бизнеса (выход на внешние рынки, продажа товаров за пределы своего региона).
Платформа позволяет участвовать в совместных закупках, видеть товары на складе в своем регионе, производить закупки из других стран без физического присутствия там.
Команда:
Основатель, CEO — Алексей Павлов, 10 лет в продажах, 2 года руководил частным инвестиционным клубом в Минске.
Сооснователь, технический специалист — Николай Парфенов, работал в линейном бизнесе (мебель), переучился на программиста, пишет коды, понимает оптимизацию IT-продуктов.
Торговый агент — Сергей Завадский, 7 лет работает в сфере поставки товаров из Китая.
Менеджер по коммуникациям — Лиза Бандерук, магистр ВЭД c практическим опытом поставок в СНГ.
Основатель ООО «Компания ДА» Алексей Павлов
Какие проблемы решает проект:
- Сокращение штата сотрудников;
- Исключение человеческого фактора (скорость работы в единицу времени, ошибки, другие человеческие отношения в бизнес-процессах);
- Технический анализ данных в разрезе операций.
Монетизация:
- управление трафиком за комиссионное вознаграждение;
- продажа софта по разделам (торговые агенты, логистика, сертификация);
- перевод формата работы на B2C (путем добавления функционала на существующую систему).
Стадия развития:
Есть MVP. Финансовая модель основана на практической работе (без использования софта). Сейчас идет работа над юридической частью для запуска и поиск инвестиций для вывода продукта на рынок (для начала России и стран СНГ).
Клиенты и партнеры:
Корпоративных клиентов компания не берет, так как есть риск копирования модели работы. За иключением случаев, когда установились доверительные отношения, есть понимание взаимной выгоды, личная совместимость с владельцем компании.
С мелкими клиентами стартап также не работает, заявляет, что не может вытянуть объем, чтобы запуститься с выходом на окупаемость.
Команда сотрудничает с некрупными дистрибьюторами, а также со всеми, кто работает от местных дистрибьюторов.
В стартапе рассказывают, что есть наработки (предварительные переговоры с потенциальными инвесторами и встречи с торговыми сетями). Есть ряд менторов по всем вопросам (учредители юридических лиц, работающих в области логистики, бухгалтерии, сертификации, таможенного оформления и логистики).
Достижения:
- Помогли торговой сети фиксированных цен «ФиксМаркет» (конкурент FixPrice в Белоруссии) закупаться в Китае дешевле, чем они закупались до работы с компанией.
- Создали продукт, который контролирует и считает бизнес в разрезе операций с минимальными вложениями.
Оценка рынка:
По данным Росстата, категория непродовольственных товаров (дом, быт, хозтовары, сувениры, малогабаритные товары, исключая бытовую химию и электротовары) составляет $40 млрд в год. Таков средний оборот по РФ за последние 10 лет.
Прошлые инвестиции (если есть):
Стартап получил выручку около 50 тысяч рублей от клиента (до написания софта, на основе опыта работы с клиентом и появился софт). Вклад личного времени и сопутствующие расходы в компании не считают.
Требуемая сумма:
Стартап ищет деньги на первый раунд — $500 тысяч за 10% в проекте. Компания готова обсуждать доходность в следующих моделях:
- дивидендная модель;
- займ под % выше банковского;
- долевое участие с последующей продажей доли при росте рыночной стоимости.
Вообще команда проекта рассматривает 5 сценариев:
- Привлечение $100 тысяч от бизнес-ангела за 3% (средства будут направлены на рекламу получения заявок, найм торговых агентов, создание обучающей базы для пользователей, дальнейшую разработку платформы).
- $500 тысяч от якорного инвестора за 10% (деньги пойдут на оптимизацию выстроенных алгоритмов платформы).
- $3,7 млн от стратегического инвестора за 40% (на ввод формул, переход на аутсортинг, подготовку к выходу на мировой рынок).
- $12 млн от институционального инвестора за 80% (на выход на внешние рынки (ЕАС, Азия, ЕС)).
- Приобретение институциональным покупателем 92,8% (подготовка к поглощению, настройка работы платформы и компании под задачи покупателя).
Срок окупаемости проекта:
При инвестициях в размере $500 тысяч стартап надеется выйти в первый год на самоокупаемость, во второй год – на окупаемость и следующую стадию финансирования для выхода в ЕС.
При привлечении $3,7 млн в компании хотят выйти на окупаемость на третий год.
Цели:
- Найти инвестора на $500 тысяч к моменту доработки юридической части (август 2020 года).
- Запуститься в ноябре 2020 года (со штатом сотрудников).
- Продажа софта крупному агрегатору, чтобы он мог дать большой бесплатный трафик, задача стартапа — подготовиться к обработке большого трафика.
- Поглощение транснациональной компанией (с физическими филиалами в разных странах).
Контакты:
Алексей Павлов
+375295552434 (все мессенджеры, предпочтительно WhatsApp)
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Фото на обложке: Fusionstudio / Shutterstock.com
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