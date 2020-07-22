Стартап ищет деньги: i-Coffe

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Сегодня в рубрике «Фандрайзинг» расскажем о цифровых кофейнях i-Coffe от поставщика решений для автоматизации бизнеса i-Retail. Компания хочет привлечь для развития проекта $2 млн в обмен на 25%-35% долю. Когда i-Retail найдет инвестора, i-Coffe будет выделен в отдельную бизнес-единицу.

Кратко о проекте:

i-Retail развивает несколько торговых марок, i-Coffe — одна из них. Это цифровые бесконтактные мини-кофейни с автоматизированными платежами и системой привлечения клиентов из интернета.

«Умная» кофейня i-Coffee отличается от стандартных вендинговых аппаратов цифровым управлением и качеством кофе, заявляют в i-Retail.

Кофе наливает не бариста, а автоматическая кофемашина. Заказ и оплата осуществляются без кассира. Оформить заказ можно двумя способами — на месте (через сенсорный экран) или дистанционно (через мобильное приложение).

При дистанционном заказе и авансовой оплате покупателю после оформления заказа нужно в любое время дойти до кофейни, отсканировать QR-код с электронного чека и получить свой кофе. Чек печатается на экране и отправляется клиенту в виде e-mail или cмс.

Оплата принимается только в безналичной форме: банковской картой, Apple Pay и Google Pay, а также бонусами. За каждую покупку клиенту начисляется кэшбек в размере 5% от потраченной суммы. Чтобы стать членом клуба, покупателю нужно в момент первой покупки ввести свой номер телефона и получить по смс электронную бонусную карту.

Программная платформа является разработкой i-Retail и не имеет аналогов ни на российском, ни на международном рынках, утверждают в компании.

Команда:

Численность команды — 50 человек.

CEO, основатель i-Retail — Кирилл Войцехович-Казанцев, серийный предприниматель. В 2003 году разработал сервис по приему платежей Empay, который вышел на федеральный уровень и был продан Qiwi. Следующий бизнес — смс-центр «Амега информ», в 2007 был продан «Билайну». С 2011 по 2013 годы развивал проект ClickandPay, создал новую платежную систему Payin-Payout и облачного оператора связи Clickphone.net. В 2015 году основал компанию i-Retail, которая предоставляет малому и среднему розничному бизнесу онлайн-кассы, интернет-магазин и CRM-систему. В 2017 году компания привлекла 120 млн рублей от Группы «Синара».

Марьяна Зуева — управление и администрирование в проектах i-Retail, i-Bonus, i-Coffee, решение оперативных задач на различных стадиях развития продуктов, управление HR-блоком.

Юрий Сажнев — выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет управления. Опыт руководства IT-подразделениями. Занимается организацией и курированием деятельности отдела разработки i-Retail, i-Bonus.

Марина Пустовалова — опыт в e-commerce более 10 лет. Экспертиза в области продаж и франчайзинга, в том числе на зарубежных рынках. Спикер и модератор конференций в сфере продаж, ритейла и маркетинга в РФ и СНГ.

Дмитрий Конов — шесть лет в digital, четыре из которых занимается только IT-стартапами. Консультирует по контент-маркетингу и ведет проекты.

Остальные сотрудники — специалисты по маркетингу, продажам, разработке, техподдержке.

Кирилл Войцехович-Казанцев, основатель и CEO i-Retail

Какие проблемы решает проект:

Цифровые кофейни удовлетворяют спрос пользователей на вкусный и недорогой кофе на вынос, исключая необходимость контактов. Это особенно актуально в эпоху пандемии и карантина. При авансовой оплате кофе покупатель прикасается только к одноразовому стаканчику.

Также проект поддерживает ключевые тренды на рынке кофе, в том числе:

Тренд на цифровизацию. Платформа i-Coffe позволяет подключать к кофе-автомату систему лояльности, предоставлять скидки, выпускать электронные купоны, продавать кофе по подписке, а также создавать цифровой профиль покупателей и автоматически находить в интернете новых клиентов. Она также поддерживает корпоративную модель использования: работодатель может установить ее в офисе и обеспечивать сотрудников кофе или бесплатно, или со скидкой, или в счет зарплаты. I-Coffe интегрирована с эквайрингом и облачной кассой;

Платформа i-Coffe позволяет подключать к кофе-автомату систему лояльности, предоставлять скидки, выпускать электронные купоны, продавать кофе по подписке, а также создавать цифровой профиль покупателей и автоматически находить в интернете новых клиентов. Она также поддерживает корпоративную модель использования: работодатель может установить ее в офисе и обеспечивать сотрудников кофе или бесплатно, или со скидкой, или в счет зарплаты. I-Coffe интегрирована с эквайрингом и облачной кассой; Тренд на экологичность. «Умные» кофейни обеспечивают минимизацию отходов и нанесения вреда окружающей среде. Для изготовления стаканов, крышек, палочек для размешивания используются только экологичные расходные материалы — бумага, картон, дерево;

«Умные» кофейни обеспечивают минимизацию отходов и нанесения вреда окружающей среде. Для изготовления стаканов, крышек, палочек для размешивания используются только экологичные расходные материалы — бумага, картон, дерево; Тренд на скорость обслуживания. Благодаря разработанной IT-платформе, i-Coffe отличается высокой скоростью оформления заказа и приготовления кофе;

Благодаря разработанной IT-платформе, i-Coffe отличается высокой скоростью оформления заказа и приготовления кофе; Тренд на take away. Концепции take away продолжат удерживать лидирующие позиции в продажах. По данным исследования Business Planer, посещаемость традиционных кафе в России снизилась на 11%, тогда как трафик в coffee-to-go — вырос на 23%, поскольку ритм жизни людей подразумевает скорость, доступность и простоту получения продукта;

Концепции take away продолжат удерживать лидирующие позиции в продажах. По данным исследования Business Planer, посещаемость традиционных кафе в России снизилась на 11%, тогда как трафик в coffee-to-go — вырос на 23%, поскольку ритм жизни людей подразумевает скорость, доступность и простоту получения продукта; Тренд на натуральные продукты. i-Coffe использует единый кофейный бленд сорта «арабика» и только натуральное молоко во всех кофейнях.

Монетизация:

Сеть «умных» кофеен компания развивает по франчайзинговой модели без паушального взноса и роялти. Клиент покупает только готовый корнер и ежемесячную подписку на ПО, а также закупает расходные материалы. Такой подход открывает возможности для масштабирования проекта: один человек может контролировать и обслуживать до 10 точек.

Потенциальные франчайзи — представители МСБ, а также компании, обслуживающие конечных потребителей, — банки, клиники, бизнес-офисы, торговые центры.

Согласно расчетам i-Retail, основанным на данных клиентов компании из «кофейной» и ресторанной сферы, минимальное количество заказов (порций кофе) в Москве в одной кофейне составляет 100-120 чашек в день. В местах большого скопления людей этот показатель доходит до 500. При минимальной стоимости в 100-120 рублей за чашку и цене аренды от 10 до 20 тысяч рублей, чистый доход от использования «умной» кофейни может составить от 120-150 тысяч рублей в месяц (после вычета налогов и арендной платы). Выход на самоокупаемость происходит в среднем через полгода с момента установки кофейни.

Стадия развития:

MVP;

Запущены и протестированы первые точки — в Москве и Лондоне;

Разработан подробный план запуска и масштабирования;

Выбраны поставщики кофе, кофемашин, расходных материалов, производители мебели и техники. Со всеми заключены контракты;

Оттестирована воронка привлечения франчайзи. Сейчас в воронке продаж находится более 150 потенциальных франчайзи.

Достижения:

В течение двух недель после старта проекта (установки первой кофейни в период локдауна и низкой заполняемости бизнес-центра, где установлена кофейня) конверсия уникальных посетителей в покупателей составила 28,86% (что почти в 6 раз выше по сравнению с показателем хорошей конверсии в e-commerce). Из 2112 уникальных посетителей, прошедших мимо кофейни, примерно 612 сделали заказ.

Если бизнес-центр заполнен на 17%, кофейня поддерживает стабильные продажи не менее 50 чашек в день (доход в размере 50-55 тысяч рублей в месяц). В период заезда гостей продажи поднимаются до 100 чашек. Заполняемость бизнес-центра на 60%-70% обеспечивает минимум 100-120 тысяч рублей ежемесячно.

Оценка рынка:

Согласно исследованию международного портала Allegra World Coffee Portal, в ближайшие годы рынок кофе в России и Европе ждет бурный рост. При этом главными трендами станут мода на крафтовый кофе и ЗОЖ.

Этот вывод подтверждают данные аналитиков Knight Frank: рынок кофеен далек от насыщения. В Москве около половины экономически активного населения регулярно покупает кофе. 25% совершают покупку ежедневно, половина — 1-2 раза в неделю, остальные — примерно раз в месяц. При этом в больших мегаполисах на каждые 100 тысяч человек приходится не более 20 кофеен. В городах поменьше — не больше 7-10 точек на 100 тысяч жителей. Это дает отличный потенциал развития в данной нише, считают в компании.

Сейчас в городах-миллионниках работает около 5000 кофеен, при этом объем рынка составляет 130 млрд рублей, а потенциал с учетом потребительских возможностей — 1 трлн рублей, что в 7,6 больше текущей насыщенности рынка. Потенциал рынка Москвы составляет более 120 млрд рублей, что в 4 раза превосходит текущее значение, говорят в i-Retail.

Прошлые инвестиции (если есть):

Собственные вложения плюс реинвестированная прибыль, внешних инвесторов нет.

Требуемая сумма:

$2 млн в обмен на 25%-35% в зависимости от профиля инвестора. Деньги будут направлены на масштабирование проекта со скоростью подключения новых клиентов 125% MoM (month over month — ежемесячный прирост. — Прим. ред.).

Срок окупаемости проекта:

1,5 года для выхода в cash-positive.

Цели:

500 работающих точек за 1,5 года и 1000 точек за 3 года.

Контакты:

Кирилл Войцехович-Казанцев, CEO i-Retail

[email protected]

+7 906 054 3149

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004436164481

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Фото на обложке: Tendo / Shutterstock