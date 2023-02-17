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Истории

Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Около двух лет назад Финская национальная опера начала сотрудничать с хельсинкской компанией Varjo, чтобы создать «цифрового двойника» концертного зала. Теперь зрители могут увидеть на сцене классические произведения, не осознавая, что в подготовке была задействована очень современная технология — виртуальная реальность.

Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Лилли Паасикиви, художественный руководитель Финской национальной оперы, рассказывает, что система позволяет пользователям просматривать концертный зал с любого количества точек обзора, включая сцену и зрительские места, визуализируя все — от места, где прозвучит сольное выступление, до того, как театр можно быстро эвакуировать в случае чрезвычайной ситуации.

Компания оценивает, что цифровой двойник позволил сэкономить €75 тысяч (более $80 тысяч) и 1500 часов работы.

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«Мы работали с виртуальными досками и тому подобными вещами — это намного лучше и проще», — говорит она.

Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

А поскольку в постановке оперы участвовало так много людей со всего мира, технология избавила их от необходимости приезжать, чтобы лично увидеть сцену, и помогла исполнителям лучше разобраться в логистике постановки на ранних стадиях.

«Мы показали инструмент и сцену для наших хоров, когда еще шли репетиции, — говорит она. — Теперь они гораздо более подготовлены».

Финская национальная опера, которая обычно проводит четыре или пять постановок в год, планирует сделать эту технологию частью стандартного процесса и поделиться тем, чему она научилась, с другими оперными труппами.

Ранее Varjo создавала цифровых двойников в партнерстве с такими промышленными компаниями, как автопроизводители. Ее основатель и CTO Урхо Конттори говорит, что работа с исполнительскими группами является естественным продолжением тренда. Технология позволит командам из самых разных отраслей быстрее реализовывать проекты и четко визуализировать результаты.

Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

Кроме этого, команда в течение многих лет экспериментировала с цифровыми технологиями в рамках своего проекта Opera Beyond, включая прошлогоднюю постановку, в ходе которой виртуальный аватар вышел на сцену, чтобы выступать вместе с оркестром оперы и цирковыми артистами.

Паасикиви предполагает, что в будущем могут даже появиться виртуальные представления в среде метавселенной с эстетикой видеоигр, которая знакома молодым поколениям фанатов.

Но, по ее словам, для этого нет необходимости переизобретать оперу, чтобы внедрить новые технологии.

Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

«Опера как вид искусства всегда проявляла интерес к новым технологиям, — говорит она. — Поскольку опера существует столько сотен лет, она остается актуальной, потому что мы смогли изобрести, обогатить и приветствовать новые элементы в этих видах искусства».

Источник.

Фото на обложке: Varjo

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