«В 36 лет я резко поменяла профессию. Возможно, что не в последний раз»

Светлана Леонова занималась маркетингом, работала в ивент-агентствах, в Microsoft, продвигала на международный рынок стартап Game Insight , когда он состоял только из четырех сотрудников. Позже в 2014 году компания Game Insight вошла в список Forbes как одна из крупнейших интернет-компаний в России. В 36 лет Светлана полностью поменяла свой карьерный путь. Она получила диплом шефа-кондитера в лондонской кулинарной академии Le Cordon Bleu , выпускники которой работают в мишленовских ресторанах. Переехав вместе с мужем в Калифорнию (муж работает в Google), Светлана использует свой опыт в маркетинге и кулинарии, чтобы помочь африканской деревне собрать деньги на работу местной школы – зарплаты учителям, парты и учебники для детей.

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О переезде в Кремниевую долину

В долину мы мигрировали уже со второй попытки. Первый раз приехали сюда девять лет назад и прожили два года. Я родила здесь ребенка, провела свой декретный отпуск, затем мы вернулись в Москву. Через какое-то время переехали в Лондон, а затем, когда мужа позвали работать в Калифорнию, переехали уже во второй раз.

Долина очень изменилась. Людей стало в разы больше, появились пробки, которых не было девять лет назад. Разрослась русская тусовка, среди значимых людей стало намного больше русских. Поменялось отношение к русским стартапам и инвесторам — девять лет назад на них смотрели настороженно. Уровень конкуренции между людьми и проектами вырос до невозможных высот.

Когда мы переезжали в первый раз, было очень любопытно и нас ничего не держало в России, я все равно собиралась в декрет. А во второй раз мы переезжали в Калифорнию из Англии, где я начала самореализовываться в новой профессии. Уезжать из Лондона было тяжело.



Зато на этот раз мы переезжали в Google и чувствовали почву под ногами. Этот факт упрощает даже разговор на таможенном контроле и открывает многие двери.



Я приехала сюда с маленьким ребенком и сразу закопалась в быт и в поддержку семьи. Когда переезжаешь, первый год полностью вылетает, потому что ты должен заново отстроить всю инфраструктуру, которая у тебя была, выстроить когнитивную карту маршрутов. Когда ты живешь где-то давно, перемещение из точки А в точку Б происходит на автомате и параллельно ты можешь заниматься чем-то еще. А в новом месте от тебя требуется полная включенность: запоминать дороги, строить лучшие маршруты, узнавать, как вызвать водопроводчика, сколько это стоит, как оплачивать счета.

О кулинарной школе Le Cordon Bleu

Я очень долго работала с длинными проектами, когда ты получаешь какой-то результат через полгода или год, а работаешь постоянно, на износ. У меня появилось желание получать результаты быстрее. Когда я за что-то берусь, начинаю этому учиться, поэтому я поступила в кулинарную академию Le Cordon Bleu.

В 36 лет резко поменяла свою профессию (вполне возможно, что это не в последний раз). Было страшно. В основном в цеху работают восемнадцатилетние. Но не всегда молодость и задор все решают. Я считаю, что не потеряла свой предыдущий опыт, а привнесла имеющиеся скиллы в новый.

Важны умение добывать новые знания и скорость, с которой ты это делаешь. Я самостоятельно изучала учебники по технологии приготовления. Это не просто рецепты, необходимо знать температурные режимы, химию, молекулярную биологию. Это был год очень тяжелого интенсивного обучения, но на каждом этапе я получала огромное удовлетворение.



Практические занятия в кулинарной школе шли по три часа. За это время ты должен принести на свое рабочее место все ингредиенты и посуду, которые понадобятся, отработать четыре рецепта, презентовать их и все за собой убрать. При этом другие люди могут что-нибудь опрокинуть, подвинуть твой противень так, что он окажется на горячей плите и раскалиться. Чужие ошибки могут повлиять на твои, поэтому приходится думать не только за себя, но и за других.



Тот уровень удовлетворения, когда ты загружаешь работой не только голову, но и руки, не сравним ни с чем. В Le Cordon Bleu я впервые почувствовала себя полностью на своем месте. Я сова, мне тяжело подниматься по утрам, но я была самым счастливым человеком, вставая в четыре утра, чтобы погладить форму. Будучи на третьем месяце беременности, таскала тяжеленные коржи для королевского торта по 30 кг каждый и все равно у меня было ощущение постоянного счастья.

Я была первым человеком за 7 лет, который получил три подряд оценки Mention Bien (положительная оценка в системе образования Le Cordon Bleu — прим.ред.). Благодаря этому меня позвали участвовать в проекте по реконструкции свадебного торта королевы Елизаветы. Этот торт стал подарком королеве на 70-летие ее свадьбы.

О торте для королевы Елизаветы

Торт на свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа был символом объединения после войны и нового этапа в жизни Великобритании. В свое время со всего Британского содружества для него присылали ингредиенты. Каждый ярус торта что-то означает, украшения глубоко символичны. Каждый цветочек — это символ, например, королевы-матери или принца Филиппа.



Королевский двор предоставил нам описание торта и его старые фотографии. Мы пытались его воссоздать с точностью до граммов. Увеличивали фотографии с тортом, ретушировли их, перерисовывали все монограммы и геральдику. Нам присылали из королевского двора геральдические книги с описанием, что обязательно должно быть на торте.

Это был классический британский фрут-кейк — очень плотный кекс с сухофруктами и ромом, который может жить веками и не портиться. Мы заливали коржи двадцатилитровыми кастрюлями с подогретым ромом и еле стояли на ногах от этих паров. Этим тортом можно наесться и напиться одновременно.

Несколько месяцев мы по кусочкам готовили и собирали четырехъярусный торт в цехах школы, а затем в течение четырех дней монтировали его уже на площадке с помощью машин, которые используют на аукционе Sotheby's для доставки хрупких вещей. Самое сложное — это сахарная конструкция, украшающая торт, из 2 тысяч сахарных цветов, рассыпающихся в руках. Готовили мы его втроем: наш руководитель шеф-кондитер Джули Уолш, я и еще одна русская девушка.

О благотворительном проекте

Я успела постажироваться в мишленовских ресторанах в Англии. Потом мы переехали в Калифорнию и здесь я столкнулась с проблемой, с которой сталкиваются многие жены, чьи мужья приехали работать в Калифорнию — у меня нет разрешения на работу. Уже два года я пытаюсь ее получить. Очень сложно сидеть без дела, особенно после двухлетней профессионально насыщенной жизни.



Мне нравилось печь хлеб для своих друзей и знакомых. От Оли Журавской и благотворительного фонда Grains of Food я узнала о проекте помощи африканской деревне Энде. Это одна из самых развитых деревень в Мали, но детской школе не хватает средств, мы помогаем платить зарплату учителям, закупать школьные принадлежности детям.

Мы с Олей придумали, как применить мою энергию с пользой. Я пеку хлеб, провожу кулинарные мастер-классы, а все заработанные деньги отправляю в Энде. Нам уже удалось собрать денег на годовую зарплату трех учителей. Однако этим летом мы будем собирать деньги на еду для жителей деревни и беженцев, так как террористы сожгли весь урожай и склады с припасами.

Совет тем, кто решил переехать

Советую не идеализировать Долину. Тут здорово, но нужно переезжать, имея почву под ногами и понимая, чем ты будешь заниматься. Здесь очень многого можно достичь, но никто тебя не ждет, а еще очень высокий уровень конкуренции. Нужно быть готовым к тому, что твоя идея может не сработать, и придется срочно переориентироваться на что-то другое. Не стоит бояться потерять предыдущий опыт, ты его накапливаешь и просто по-другому используешь.





Отдельное спасибо за помощь в создании проекта PlayMe и Multiways.

Обложка текста: Unsplash.com / @jansenderek