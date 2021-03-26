Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

«Если заплакать на камеру, просмотры взлетают»: как TikTok повышает продажи книг

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Приложение с короткими роликами с танцам, модными советам и кулинарными уроками — не самое очевидное место для книжных трендов. Однако видео с хэштегом #BookTok, снятые преимущественно молодыми девушками и подростками, сформировали целое сообщество. Теперь этим хэштегом отмечают ролики, в которых пользователи рекомендуют книги, читают и даже плачут перед камерой после особенно эмоционального финала.

Видео из TikTok повышают продажи книг спустя годы после публикации, и это удивляет даже самих авторов. Вот как это происходит.

«Если заплакать на камеру, просмотры взлетают»: как TikTok повышает продажи книг

BookTok (книжный TikTok) уже начал влиять на издателей и списки бестселлеров. И это не может не удивлять читателей.

Книга Эмили Локхарт «Мы были лжецами» вышла в 2014 году, и когда ее автор увидела, что она вошла в список бестселлеров этого лета, она была в восторге. И в то же время растеряна.

«Я понятия не имела, что происходит», — говорит она. Ее дети объяснили: все дело в TikTok.

15-летняя Мирей Ли ведет канал @alifeofliterature с февраля 2021 года вместе с 13-летней сестрой Элоди. У них уже почти 200 тысяч подписчиков. «Я хочу, чтобы люди чувствовали то же, что и я. В школе у нас не очень-то любят книги, и это раздражает», — объясняет Мирей Ли.

Сеть книжных магазинов из США Barnes & Noble установила в городах присутствия щиты с изображениями из TikTok и заголовками «В конце они оба умрут», «Жестокий принц», «Маленькая жизнь» и прочих книг, которые стали вирусными. При этом в рекламе не используются Instagram или Twitter, поскольку другие социальные сети не влияют на продажи так, как TikTok.

«Эти авторы контента не боятся быть открытыми и проявлять эмоции в отношении книг. Они плачут, рыдают, кричат или так злятся, что бросают книгу через всю комнату. В результате 45-секундное видео становится настолько эмоциональным, что сразу находит отклик у людей», — говорит Шэннон ДеВито, заведующая книжным отделом в Barnes & Noble.

«Это десятки тысяч копий в месяц. Другие форматы социальных сетей не приносили нам таких сумасшедших продаж», — рассказывает Шэннон ДеВито, заведующая книжным отделом в Barnes & Noble.

Сестры Ли, которые живут в Брайтоне (Англия), начали снимать BookTok-видео со скуки, находясь дома во время карантина. Большинство их публикаций напоминают крошечные трейлеры к фильмам, где изображения мелькают под мрачный саундтрек.

Например, в ролике о книге «Жестокий принц» ежесекундно появляются обложка книги, женщина верхом на лошади, окровавленный кубок и замок на дереве под песню Билли Айлиш you should see me in a crown. При этом можно не бояться спойлеров: видео длится всего 12 секунд. Оно создает общее впечатление о книге, но не раскрывает сюжет.

Ролик, посвященный книге «Мы были лжецами», просмотрели более 5 млн раз.

@alifeofliterature

If anyone asks you what happens at the end, just LIE 🌊 #wewereliars #books #booktok #booker #ya #bookclub #bookworm #fyp #4u

♬ everybody wants to rule the world - madalyn

Большинство BookTook-роликов появляются органически: их публикуют восторженные молодые читатели. Для издателей это был неожиданностью: отрасль, которая зависит от тех, кто погружается в печатное слово, процветает благодаря приложению, требующему незначительной концентрации внимания. И они уже начали связываться с самыми популярными пользователями, предлагая им бесплатные книги или оплату за публикацию названий. Сестры Ли уже получили книги от авторов, но издатели пока не писали им и не предлагали оплату.

У многих популярных пользователей TikTok есть свои способы увеличить просмотры. Они могут использовать для фона песни, которые уже популярны на платформе, определять наилучшее время для размещения с помощью аналитики TikTok и публиковать видео по регулярному расписанию. Однако пока еще сложно прогнозировать, что войдет в тренды.

«Идеи, которые я придумываю за 30 секунд, работают хорошо, а те, над которыми я работаю днями или часами, совершенно бесполезны», — отмечает Полин Хуан, студентка, которая в свои 25 лет уже чувствует себя «чуть постарше», чем большинство участников сообщества BookTok.

«Популярнее всего видео о книгах, вызывающих слезы. Если заплакать на камеру, просмотры взлетают», — отмечает Полин Хуан.

Большинство популярных на платформе книг хорошо продавались сразу после публикации. Некоторые даже удостоились премии, как «Песнь Ахилла», которая в 2021 году получила престижную литературную премию «Оранж». В этом произведении греческий миф об Ахилле пересказывается как роман между героем и его спутником Патроклом. У истории несчастливый конец.

«Привет, это первый день, когда я читаю "Песнь Ахилла", — с улыбкой говорит 20-летняя жительница Чикаго Айман Чаудхари в начале ролика. — А это я заканчиваю ее!» — рыдает она в камеру. Видео длится около 7 секунд. У него более 150 тысяч просмотров. В общей сложности хэштег #songofachilles набрал 19 млн просмотров на TikTok.

«Я бы хотела послать всем по шоколадке!» — говорит Мадлен Миллер, автор книги.

«Песнь Ахилла» была опубликована в 2012 году и продавалась неплохо, но далеко не так хорошо, как сейчас.

По данным сервиса NPD BookScan, сейчас в неделю продается около 10 тысяч экземпляров «Песни Ахилла» — почти в 9 раз больше, чем когда книга получила престижную литературную премию «Оранж».

Она занимает третью строчку в рейтинге бестселлеров New York Times в категории художественной литературы в мягкой обложке.

Мириам Паркер, вице-президент и ассоциированный издатель Ecco, выпустившей "Песнь Ахилла", говорит, что 9 августа продажи резко выросли, но никто не мог понять почему. В конце концов удалось выяснить, что причиной стало видео под названием books that will make you sob (с англ. «книги, которые заставят тебя рыдать»), опубликованное на TikTok 8 августа пользователем @moongirlreads_. Сейчас у ролика, в котором упоминается и «Мы были лжецами», уже почти 6 млн просмотров.

Миллер, которая, по собственным словам, едва освоила Twitter, признается, что не знала про видео на TikTok, пока ей не рассказал издатель.

«Я лишилась дара речи в лучшем смысле этого слова. Что может быть лучше для писателя, чем видеть, как люди принимают его произведения так близко к сердцу?» — говорит она.

Пользователь с ником @moongirlreads_ — это 18-летняя Селена Велес из Лос-Анджелеса, которая зарегистрировалась в TikTok в прошлом году, когда заканчивала среднюю школу, обучаясь через Zoom. Она рассказывает, что сделала то видео, потому что в комментариях ее попросили порекомендовать самые грустные книги.

Тогда она решила попробовать, что из этого выйдет. «Я не уверена, сколько людей захотят узнать, сколько какая-то случайная девушка плакала из-за книги».

Поэтому она опубликовала ролик и отправилась обедать с семьей. Через несколько часов она зашла в TikTok, и увидела, что видео набрало 100 тысяч просмотров.

@moongirlreads_

Reply to @justmemyshelfandi #books #booktok #fyp #foryou #ya #reading #sad #bookrecs

♬ youre somebody else by flora cash. slowed - weeping audios

У Велес более 130 подписчиков, и теперь издатели бесплатно присылают ей книги до того, как они появятся в продаже. Теперь она получает деньги за публикации. У нее и еще пары десятков авторов есть свой чат в Instagram, где они обсуждают издателей и оплату. Гонорары варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за публикацию.

Джон Адамо, руководитель по маркетингу в Random House Children’s Books, говорит, что сотрудничает с примерно 100 пользователями TikTok. По его словам, как только название книги упоминается на платформе, крупные сети будут давать на нее скидку, а издатель может запускать рекламу. Если книга станет бестселлером, это еще больше увеличит продажи. Но без TikTok, говорит он, «этого бы не произошло».

Дженна Старки, старшеклассница из Миннесоты с ником @jennajustreads и 160 тысячами подписчиков, рассказывает, что с ней уже связывались издатели и даже автор, предлагающий бесплатные книги. Одна крупная компания обещала заплатить ей за публикацию. В соглашении были обозначены структура и сроки, и она переживала, что ей придется адаптировать свой школьный график.

«Я снимаю два видео по субботам, два по воскресеньям и два по средам, так что у меня есть предварительно снятые ролики, которые я могу опубликовать, когда я нахожусь на занятиях», — рассказывает она.

Некоторые пользователи BookTok говорят, что приложение не просто помогло им провести время, но и сделало их частью сообщества.

«В реальной жизни у меня не так много друзей, которые действительно читают», — говорит Хуан. Но и она, и Велес живут в районе Лос-Анджелеса, и они уже обсуждали, что встретятся лично и обсудят книги, когда это будет безопасно. «Я все время говорю: когда пандемия закончится и мы обе сделаем прививку, — говорит Хуан, — я к тебе приду».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Книжный абонемент: как «ЛитРес» внедрил бизнес-подписку нового формата
  2. 2 Мастхэв для бренда: зачем продвигаться на разных платформах и кто вам в этом поможет
  3. 3 Новая команда под каждый заказ: когда это работает и почему независимые специалисты лучше штатных
  4. 4 Подписной сервис: в чем его преимущество и как построить свой
Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2021

Invest Day от Astana Hub

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

Все ВОЗМОЖНОСТИ