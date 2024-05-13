Северное сияние: что это и где можно увидеть

Северное сияние — один из самых впечатляющих природных феноменов, который на протяжении столетий вызывал у людей как страх, так и восхищение. Рассказываем, почему происходит это явление и где его можно наблюдать.

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Что такое северное сияние

В чем же суть северного сияния? Оно вызвано активностью на Солнце. Солнечные бури на его поверхности выбрасывают огромные облака электрически заряженных частиц. Эти частицы могут преодолеть миллионы километров и достигнуть Земли.

Большая часть пролетает мимо, но некоторые попадают в магнитное поле Земли, направляясь к северному и южному полюсам — именно поэтому сияние возникает в основном на магнитных полюсах.

Затем эти частицы сталкиваются с атомами и молекулами в земной атмосфере и нагревают их. Этот физический процесс называется «возбуждением» — газ нагревается и начинает светиться.

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Это означает, что мы видим то, как атомы и молекулы в земной атмосфере сталкиваются с частицами от Солнца. Волнистые узоры и завесы полярного сияния вызваны силовыми линиями магнитного поля Земли.

Самая нижняя граница полярного сияния обычно находится на высоте около 130 км над поверхностью Земли, а верхняя может растянуться на несколько тысяч километров.

От чего зависит цвет северного сияния

При нагревании разные газы окрашиваются в разные цвета. Тот же процесс происходит и при северном сиянии.

Основные газы в атмосфере Земли — азот и кислород.

Оттенки фиолетового, синего и розового характерны для азота.

Зеленый цвет — для кислорода.

Редкий красный цвет возникает, когда с солнечными частицами взаимодействует высотный кислород.

Где бывает северное сияние

Лучше всего северное сияние видно в «авроральной зоне» — области в радиусе 2,5 тыс. км от Северного полюса. Именно здесь чаще всего возникает это явление, хотя во время особенно сильных солнечных бурь оно может распространяться и южнее.

Фото в тексте: NotYourAverageBear / Shutterstock

На днях из-за мощнейшей магнитной бури северное сияние наблюдалось в разных регионах России, в том числе в Калининградской, Омской, Тюменской, Брянской и других областях.

Как увидеть северное сияние

Чтобы обеспечить максимальную видимость, лучше находиться как можно дальше от городских огней. Лучшее время года для наблюдения за северным сиянием — с сентября по апрель, когда небо становится достаточно темным, чтобы его можно было увидеть (в дальних северных регионах летом световой день длится 24 часа). Обычно явление наиболее активно между 21:00-3:00.

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Северное сияние также можно отслеживать через специальные приложения, например «Мой прогноз полярного сияния».

Как фотографировать северное сияние

Сделать интересный снимок можно даже на камеру смартфона.

Добавьте в кадр окружающие объекты, например горы, деревья или домики, чтобы сделать снимки более интересными и придать перспективу.

Откройте приложение камеры и настройте фокус (если сделать это не получается, ненадолго посветите фонариком на дерево или здание).

Включите ночной режим в приложении камеры.

Делайте много снимков, поскольку северное сияние быстро меняет форму.

Регулярно просматривайте результат, чтобы проверить фокус, экспозицию и другие детали.

В статье использовались материалы следующих источников:

Rmg.co.uk, Space.com, Thepointsguy.com

Фото на обложке: Sylvie Corriveau / Shutterstock