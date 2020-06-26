Стартап ищет деньги: Sliza

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Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал b2b2c2c-маркетплейс Sliza . Компания занимается выгрузкой товаров в социальные сети. Стартап хочет привлечь $3,4 млн в обмен на 15% в проекте.

Кратко о проекте:

Sliza — международное название, «Покупки вместе» — название основного продукта в России.

Приложение Sliza — это b2b2c2c-маркетплейс, связывающий три аудитории:

конечного покупателя товара, самозанятого реселлера, использующего свои социальные сети как органический источник этой аудитории, поставщика товара мелким оптом.

Приложение размещается в соцсети или мессенджере. Оно облегчает взаимодействие реселлера и покупателя в донесении предложения с помощью витрины с товарами, принятия заказов и отдачи статусов по ним. В ближайших планах — подключение эквайринга и логистики.

Sliza — маркетплейс в подсегменте e-commerce, называемый social commerce. Это маркетплейс с выраженным социальным графом (возможностью разных социальных взаимодействий с другими пользователями, взаимной идентификацией по набору признаков и горизонтальными связями между участниками).

Сейчас, по собственным данным, сервис насчитывает 2600 партнеров и поставщиков, а также больше 7100 каталогизированных сайтов, работающих по различным моделям с более чем 15 млн SKU (стоковая единица хранения или единица складского учета. — Прим. ред.). Больше 100 тысяч самозанятых реселлеров ежемесячно пользуются решениями Sliza, около 300 тысяч — в год, заявляют в компании.

Ближайший близкий по модели стартап — Meesho. Это единорог из Индии, поднявший раунд в $125 млн.

В настоящее время Sliza проходит акселерацию в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). Стартап попал в 21 набор акселератора (не за долю, платно). Участвует в программе для выхода на рынки Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайланд).

Команда:

Численность команды — 32 человека.

CEO, СМО, сооснователь — Артем Прокопенко. По собственным словам, имеет 12-летний опыт в цифровых продуктах и маркетинге, e-commerce в компаниях Doorhan, «Роснефть», Media Arts Group.

CPO, основатель — Роман Давранов. 10-летний опыт онлайн-предпринимательства в оптовом e-commerce.

CFO, сооснователь — Игорь Дмитриев. 10-летний опыт предпринимательства в оптовом e-commerce.

CTO — Дмитрий Викулов. 12 лет исследований и разработки автоматизированных систем для офлайн- и онлайн-ритейла

Остальные сотрудники — специалисты по маркетингу, продажам, разработке, техподдержке.

Какие проблемы решает проект:

Sliza помогает самозанятым реселлерам, использующим соцсети и мессенджеры как канал привлечения аудитории, продавать товары, снижая временные и трудозатраты.

Скорость и снижение трудоемкости достигаются за счет быстрого разворачивания витрин в соцсетях путем мгновенного копирования в приложении витрины своего оптового поставщика с изменением условий на условия конкретного реселлера (комиссия, накладные затраты, сроки, доставка и т.д.). Далее идет обработка заказов в личном кабинете (CRM).

Монетизация:

Текущая:

SaaS с ежемесячными платежами от поставщика за нахождение в каталоге товаров в приложении;

рекламная — оплата продвижения поставщика на аудиторию реселлеров.

Перспективная:

3%-ная комиссия с объема продаж поставщика через площадку;

рекламная — оплата продвижения поставщика на аудиторию реселлеров.

Стадия развития:

Pre A / Series A

Клиенты и партнеры:

Сбербанк — партнер экосистемы.

В числе клиентов более 500 брендов российских, украинских и белорусских производителей одежды, более 2000 e-commerce и офлайновых оптовых компаний, развивающих дистрибуцию одежды, обуви и аксессуаров. В том числе Faberlic, онлайн-магазины «Сима-ленд», Happy wear.

Достижения:

Прошли конкурсные отборы во ФРИИ (16 набор), успешно закончили, не отдав долю и оплатив акселерацию самостоятельно; Прошли акселерационную программу от Сбербанка и 500 Startups; Получили номинацию на конкурсе Alibaba Create; Прошли отметку в 350 тысяч регистраций реселлеров на площадке Sliza.

Выступление Артема Прокопенко в бизнес-инкубаторе «ПуЭ» в Шанхае в рамках визита делегации правительства Москвы по обмену опытом

Оценка рынка:

По прогнозам Mckinsey, к 2022 году в Индонезии объемы электронной торговли составят $40 млрд, social commerce — $25 млрд. Объемы онлайн-торговли в Юго-Восточной Азии в целом к 2025 году достигнут $240 млрд (по данным Think with Google).

Прошлые инвестиции (если есть):

Собственная реинвестированная прибыль, внешних инвесторов нет.

Требуемая сумма:

$3,4 млн в обмен на 15% в компании. Эти расчеты потребности и этапности близки к раундам, получаемым Meesho на схожих стадиях развития.

Срок окупаемости проекта:

3 года оценочно.

Цели:

Рост на рынках стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины).

Контакты:

Артем Прокопенко, CEO Sliza

[email protected]

8 (926) 303-53-37

https://www.facebook.com/artem.proker

https://www.linkedin.com/in/prokopenkoartem

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Фото на обложке: Bogdan Vija / Shutterstock