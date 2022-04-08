Марк Цукерберг может запустить собственную цифровую валюту

Meta*, родительская компания Facebook* и Instagram*, несмотря на продажу своего криптовалютного проекта Diem (ранее Libra), по-прежнему изучает возможность выпуска финансовых продуктов. Как сообщает Financial Times, компания работает над собственной цифровой валютой, которая, по-видимому, будет называться Zuck Bucks в честь основателя, председателя и CEO Meta* Марка Цукерберга.

Zuck Bucks вряд ли будет криптовалютой. Cкорее всего, компания внедрит в приложения токены и будет централизованно их контролировать. Подобная концепция используется в игровых сервисах. К примеру, популярная детская игра Roblox успешно продает собственную валюту Robux. Meta*, вероятно, попытается повторить этот успех на собственных платформах.

Тем не менее компания не полностью отказалась от продуктов на базе блокчейна: в Facebook* может появиться функция для публикации и обмена NFT. Согласно отчету Meta*, она начнет тестировать эту возможность в середине мая — об этом сообщает Financial Times. Вскоре после этого компания также протестирует «членство в группах Facebook* на основе владения NFT и на основе их выпуска».

Meta* также изучает возможность внедрения «социальных токенов» или «токенов репутации», которые послужат вознаграждением, к примеру, за значимый вклад в группы Facebook*. Кроме того, компания, похоже, изучает и традиционные финансовые сервисы, такие как кредиты для малого бизнеса.

В заявлении для издания The Verge представитель Meta* Лорен Диксон сообщила, что пока «нет новостей, которыми можно поделиться». «Как компания, мы сосредоточены на создании метавселенной, в том числе вариантах платежей и финансовых услуг», — добавила она.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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