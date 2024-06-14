Значение страховки для бизнеса

Владельцы среднего и малого бизнеса пользуются разными видами страхования, чтобы в случае наступления непредвиденной ситуации получить денежную компенсацию. От каких именно рисков приобретать защиту, каждый решает сам. Расскажем про популярные виды страхования бизнеса и их значение.

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Зачем страховать бизнес?

Предпринимательская деятельность сопряжена с рисками. Никто не даст гарантии, что не случится кражи, пожара в офисе или банального прорыва горячей воды. Ситуаций, которые могут помешать бизнесу или навредить здоровью сотрудников, огромное количество. Например, поломка станков или авария на производстве. Это может привести к финансовым потерям.

Чтобы избежать больших убытков и негативных последствий, можно воспользоваться услугами страховых компаний, предлагающих множество видов страхования бизнеса. Они направлены на то, чтобы минимизировать возможные риски.

Крупные коммерческие организации или предприятия, которые стремятся к развитию, расширению и улучшению своих экономических показателей, вряд ли способны обойтись без страхования.

Этому есть несколько причин:

Страхование от потенциальных рисков помогает сохранять высокий рейтинг доверия к компании со стороны как партнеров, так и потребителей. Страховые выплаты в случае форс-мажорных обстоятельств помогут избежать больших убытков и скорее вернуться к деятельности. Страхование поможет сохранить репутацию компании в случае нарушения условий договора и судебных разбирательств. Социальные гарантии, например медицинское страхование, помогает привлечь и сохранить в штате высококвалифицированных сотрудников.

Виды страхования

Страхование имущества

К имуществу компании можно отнести:

недвижимость и арендуемое помещение,

транспортные средства,

сырье и оборудование,

офисную мебель и технику,

складские помещения.

Все перечисленное будет внесено в договор страхования при желании. Имущество компании — это ее актив, а потому руководитель вправе выбрать такой вид страхования, который его защитит от возможного ущерба.

Программа может страховать имущество:

от взрывов и пожара,

аварийных ситуаций в водоснабжении,

поломок,

кражи и прочего.

Виды бизнеса — определяющий фактор при выявлении возможного риска и тех ситуаций, которые будут включены в договор, чтобы предприниматель обезопасил себя именно от них.

Страхование ответственности

Компания имеет право защититься от разного рода ответственности, для чего существует несколько видов страхования:

Если качество товара, выполненных работ или услуг нанесли ущерб третьим лицам, то страхование ответственности предпринимателя будет гарантом возмещения ущерба. Если сотрудник фирмы примет решение, которое отразится негативно на репутации компании или снизит ее доходы, то страхование ответственности руководителя позволит получить выплаты от страховщиков. Если организуется крупное мероприятие в виде концерта или фестиваля, то нужно сделать страхование ответственности организатора. Тогда риски различного рода будут сведены к минимуму.

Страхование персонала

Медицинское страхование ДМС — популярный вид социальных гарантий для сотрудников, который привлекает хороших специалистов и повышает уровень доверия к компании.

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При ведении бизнеса, который сопряжен с повышенным риском получить травму, страхование сотрудников нужно.

Например:

в строительном бизнесе,

при занятии промышленным альпинизмом,

при обучении прыжкам с парашютом.

Бизнес-страхование становится для руководителя приоритетной задачей, это гарантирует сотрудникам денежную компенсацию при получении травм.

Предпринимательский риск

Существуют программы для среднего и малого бизнеса, которые минимизируют риски и страхуют:

от банкротства,

неверного выбора системы налогообложения,

изменений в законах,

отказа банка в оформлении кредитного займа.

Однако не будет возможности получить компенсацию, если предпринимательские риски связаны с убытками:

От действий, которые не сопряжены с бизнесом.

От увеличения прайса на почтовые грузоперевозки или размера таможенных сборов.

Из-за повышения налога на прибыль.

По причине аннулирования лицензии.

Как застраховать бизнес?

Страхование бизнеса имеет стандартную процедуру, во время которой нужно заключить соглашение. При возникновении прописанного в договоре случая клиент получает страховые выплаты, которые компенсируют нанесенный ущерб.

Процедура при страховании проводится следующим образом:

Определитесь со страховой компанией и ознакомьтесь с программами. Уточните наличие лицензии на ведение деятельности на официальном сайте ЦБ РФ. В интернете прочтите отзывы. Определите риски, от которых надо получить защиту, а также изучите тарифы и выберите подходящую программу страхования. Рассчитайте размер взносов и компенсации, если возникнет страховой случай. Заключите договор и оформите страховой полис онлайн или с сотрудником компании.

До подписания договора детально изучите все нюансы, проанализируйте условия и убедитесь, что все указанные страховые случаи правильно понимаете.

Что делать, если наступил страховой случай?

Действия при возникновении любых страховых случаев стандартные:

Уведомите по телефону страховую компанию — ее номер указан в полисе. Опишите подробно ситуацию. Важно соблюсти сроки, что написаны в договоре. Зафиксируйте на фото и видео детали места происшествия, повреждений и прочего. Проведите засвидетельствование факта наступления страхового случая, для чего вызовите сотрудника страховой компании или независимого эксперта по страхованию. Составьте акт осмотра с обязательным указанием подробностей произошедшего и нанесенного ущерба. Документ отдайте представителю страховой компании.

Рассмотрение занимает до десяти рабочих дней, а перечисление средств еще пять дней. По истечении двух недель на счет должны поступить страховые выплаты. Отказ страховой компании возмещать ущерб предприниматель может обжаловать. Для этого в онлайн-приемной ЦБ РФ можно оставить жалобу.

Каким видам бизнеса это нужно?

Предприниматель заключает соглашение о страховании добровольно. Однако есть виды бизнеса, страхование которых обязательно и закреплено на законодательном уровне. Например, обязательное страхование важно в сфере пассажирских перевозок и в строительстве.

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В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или получения травмы сумму причиненного ущерба предпринимателю придется возмещать самостоятельно, если у него нет соответствующей страховки. Например, если пассажир при перевозке сломает руку.

Плюсы и минусы

Страхование бизнеса от возможных рисков помогает:

Возместить ущерб от плохо оказанной услуги.

Обеспечить социальные гарантии сотрудников.

Получить компенсацию убытков.

Повысить рейтинг доверия к компании.

Однако есть и недостатки, которые стоит учитывать при страховании:

Вам могут навязать лишние опции, а значит, возрастет конечная стоимость пакета услуг. Процесс получения страховых выплат может быть затянут из-за бюрократической волокиты. Условия в договоре могут иметь не очень четкие формулировки.

Владельцы не только крупных компаний, но и представители среднего и малого бизнеса чаще приходят к выводу, что стоит выделить денежные резервы для страхования, ведь даже базовый пакет услуг способен снизить вероятность финансовых убытков.

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