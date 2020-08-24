Бессмертие в соцсетях: что делать с аккаунтом умершего человека?

При этом страница публичного человека — это, как правило, результат командной работы, и для поклонников умершего она становится чем-то вроде памятника. Так как же поступать с такими профилями? Рассмотрим подход Twitter.

В социальных сетях становится все больше профилей умерших людей. Пока для них нет универсального решения: с одной стороны, эти аккаунты представляют ценность для близких, но с другой — провоцируют болезненные воспоминания.

12 августа бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Херман Кейн разместил пост в Twitter с критикой Камалы Харрис. Проблема в том, что к тому времени Кейна уже не было в живых. Политик активно выступал против ношения масок и умер от осложнений после COVID-19 за две недели до этого. Он умер от болезни, которую, возможно, подхватил на митинге Трампа, но остался верным сторонником президента даже после смерти. С тех пор в аккаунте Кейна продолжают появляться твиты.

Многих это испугало. Некоторые сравнивают использование профиля умершего человека для пропаганды с тем, как технологии воскрешают знаменитостей. Например, образ и музыка Тупака Шакура продолжают приносить огромные деньги спустя десятилетия после его убийства — достаточно вспомнить его голограмму на фестивале Coachella в 2012 году.

Как выразилась технологический журналист Кара Свишер, ситуация с аккаунтом Кейна — 2020 год в самом ярком его проявлении.

Тем не менее, все объяснимо. Близкие политика получили доступ к учетной записи после его смерти. Теперь профиль переименован в The Cain Gang («банда Кейна»), чтобы отличить его от прижизненной версии. В аккаунте указано, что он «контролируется его командой и семьей».

Сейчас в политике Twitter указано, что профили умерших могут быть деактивированы по просьбе близких родственников. Однако когда речь заходит об общественных деятелях, ситуация усложняется. Удалить записи политиков или знаменитостей означает стереть историю. Такие учреждения, как Библиотека Конгресса, которая сейчас выборочно сохраняет твиты, и Internet Archive, сыграли важную роль в сохранении твитов для потомков. Но даже они не смогут сохранить каждый пост. Библиотека Конгресса была вынуждена отказаться от амбициозных планов запечатлеть каждую публикацию, а Internet Archive — некоммерческая организация, а это значит, что она уязвима. Аккаунты умерших людей могут стать важными политическими и историческими артефактами, и неясно, какие твиты или профили будут наиболее значимыми в будущем.

Однако если профили умерших будут сохраняться, люди должны отличать живых пользователей от мертвых. В частности, верификация становится более непростой задачей после того, как кто-то умирает.

Должна ли учетная запись оставаться верифицированной или она должна потерять этот статус, чтобы лучше отражать свой мемориальный характер? Если аккаунт публичного человека был связан с его личностью, смертной и уникальной, как может тот же самый аккаунт, который теперь управляется членами его семьи и соратниками, иметь отметку о верификации?

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С точки зрения Twitter как платформы, верификация — это вопрос не только статуса, но и подлинности. Теоретически проверенные аккаунты представляют общественный интерес, возможно, из-за того, что они принадлежат знаменитостям, брендам или влиятельным лицам. Синий флажок — это символ престижа. Когда учетная запись верифицирована, значок сигнализирует, что ее владелец действительно тот, за кого себя выдает, и это выделяет аккаунт среди подражателей. Один из аргументов против снятия синей галочки с учетных записей умерших заключается в том, что тогда могут активизироваться мошенники, что причинит боль близким. Для этого появился даже специальный термин — RIP-троллинг. В Twitter уже есть по крайней мере одна поддельная страница, которая якобы ведется от имени Хермана Кейна.

Как правило, предполагается, что автором постов в Twitter является человек, указанный в профиле. Однако аккаунты многих публичных людей ведут целые команды SMM-специалистов. После смерти знаменитости становится видно, сколько человек на самом деле работали с его страницей. У знаменитости или инфлюенсера, как и у корпоративного бренда, может быть целая команда сотрудников или в некоторых случаях ботов, управляющих учетной записью. После того, как многие пользователи испугались посмертных твитов Кейна, Cain Gang сообщила, что страницу ведет группа людей.

Другие общественные деятели передают свои аккаунты близким. Поклонники были шокированы, когда страница кинокритика Роджера Эберта в Twitter внезапно снова стала активной в 2015 году, через два года после его смерти от рака щитовидной железы. Чаз Эберт, его вдова, случайно опубликовала то, что она хотела отправить как личное сообщение. Она фактически взяла на себя ведение профилей в Twitter и других соцсетях еще до смерти мужа и продолжила следить за ними и после этого. Как и в случае Кейна, Чаз Эберт в конечном счете создала новый профиль Ebert Voices, чтобы отделить его от личного аккаунта Роджера Эберта.

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Когда речь заходит о цифровых останках, родственники сталкиваются с коммерческими проблемами. Политика Twitter может противоречить тем законам штата, которые определяют, кто вправе контролировать или получать прибыль от коммерческого использования чьего-либо имиджа. С юридической точки зрения, люди не должны передавать аккаунты своим ближайшим родственникам. Учетные записи должны быть удалены, деактивированы или — на платформах с возможностью сделать страницу мемориальной — переведены в соответствующий статус. Компании беспокоятся о появлении двойников и юридических проблемах, которые могут возникнуть при переходе профиля от одного владельца к другому. Договор заключается с конкретным человеком, и после его смерти уже не действует.

Юрист Кэри Кохорн, которая специализируется на интеллектуальной собственности и индустрии развлечений, объяснила некоторые проблемы, связанные с передачей прав на публичное использование аккаунтов в соцсетях. Раньше эта тема в первую очередь ассоциировалась со знаменитостями, но современные инфлюенсеры размывают эту границу. Как правило, права на публичное использование наследуют ближайшие родственники. Но вполне возможно, что некоторые общественные деятели решат передавать контроль над профилями своей команде.

Члены семьи и сотрудники могут расходиться во мнениях относительно того, как человек должен быть представлен после смерти, но все они могут иметь доступ к его аккаунту. «Как другие стороны могут определить, чего хотел бы покойник? Есть ли у людей статичные личности, которые можно воспроизводить в течение продолжительного времени?» — говорит Кохорн.

Есть также юридические вопросы, зависящие от конкретного штата. В некоторых штатах права на публичное использование действуют в течение 70 лет после смерти человека, а в других истекают через 10 лет. Из-за расхождений между законами и правилами различных платформ, «люди будут оспаривать эти права в течение многих лет», добавляет Кохорн.

Twitter использует различные стратегии, чтобы не допустить путаницы. В конце 2019 года он опубликовал заявление, в котором говорилось, что неактивные профили будут удалены. С точки зрения Twitter, ликвидация таких учетных записей поможет усилить вовлеченность пользователей и защитит их от ботов, троллей или других теневых аккаунтов. Теоретически это сделало бы Twitter более надежным, освободив при этом дополнительные имена для пользователей. К удивлению компании, многие отреагировали на это предложение негативно. Крейг Дженкинс, музыкальный критик New York Magazine, написал: «пожалуйста, не удаляйте профили мертвых друзей». Тогда Twitter изменил позицию и извинился, пообещав, что неактивные аккаунты будут удалены только после того, как он найдет правильный способ увековечивать память покойных.

Юрист Меган Ип, которая специализируется на цифровых активах и ранее работала в Twitter, объяснила суть проблемы: «исторически Twitter не видел себя в роли хранителя твитов», так как его система была похожа скорее на Snapchat, чем на Facebook.

Во многих соцсетях профили мертвых людей не отличить от профилей живых. Иногда это может причинять боль. Например, когда Twitter предлагает подписаться на аккаунт умершего супруга. А кого-то взаимодействие с цифровым следом скорее успокаивает. Например, на странице умершего друга в Facebook можно написать пост в его день рождения. Но скорбящие могут и не захотеть получать напоминания об этом.

Власть над мертвыми, особенно над общественными деятелями и знаменитостями, уже давно пропитана политикой. От Ленина до Эвиты Перон, тела продолжают жить и после смерти. При этом цифровыми останками часто управляют сами соцсети. Личные переживания все больше пересекаются с интересами международного бизнеса.

У каждой компании есть свой метод работы с цифровыми мертвецами. Facebook теперь теперь предлагает таким аккаунтам специальный статус, LinkedIn тоже работает над способом увековечить память пользователей. Правовые и политические методы обращения с цифровыми следами умерших не всегда совпадают, поэтому уже появились стартапы, сосредоточенные на этой проблеме. Некоторые даже обещают писать за вас в Twitter после того, как вы умрете, позволяя вам спамить до скончания веков. Другие компании создают цифровых двойников, которые имитируют поведение клиента и взаимодействуют с близкими после его смерти.

Умершие становятся все заметнее в соцсетях, и, возможно, в итоге их станет больше, чем живых. Тогда такие общественные деятели, как Кейн, которые пишут в Twitter и после смерти, будут казаться не такими уж и странными.

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