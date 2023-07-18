Маск признал, что рекламодатели не вернулись в Twitter. Рекламные доходы компании упали на 50%

«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из-за падения рекламных доходов примерно на 50% и большой долговой нагрузки», — сообщил Илон Маск в Twitter. По его словам, в июне реклама не стала приносить больше доходов, как ожидалось, но июль кажется «немного более многообещающим».
В апреле в интервью BBC Маск давал более оптимистичный прогноз. Он говорил, что Twitter может стать прибыльным в этом квартале, а рекламодатели, ушедшие после покупки платформы, возвращаются.
В феврале Маск также заявлял, что спас Twitter от банкротства, но у компании по-прежнему много финансовых проблем. «Большая долговая нагрузка», упомянутая миллиардером, появилась из-за долга в размере $13 млрд, который Маск использовал для покупки компании в октябре 2022 года. В результате Twitter должна выплачивать проценты примерно по $1,5 млрд в год.
Twitter больше не раскрывает данные о своих доходах, поскольку после покупки Маск сделал ее частной. По сообщениям, в декабре 2022 года выручка и скорректированная прибыль Twitter упали примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Многие рекламодатели покинули платформу после того, как Маск купил ее и изменил подход к модерации контента.
Сокращение расходов и лимит на просмотр твитов
Маск сокращает расходы, увольняя сотрудников и, по-видимому, отказываясь оплачивать счета. Twitter было предъявлено более 20 исков из-за того, что она якобы не платила за аренду и прочие услуги. На компанию также подают в суд бывшие сотрудники и руководители, которые заявляют, что не получили выходные пособия, премии и компенсации.
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Еще одна проблема — конкуренция с Threads, новым сервисом Meta*. Сообщается, что Twitter пригрозил судом Meta* из-за создания соцсети-клона.
В начале июля Маск также ограничил просмотр публикаций в Twitter, чем вызвал негодование у пользователей. Он заявил, что это поможет препятствовать сбору данных и прочим манипуляциям, а также подал в суд на четырех предполагаемых виновников.
Изначально платные пользователи могли просматривать 6 тыс. публикаций в день, а обычные — 600 и 300 в зависимости от того, как давно существует их учетная запись. Вскоре лимиты увеличили до 10 тыс., 1 тыс. и 500.
Ограничения действуют до сих пор. В конце прошлой недели лимит вновь повысили на 50%, но только для владельцев подписки Twitter Blue.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Hamara /
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