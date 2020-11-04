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Онлайн-акселератор Rukami открывает новый набор для организаторов технологических кружков

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Проект Rukami от «Кружкового движения» НТИ открывает приём заявок на бесплатный онлайн-акселератор для организаторов технологических кружков. Интенсивы пройдут в ноябре-декабре. Основная тема — работа с детьми в онлайн-формате. Для участия надо зарегистрироваться до 9 ноября.

Онлайн-акселератор Rukami открывает новый набор для организаторов технологических кружков

В программе акселератора: онлайн-семинары, работа в малых группах, встречи и консультации с представителями Кружкового движения НТИ, работа с экспертами и модераторами проекта.

Участники узнают, как проектировать онлайн-продукты с использованием методов дизайн-мышления, познакомятся с инструментам групповой коммуникации в онлайне, научатся правильно упаковывать и продвигать онлайн-продукты. Эксперты расскажут о технических решениях на дистанционном обучении и покажут, как разработать классный образовательный продукт. 

Спикеры проекта:

  • Анна Шолина — сооснователь и исполнительный директор сообщества технологических предпринимателей «Rutech»;
  • Мария Галицкая, разработчик образовательных продуктов и руководитель агентства opreza.ru;
  • Сергей Акопян, сооснователь и директор по продукту «Преактум»;
  • Татьяна Пирог, руководитель акселератора профилей Олимпиады НТИ; 
  • Евгений Нилов, руководитель и методолог образовательных программ;
  • Марина Харахордина, руководитель группы методистов компании Skillbox. 

Фото на обложке: Unsplash

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