Стартап ищет деньги: Sliza
Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал b2b2c2c-маркетплейс Sliza. Компания занимается выгрузкой товаров в социальные сети. Стартап хочет привлечь $3,4 млн в обмен на 15% в проекте.
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Кратко о проекте:
Sliza — международное название, «Покупки вместе» — название основного продукта в России.
Приложение Sliza — это b2b2c2c-маркетплейс, связывающий три аудитории:
- конечного покупателя товара,
- самозанятого реселлера, использующего свои социальные сети как органический источник этой аудитории,
- поставщика товара мелким оптом.
Приложение размещается в соцсети или мессенджере. Оно облегчает взаимодействие реселлера и покупателя в донесении предложения с помощью витрины с товарами, принятия заказов и отдачи статусов по ним. В ближайших планах — подключение эквайринга и логистики.
Sliza — маркетплейс в подсегменте e-commerce, называемый social commerce. Это маркетплейс с выраженным социальным графом (возможностью разных социальных взаимодействий с другими пользователями, взаимной идентификацией по набору признаков и горизонтальными связями между участниками).
Сейчас, по собственным данным, сервис насчитывает 2600 партнеров и поставщиков, а также больше 7100 каталогизированных сайтов, работающих по различным моделям с более чем 15 млн SKU (стоковая единица хранения или единица складского учета. — Прим. ред.). Больше 100 тысяч самозанятых реселлеров ежемесячно пользуются решениями Sliza, около 300 тысяч — в год, заявляют в компании.
Ближайший близкий по модели стартап — Meesho. Это единорог из Индии, поднявший раунд в $125 млн.
В настоящее время Sliza проходит акселерацию в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). Стартап попал в 21 набор акселератора (не за долю, платно). Участвует в программе для выхода на рынки Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайланд).
Команда:
Численность команды — 32 человека.
CEO, СМО, сооснователь — Артем Прокопенко. По собственным словам, имеет 12-летний опыт в цифровых продуктах и маркетинге, e-commerce в компаниях Doorhan, «Роснефть», Media Arts Group.
CPO, основатель — Роман Давранов. 10-летний опыт онлайн-предпринимательства в оптовом e-commerce.
CFO, сооснователь — Игорь Дмитриев. 10-летний опыт предпринимательства в оптовом e-commerce.
CTO — Дмитрий Викулов. 12 лет исследований и разработки автоматизированных систем для офлайн- и онлайн-ритейла
Остальные сотрудники — специалисты по маркетингу, продажам, разработке, техподдержке.
Какие проблемы решает проект:
Sliza помогает самозанятым реселлерам, использующим соцсети и мессенджеры как канал привлечения аудитории, продавать товары, снижая временные и трудозатраты.
Скорость и снижение трудоемкости достигаются за счет быстрого разворачивания витрин в соцсетях путем мгновенного копирования в приложении витрины своего оптового поставщика с изменением условий на условия конкретного реселлера (комиссия, накладные затраты, сроки, доставка и т.д.). Далее идет обработка заказов в личном кабинете (CRM).
Монетизация:
Текущая:
- SaaS с ежемесячными платежами от поставщика за нахождение в каталоге товаров в приложении;
- рекламная — оплата продвижения поставщика на аудиторию реселлеров.
Перспективная:
- 3%-ная комиссия с объема продаж поставщика через площадку;
- рекламная — оплата продвижения поставщика на аудиторию реселлеров.
Стадия развития:
Pre A / Series A
Клиенты и партнеры:
Сбербанк — партнер экосистемы.
В числе клиентов более 500 брендов российских, украинских и белорусских производителей одежды, более 2000 e-commerce и офлайновых оптовых компаний, развивающих дистрибуцию одежды, обуви и аксессуаров. В том числе Faberlic, онлайн-магазины «Сима-ленд», Happy wear.
Достижения:
- Прошли конкурсные отборы во ФРИИ (16 набор), успешно закончили, не отдав долю и оплатив акселерацию самостоятельно;
- Прошли акселерационную программу от Сбербанка и 500 Startups;
- Получили номинацию на конкурсе Alibaba Create;
- Прошли отметку в 350 тысяч регистраций реселлеров на площадке Sliza.
Выступление Артема Прокопенко в бизнес-инкубаторе «ПуЭ» в Шанхае в рамках визита делегации правительства Москвы по обмену опытом
Оценка рынка:
По прогнозам Mckinsey, к 2022 году в Индонезии объемы электронной торговли составят $40 млрд, social commerce — $25 млрд. Объемы онлайн-торговли в Юго-Восточной Азии в целом к 2025 году достигнут $240 млрд (по данным Think with Google).
Прошлые инвестиции (если есть):
Собственная реинвестированная прибыль, внешних инвесторов нет.
Требуемая сумма:
$3,4 млн в обмен на 15% в компании. Эти расчеты потребности и этапности близки к раундам, получаемым Meesho на схожих стадиях развития.
Срок окупаемости проекта:
3 года оценочно.
Цели:
Рост на рынках стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины).
Контакты:
Артем Прокопенко, CEO Sliza
8 (926) 303-53-37
https://www.facebook.com/artem.proker
https://www.linkedin.com/in/prokopenkoartem
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Фото на обложке: Bogdan Vija / Shutterstock
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