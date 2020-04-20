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Истории

Стартап ищет деньги: Postoplan

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сегодня в рубрике «Фандрайзинг» расскажем о системе маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. По собственным данным, компания насчитывает больше трех тысяч пользователей и хочет привлечь €170 тысяч.

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Стартап ищет деньги: Postoplan

Кратко о проекте: 

Postoplan — система маркетинга в социальных сетях и мессенджерах. В ней можно регулярно и массово делать отложенный постинг контента и общаться с клиентами из одного интерфейса. Есть мессенджеры и Google Бизнес.

Разработчики называют Postoplan «работающим растущим сервисом с укомплектованной командой и проверенной бизнес-моделью». По заявлениям компании, с Postoplan можно cэкономить от 50% бюджета на работу в соцсетях. 

На данный момент сервис работает на 10 языках, основная доля выручки генерируется на рынках США, Мексики, Аргентины и других стран. 

Команда:

CEO — Алексей Божин. По собственным словам, 13 лет опыта в интернет-рекламе, создал больше 20 интернет-проектов, в том числе онлайн-порталы ToWave и OpenMonte.

CTO — Влад Дриб. Более 7 лет опыта в разработке высоконагруженных проектов.

Маркетинг — Элизабет Руд и Джессика Лопес, большой опыт работы с корпоративным сектором ЕС, США и Латинской Америки.

Всего над проектом работает команда из семи человек фулл-тайм и два человека парт-тайм. 60% команды живет в Европе, Северной и Латинской Америке — рядом с клиентами.

Плюс сильные менторы и эдвайзеры из Wrike, BBDO Group, Dentsu Aegis Network , Google. Например, ментор Леся Пищевская живет и работает в Кремниевой Долине, до Google работала 5 лет в Facebook.  

Алексей Божин, CEO Postoplan

Какие проблемы решает проект: 

Регулярно и массово размещать контент и общаться с клиентами в соцсетях и мессенджерах недешево, не всегда удобно. Это большая стоимость на подобный софт, ограничения в тарифных планах и ограниченный набор инструментов.

Что дает Postoplan:

  • Экономия денег. Стартап продает не тарифные планы, а аккаунты поштучно.
  • Удобство и масштабируемость. Возможность купить хоть тысячу аккаунтов и все это в автоматическом режиме и без общения с сейлзами.
  • Полностью бесплатные аккаунты с безлимитными постами.
  • Темы оформления, уведомления о статусах и другие киллер-фичи.
  • Разнообразие. Есть стандартные соцсети, мессенджеры и Google Бизнес.
  • 10 языковых версий и в планах довести их число до 35.

Монетизация:

Бизнес-модель в форме SaaS Freemium, как у Slack или Trello. 

Сервис работает по подписке за аккаунт (на 3 месяца — от €5,1, на 6 месяцев — от €9,1, годовая — от €14). 

FREE-аккаунт — это бесплатное использование, PRO-аккаунт — это расширенные возможности для аккаунтов. Бесплатные аккаунты — с отдельной моделью монетизации (у бесплатных юзеров показывается реклама, тем самым монетизируется, у платных юзеров рекламы нет).

Стартап уже зарабатывает, утверждают в компании. Выручка пока измеряется тысячами долларов, идет вся из зарубежных стран. Доход у сервиса в разных валютах, это дает независимость от рубля и российского рынка в целом. 

Есть продажи, технологичная платформа, гипотезы для увеличения среднего чека и LTV (совокупной прибыли компании, получаемой от одного клиента за все время сотрудничества. — Прим. ред.) и необходимая команда, чтобы эти гипотезы эффективно проверять.

Стадия развития:

Действующий продукт с международной аудиторией. Больше трех тысяч пользователей из 90 стран мира: 35% юзеров англоязычные, 31% — испаноязычные, 12% — русскоязычные.

Достижения:

  1. Проект получил поддержку международной аудитории на ProductHunt и вошел в топ проектов дня в декабре 2019 года.
  2. Собрана «крутая команда», которая закрывает все компетенции и нужные географии/языки — ЕС, Мексика, США, Латинская Америка.

Оценка рынка:

По данным исследования Markets and Markets, объем мирового рынка управления социальными сетями вырастет с $10,5 млрд в 2019 году до $17,7 млрд в 2023 году. Ежегодный рост — на 14,1%.

Прошлые инвестиции (если есть):

Собственные средства в размере €45 тысяч. Плюс €61 тысяча от двух бизнес-ангелов, имена которых не раскрываются.

Требуемая сумма:

€170 тысяч ангельских инвестиций за 10% в проекте.

Цели:

Рост выручки в тех странах, где Postoplan уже есть, и выход на новые рынки:

  • достижение оборота €30 тысяч в месяц в Аргентине, Колумбии и Испании;
  • выйти на окупаемость и иметь достаточно денег на запуск в других странах;
  • получить оплаты от первых 1000 клиентов в Аргентине, Колумбии, Испании и других странах.

Контакты:

Алексей Божин, CEO Postoplan

[email protected]

telegram/Skype: @alexbozhin 

Хотите привлечь инвестиции? Пишите нам на почту [email protected], чтобы попасть в рубрику «Фандрайзинг». А еще — заходите в наш сервис Pipeline, где инвесторы знакомятся со стартапами.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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