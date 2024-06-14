Значение страховки для бизнеса

Владельцы среднего и малого бизнеса пользуются разными видами страхования, чтобы в случае наступления непредвиденной ситуации получить денежную компенсацию. От каких именно рисков приобретать защиту, каждый решает сам. Расскажем про популярные виды страхования бизнеса и их значение.
Содержание
- Зачем страховать бизнес?
- Виды страхования
- Как застраховать бизнес?
- Что делать, если наступил страховой случай?
- Каким видам бизнеса это нужно?
- Плюсы и минусы
Зачем страховать бизнес?
Предпринимательская деятельность сопряжена с рисками. Никто не даст гарантии, что не случится кражи, пожара в офисе или банального прорыва горячей воды. Ситуаций, которые могут помешать бизнесу или навредить здоровью сотрудников, огромное количество. Например, поломка станков или авария на производстве. Это может привести к финансовым потерям.
Чтобы избежать больших убытков и негативных последствий, можно воспользоваться услугами страховых компаний, предлагающих множество видов страхования бизнеса. Они направлены на то, чтобы минимизировать возможные риски.
Крупные коммерческие организации или предприятия, которые стремятся к развитию, расширению и улучшению своих экономических показателей, вряд ли способны обойтись без страхования.
Этому есть несколько причин:
- Страхование от потенциальных рисков помогает сохранять высокий рейтинг доверия к компании со стороны как партнеров, так и потребителей.
- Страховые выплаты в случае форс-мажорных обстоятельств помогут избежать больших убытков и скорее вернуться к деятельности.
- Страхование поможет сохранить репутацию компании в случае нарушения условий договора и судебных разбирательств.
- Социальные гарантии, например медицинское страхование, помогает привлечь и сохранить в штате высококвалифицированных сотрудников.
Виды страхования
Страхование имущества
К имуществу компании можно отнести:
- недвижимость и арендуемое помещение,
- транспортные средства,
- сырье и оборудование,
- офисную мебель и технику,
- складские помещения.
Все перечисленное будет внесено в договор страхования при желании. Имущество компании — это ее актив, а потому руководитель вправе выбрать такой вид страхования, который его защитит от возможного ущерба.
Программа может страховать имущество:
- от взрывов и пожара,
- аварийных ситуаций в водоснабжении,
- поломок,
- кражи и прочего.
Виды бизнеса — определяющий фактор при выявлении возможного риска и тех ситуаций, которые будут включены в договор, чтобы предприниматель обезопасил себя именно от них.
Страхование ответственности
Компания имеет право защититься от разного рода ответственности, для чего существует несколько видов страхования:
- Если качество товара, выполненных работ или услуг нанесли ущерб третьим лицам, то страхование ответственности предпринимателя будет гарантом возмещения ущерба.
- Если сотрудник фирмы примет решение, которое отразится негативно на репутации компании или снизит ее доходы, то страхование ответственности руководителя позволит получить выплаты от страховщиков.
- Если организуется крупное мероприятие в виде концерта или фестиваля, то нужно сделать страхование ответственности организатора. Тогда риски различного рода будут сведены к минимуму.
Страхование персонала
Медицинское страхование ДМС — популярный вид социальных гарантий для сотрудников, который привлекает хороших специалистов и повышает уровень доверия к компании.
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Почему стартапы не смогли совершить революцию в страховании
При ведении бизнеса, который сопряжен с повышенным риском получить травму, страхование сотрудников нужно.
Например:
- в строительном бизнесе,
- при занятии промышленным альпинизмом,
- при обучении прыжкам с парашютом.
Бизнес-страхование становится для руководителя приоритетной задачей, это гарантирует сотрудникам денежную компенсацию при получении травм.
Предпринимательский риск
Существуют программы для среднего и малого бизнеса, которые минимизируют риски и страхуют:
- от банкротства,
- неверного выбора системы налогообложения,
- изменений в законах,
- отказа банка в оформлении кредитного займа.
Однако не будет возможности получить компенсацию, если предпринимательские риски связаны с убытками:
- От действий, которые не сопряжены с бизнесом.
- От увеличения прайса на почтовые грузоперевозки или размера таможенных сборов.
- Из-за повышения налога на прибыль.
- По причине аннулирования лицензии.
Как застраховать бизнес?
Страхование бизнеса имеет стандартную процедуру, во время которой нужно заключить соглашение. При возникновении прописанного в договоре случая клиент получает страховые выплаты, которые компенсируют нанесенный ущерб.
Процедура при страховании проводится следующим образом:
- Определитесь со страховой компанией и ознакомьтесь с программами. Уточните наличие лицензии на ведение деятельности на официальном сайте ЦБ РФ. В интернете прочтите отзывы.
- Определите риски, от которых надо получить защиту, а также изучите тарифы и выберите подходящую программу страхования.
- Рассчитайте размер взносов и компенсации, если возникнет страховой случай.
- Заключите договор и оформите страховой полис онлайн или с сотрудником компании.
До подписания договора детально изучите все нюансы, проанализируйте условия и убедитесь, что все указанные страховые случаи правильно понимаете.
Что делать, если наступил страховой случай?
Действия при возникновении любых страховых случаев стандартные:
- Уведомите по телефону страховую компанию — ее номер указан в полисе. Опишите подробно ситуацию. Важно соблюсти сроки, что написаны в договоре.
- Зафиксируйте на фото и видео детали места происшествия, повреждений и прочего.
- Проведите засвидетельствование факта наступления страхового случая, для чего вызовите сотрудника страховой компании или независимого эксперта по страхованию.
- Составьте акт осмотра с обязательным указанием подробностей произошедшего и нанесенного ущерба. Документ отдайте представителю страховой компании.
Рассмотрение занимает до десяти рабочих дней, а перечисление средств еще пять дней. По истечении двух недель на счет должны поступить страховые выплаты. Отказ страховой компании возмещать ущерб предприниматель может обжаловать. Для этого в онлайн-приемной ЦБ РФ можно оставить жалобу.
Каким видам бизнеса это нужно?
Предприниматель заключает соглашение о страховании добровольно. Однако есть виды бизнеса, страхование которых обязательно и закреплено на законодательном уровне. Например, обязательное страхование важно в сфере пассажирских перевозок и в строительстве.
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Погружение в онлайн, консолидация и пересмотр предложений — перспективы рынка страхования в России
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или получения травмы сумму причиненного ущерба предпринимателю придется возмещать самостоятельно, если у него нет соответствующей страховки. Например, если пассажир при перевозке сломает руку.
Плюсы и минусы
Страхование бизнеса от возможных рисков помогает:
- Возместить ущерб от плохо оказанной услуги.
- Обеспечить социальные гарантии сотрудников.
- Получить компенсацию убытков.
- Повысить рейтинг доверия к компании.
Однако есть и недостатки, которые стоит учитывать при страховании:
- Вам могут навязать лишние опции, а значит, возрастет конечная стоимость пакета услуг.
- Процесс получения страховых выплат может быть затянут из-за бюрократической волокиты.
- Условия в договоре могут иметь не очень четкие формулировки.
Владельцы не только крупных компаний, но и представители среднего и малого бизнеса чаще приходят к выводу, что стоит выделить денежные резервы для страхования, ведь даже базовый пакет услуг способен снизить вероятность финансовых убытков.
Фото на обложке: Pexels
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