TikTok продает много книг. Теперь Bytedance хочет их публиковать

Успех на TikTok превращает книги в бестселлеры. Материнская компания TikTok предпринимает следующий шаг, запуская издательский бизнес. Однако на книжном рынке опасаются, что это создаст несправедливое преимущество, — площадка сможет продвигать нужные книги и диктовать невыгодные условия авторам.

Ранее в этом году новая издательская компания начала связываться с авторами самиздатовских романов. Электронное письмо было безличным и шаблонным. Условия были не слишком щедрыми, и иногда за права на книгу предлагали всего несколько тысяч долларов.

Затем следовал главный аргумент. Издателем выступала ByteDance, материнская компания TikTok, социальной сети, которая наполнена короткими видеороликами и за последние несколько лет помогла создать одни из крупнейших бестселлеров на рынке.

По словам нескольких авторов и специалистов по издательскому делу, ознакомившихся с предложениями ByteDance, наряду с авансом и роялти компания предлагала комплексные услуги онлайн-маркетинга.

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«Это может стать следующим большим событием», — отметила Мэрайя Дитц, автор самиздатовских романов.

Компания уже радикально изменила способ поиска книг в интернете. И хотя ByteDance мало что публично говорит о своих издательских планах, которые находятся на ранней стадии, очевидно, что у компании есть потенциал продать огромное количество книг.

Даже в условиях усиленного контроля со стороны регуляторов, ByteDance может охватить огромную и растущую аудиторию. Многие пользователи TikTok интересуются книгами. По данным компании, за прошедший год видеоролики с хэштегом #BookTok просматривали более 91 млрд раз, а годом ранее — 60 млрд раз.

Публикация на платформе помогла множеству авторов — среди них, в первую очередь, Колин Гувер — попасть в список бестселлеров. Публикации с тегом #ColleenHoover просматривали более 4,2 млрд раз, а ее книги разошлись тиражом свыше 24 млн экземпляров.

По данным Circana BookScan, которая отслеживает продажи печатных изданий, более 100 авторов с большой аудиторией на BookTok в 2022 году продали книг на $760 млн, что на 60% больше, чем в 2021 году.

С начала 2023 года продажи выросли почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Сказать, что это чрезвычайно важно, на данный момент было бы преуменьшением», — отметила Бесс Брэсуэлл, старший директор издательства Harlequin.

В конце апреля ByteDance подала заявку на торговую марку для издательства 8th Note Press, описав его как компанию, предоставляющую широкий спектр книгоиздательских продуктов и услуг. Из описания следует, что разработчик задумал экосистему, где люди могли бы находить, покупать, читать и обсуждать книги, а также оставлять обзоры.

Компания также наняла Кэтрин Пелц, ветерана романтической индустрии, в качестве редактора отдела приобретений.

ByteDance отказалась подтвердить подробности о своей издательской и розничной деятельности, в том числе о том, какие жанры она планирует публиковать, когда появятся первые книги и будут ли они продаваться в традиционных магазинах.

Несмотря на недостаток информации, планы ByteDance уже вызвали опасения на книжном рынке.

Используя возможность TikTok привлекать внимание к книгам и его обширную базу пользовательских данных, ByteDance может повысить популярность собственных авторов за счет других и сделать BookTok менее органичным и ориентированным на пользователя. Такая перспектива беспокоит многих пользователей и авторов TikTok.

Традиционные издатели и авторы, публикующиеся самостоятельно, могут попасть в невыгодное положение. Даже когда они стали использовать платформу для продвижения книг, издателям стало трудно создавать вирусные видеоролики о книгах, поскольку пользователи склонны отвергать все, что кажется корпоративным или неаутентичным продуктом.

Их беспокоит, что ByteDance может отдать приоритет собственным проектам, оставив меньше места для других книг и публикаций, которые бы стали вирусными органически. В ответ на вопрос о своих рекламных планах компания заявила, что 8th Note Press является отдельным подразделением от TikTok.

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Пока авансы ByteDance не могли конкурировать с предложениями традиционных издательств: в то время как независимая издательства могут платить всего несколько тысяч или десятков тысяч долларов, в более крупных издательствах суммы могут достигать от $50 тысяч до нескольких миллионов. В ByteDance отметили, что не могут раскрыть финансовые договоренности с авторами, но указали, что их предложения соответствуют отраслевым стандартам.

На данный момент ByteDance, похоже, сосредоточен на тех жанрах, которые популярны на платформе, — фэнтези, романтике и мистике.

Триша О'Мэлли, автор любовных бестселлеров, самостоятельно опубликовавшая около 40 романов, в апреле получила предложение от ByteDance о покупке прав на две ее книги. Сделка включала маркетинговую кампанию в социальных сетях, авторские отчисления и аванс в $3500 за книгу — по ее словам, это меньше, чем издания зарабатывают за месяц.

Компанию интересовали фэнтези и романтика, старые книги и новые, истории, которые были «полезными, веселыми и сексуальными, но не слишком горячими или мрачными», — рассказала она.

Она отклонила предложение, но признала, что оно ее заинтересовало: «Реальность такова, что BookTok продает книги».

Возможно, другие не смогут устоять перед обещанием компании обеспечить онлайн-маркетинг для авторов.

Элла Фокс, автор самиздатовских романов и консультант по рекламе, которая проводит рекламные кампании для других авторов на TikTok, предположила, что ByteDance действительно могла бы уделить внимание тому, что алгоритм отдаст приоритет собственным книгам.

«Люди готовы на многое, чтобы предстать перед этой аудиторией и получить такую поддержку», — сказала писательница Элла Фокс.

Некоторые представители отрасли сомневаются в том, что ByteDance сможет завоевать значительную долю рынка, отчасти потому, что издательское дело упорно остается аналоговым бизнесом, основанным на взаимоотношениях.

По данным Ассоциации американских издателей, продажи печатных изданий по-прежнему составляют более 70% доходов торговых издательств; любой новой крупной издательской компании потребуются ресурсы для печати и распространения, а также связи с книготорговцами.

«Я меньше беспокоюсь о том, что TikTok завтра станет издателем, — признался Доминик Ракка, издатель и исполнительный директор издательской компании Sourcebooks, — потому что создать работающую издательскую инфраструктуру сложно».

Неясно, каковы планы компании по распространению печатных изданий и намерены ли они продавать свои книги в обычных магазинах. В email, который изучила New York Times, ByteDance писала автору, что планирует сосредоточиться на цифровых книгах с ограниченным тиражом печати по запросу, пока TikTok не запустит розничный онлайн-магазин.

TikTok уже изменил способ приобретения книг. Традиционно читатели узнавали о новых авторах у книготорговцев. Теперь издатели узнают о вирусных авторах от книготорговцев, которые приходят к ним с запросами от читателей.

Издательство Bloom Books, выпускающее романы и женскую фантастику в рамках Sourcebooks, подписало контракты с несколькими авторами, которые ранее публиковались самостоятельно, включая Скарлетт Сент-Клер, Пайпер Си Джей и Л.Дж. Шен, узнав, что их книги пользуются спросом у покупателей в Walmart и книготорговой сети Barnes & Noble.

«Мы начали получать сообщения от пользователей: "Этот автор попал в тренды TikTok, но мы не можем достать книги"», — рассказала Молли Ваксман, исполнительный директор по маркетингу отдела художественной литературы для взрослых в издательстве Sourcebooks.

Издательство Berkley приобрело книги Руби Диксон, автора серии «Варвары ледяной планеты», которая начинала с самиздата и была одним из первых феноменов TikTok, а также сестер-близнецов Кристы и Бекки Ритчи, которые самостоятельно опубликовали свою серию «Зависим от тебя». Avon Books подписала контракт с автором самоиздата Марианой Сапата, которая набрала более 280 млн просмотров на TikTok.

Некоторые редакторы и издатели также задаются вопросом, сможет ли ByteDance обнаружить вирусных авторов, публикующих свои работы самостоятельно, когда они начнут появляться в трендах, и подписать их до того, как на них обратят внимание другие издатели.

Есть ветераны индустрии, которые утешаются тем фактом, что ByteDance, скорее всего, столкнется с теми же проблемами, что и традиционные издатели: читатели непостоянны, и, в конечном счете, вирусные видеоролики не смогут превратить книгу в блокбастер, если она не привлекательна сама по себе.

«Они могут привлечь больше внимания, но повлияет ли это на продажи? Дело не только в том, чтобы получить хиты, но и в том, чтобы заставить читателей купить книгу» — прокомментировала Синди Хванг, вице-президент и редакционный директор Berkley.

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