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Истории

В Испании временно запретили работу стартапа Сэма Альтмана Worldcoin

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Испанские регуляторы потребовали, чтобы Worldcoin приостановил деятельность в стране из-за возможных нарушений конфиденциальности пользователей.

Один из основателей Worldcoin — CEO OpenAI Сэм Альтман. Стартап сканирует глаза пользователей с помощью металлической сферы — взамен они получают цифровой ID и криптовалюту.

В Испании временно запретили работу стартапа Сэма Альтмана Worldcoin

Согласно приказу Агентства по защите персональных данных Испании (AEPD), Worldcoin должен прекратить сбор и обработку персональных данных в стране, в том числе уже полученных. Запрет может действовать до трех месяцев.

В заявлении агентства говорится, что на компанию поступило множество жалоб. Сообщается, что она собирала личную информацию несовершеннолетних и не давала людям отозвать согласие на предоставление данных.

«AEPD обходит законодательство ЕС своими сегодняшними действиями, которые ограничиваются Испанией, а не ЕС в целом, и распространяет неточные и вводящие в заблуждение заявления о нашей технологии по всему миру», — заявил в разговоре с Financial Times на прошлой неделе Янник Прейвиш, специалист по защите данных Worldcoin.

«В течение нескольких месяцев мы пытались связаться с AEPD и предоставить им корректную информацию о Worldcoin и World ID, но не получали ответа», — добавил он.

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Хотя Worldcoin впервые запретили в европейской стране, деятельность компании уже не раз вызывала вопросы. 

В прошлом году Кения запретила проекту работать в стране до тех пор, пока не будут введены более строгие правила. Сейчас расследование в отношении Worldcoin проводят Великобритания, Франция и Германия.

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Worldcoin запустили Сэм Альтман и Алекс Блания в 2019 году. Компания предоставляет World ID — цифровое удостоверение личности на базе скана радужной оболочки глаза. 

Хотя World ID — своего рода «цифровой паспорт», он не предназначен для того, чтобы раскрывать или подтверждать личность пользователя. Он лишь доказывает, что тот является человеком, а не ботом.

Эксперты по конфиденциальности обеспокоены тем, что Worldcoin собирает биометрические данные, и задаются вопросом о том, как именно компания будет хранить и защищать их.

Worldcoin уже открыл в Испании 29 точек, где можно отсканировать глаза. Сообщается, что с момента запуска в июле 2023 года процедуру прошли 4 млн пользователей в 120 странах.

Источник.

Фото на обложке: photosince / Shutterstock

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