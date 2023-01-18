Исследователи научились «видеть» людей через стены при помощи Wi-Fi

В Университете Карнеги — Меллона разработали метод, который позволяет определять трехмерную форму и движения людей, которые находятся в другой комнате. Для этого не потребуется дорогостоящее оборудование — достаточно использовать маршрутизатор и нейросеть.

Для этого они применили DensePose, систему отображения всех пикселей поверхности человеческого тела на фото. DensePose — совместная разработка научной группы из Лондона и исследователей ИИ из Facebook*. Согласно препринту, недавно размещенному на arXiv, они создали глубокую нейросеть, способную сопоставлять фазу и амплитуду сигналов Wi-Fi роутера с координатами тела человека.

Исследователи уже несколько лет разрабатывают возможности «видеть» людей без камер или дорогостоящих лидаров. В 2013 году группа исследователей Массачусетского технологического института нашла способ применять сигналы мобильного телефона, чтобы видеть сквозь стены. В 2018 году другая команда использовала Wi-Fi, чтобы обнаруживать людей в другой комнате и повторять их движения при помощи пиктограмм человечков.

Исследователи из Университета Карнеги — Меллона пишут, что, по их мнению, сигналы Wi-Fi «могут послужить общедоступной заменой» нормальным RGB-камерам, если необходимо определить присутствие людей в комнате. При этом, в отличие от обычных камер с объективами, Wi-Fi не помещают плохое освещение или объекты.

Кроме того, добавляют авторы, разработка «защищает частную жизнь отдельных лиц, а требуемое оборудование можно купить по разумной цене»: «На самом деле, большинство домохозяйств в развитых странах уже имеют Wi-Fi дома, и технологию можно масштабировать для мониторинга благополучия пожилых людей или просто выявления подозрительного поведения дома».

Что подразумевается под таким поведением, не уточняется. Но, учитывая, что такие компании, как Amazon, предлагают оснастить дома летающими автономными камерами Ring, легко представить, что технология обнаружения человека по Wi-Fi может и применяться в благих целях, и стать еще одним ударом по нашей конфиденциальности.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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