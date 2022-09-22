Twitter столкнулась с массовыми увольнениями. Виноват ли в этом Илон Маск?

С начала июня Twitter покинули сотни человек — и эта тенденция продолжается. В качестве причины сотрудники называют ощущение «нестабильности» из-за сделки с Илоном Маском. Примечательно, что отток лишь увеличился после того, как миллиардер встретился с персоналом Twitter и рассказал о своих планах на компанию.

В апреле 2022 года Илон Маск объявил, что собирается купить Twitter за $44 млрд. Спустя два месяца после этого он провел виртуальную встречу с сотрудниками компании, обсудив различные темы — от инопланетян до сокращений. С тех пор Twitter покинули несколько сотен человек.

Сотрудники выражали недовольство по поводу сделки еще в апреле. Два осведомленных источника сообщили, что спустя три недели из компании уволились около 100 человек. Эта тенденция продолжилась, когда Маск отказался покупать Twitter, а компания подала на него в суд.

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На конец сентября Twitter потеряла более 700 штатных сотрудников по всему миру, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными. Один из них добавил, что для многих причинами стали Маск и «нестабильность», связанная с продажей компании.

По словам представителя Twitter, повышенный отток персонала ожидался еще до сделки с Маском, а на найм и удержание повлияли макроэкономические факторы. Тем не менее руководство не предполагало такого большого количества увольнений, рассказал осведомленный источник.

В феврале Twitter сообщила, что ее штат насчитывает около 7,5 тысяч сотрудников. К июню она увеличила персонал до 8,2 тысяч, по данным источников. Теперь она потеряла примерно то же количество сотрудников, что успела набрать в этом году, а ее штат сократился на 9%.

«Сейчас мы начинаем это ощущать», — поделился один из текущих сотрудников, говоря о том, как увольнения влияют на отдельные команды. По его словам, некоторые из них сократились почти на треть. В суде Twitter назвала отток персонала одним из разрушительных последствий попытки Маска отказаться от сделки.

Источники рассказали, что число увольнений резко выросло с начала августа, когда многие сотрудники получили право обналичить свои акции. В период с конца июля по вторую неделю августа компанию покинуло около 300 человек, а с тех пор — еще 200.

В мае Twitter сократила найм, а в июле уволила несколько десятков человек. Тем не менее, по данным Linkedin, с июня компания пополнилась около 280 специалистами.

Теперь, по словам одного из сотрудников, внутри компании обсуждается возможность заполнить освободившиеся позиции. При этом официально замедление найма остается в силе. За последнюю неделю Twitter разместила на LinkedIn множество вакансий, от бренд-стратегов и технических руководителей до экспертов по конфиденциальности.

Тем не менее сотрудники рассказывают, что еженедельно из компании увольняются по несколько их коллег. «Общий моральный дух так низок, — рассказал человек, недавно ушедший из Twitter. — Но, конечно, люди начали уходить из-за Илона».

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