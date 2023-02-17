Финская национальная опера использовала VR для постановки «Турандот» Пуччини

Около двух лет назад Финская национальная опера начала сотрудничать с хельсинкской компанией Varjo, чтобы создать «цифрового двойника» концертного зала. Теперь зрители могут увидеть на сцене классические произведения, не осознавая, что в подготовке была задействована очень современная технология — виртуальная реальность.

Лилли Паасикиви, художественный руководитель Финской национальной оперы, рассказывает, что система позволяет пользователям просматривать концертный зал с любого количества точек обзора, включая сцену и зрительские места, визуализируя все — от места, где прозвучит сольное выступление, до того, как театр можно быстро эвакуировать в случае чрезвычайной ситуации.

Компания оценивает, что цифровой двойник позволил сэкономить €75 тысяч (более $80 тысяч) и 1500 часов работы.

«Мы работали с виртуальными досками и тому подобными вещами — это намного лучше и проще», — говорит она.

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

А поскольку в постановке оперы участвовало так много людей со всего мира, технология избавила их от необходимости приезжать, чтобы лично увидеть сцену, и помогла исполнителям лучше разобраться в логистике постановки на ранних стадиях.

«Мы показали инструмент и сцену для наших хоров, когда еще шли репетиции, — говорит она. — Теперь они гораздо более подготовлены».

Финская национальная опера, которая обычно проводит четыре или пять постановок в год, планирует сделать эту технологию частью стандартного процесса и поделиться тем, чему она научилась, с другими оперными труппами.

Ранее Varjo создавала цифровых двойников в партнерстве с такими промышленными компаниями, как автопроизводители. Ее основатель и CTO Урхо Конттори говорит, что работа с исполнительскими группами является естественным продолжением тренда. Технология позволит командам из самых разных отраслей быстрее реализовывать проекты и четко визуализировать результаты.

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

Кроме этого, команда в течение многих лет экспериментировала с цифровыми технологиями в рамках своего проекта Opera Beyond, включая прошлогоднюю постановку, в ходе которой виртуальный аватар вышел на сцену, чтобы выступать вместе с оркестром оперы и цирковыми артистами.

Паасикиви предполагает, что в будущем могут даже появиться виртуальные представления в среде метавселенной с эстетикой видеоигр, которая знакома молодым поколениям фанатов.

Но, по ее словам, для этого нет необходимости переизобретать оперу, чтобы внедрить новые технологии.

Фото в тексте: Varjo, The Finnish National Opera and Ballet

«Опера как вид искусства всегда проявляла интерес к новым технологиям, — говорит она. — Поскольку опера существует столько сотен лет, она остается актуальной, потому что мы смогли изобрести, обогатить и приветствовать новые элементы в этих видах искусства».

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Фото на обложке: Varjo