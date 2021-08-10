Как сделать полезное приложение в 16 лет? Советы начинающим программистам

В преддверии нового набора выпускники рассказали, как их идеи помогут людям, с какими сложностями им пришлось столкнуться в начале пути и что бы они посоветовали начинающим программистам.

В этом году больше двух тысяч учеников стали выпускниками Яндекс.Лицея — бесплатной двухгодичной программы для школьников 8–10-х классов по промышленному программированию. Ребята разработали и защитили первые проекты: приложения, телеграм-боты, сайты и игры.

Иван Переверзев, 16 лет, Липецкая область, село Баловнёво

Создал приложение «Электронный журнал»

До девятого класса я учился в Подмосковье, там у меня был классный учитель информатики. Затем мы с родителями переехали в село, где мне стало не хватать уроков программирования. Чтобы восполнить пробел, я поступил в Яндекс.Лицей. Приходилось ездить на занятия в соседний город.

Во время учебы я научился ставить перед собой задачи и находить информацию для их решения, а ещё получил возможность создавать собственные продукты. За два года было три больших проекта: приложение для компьютера, разработка игры и сайта. Можно придумать что угодно, но мне хотелось сделать что-то действительно полезное.

Идея первого крупного проекта пришла на ум сама собой. Мои родители учителя, и они пользуются электронным журналом. Я решил сделать что-то подобное, но не сайт, а компьютерное приложение, не требующее доступа к интернету. Мой журнал позволяет оперативно анализировать успеваемость учащихся: добавлять предметы, быстро узнавать оценки конкретных учеников и рассчитывать их средний балл.

Когда я закончил проект, я попросил родителей его протестировать. Не знаю, насколько их оценка объективна, но они остались довольны. По крайней мере, приложение удобно для быстрых операций — ученики довольно часто просят их узнать оценки.

Да и вместо того чтобы рыться в бумажном журнале или долго заходить на тот сайт, которым пользуются на работе, они могут просто открыть приложение на компьютере. Проект нужно ещё немножко доработать. Например, я хочу добавить расписание уроков и звонков, домашние задания, а также экспорт всех данных приложения в виде таблицы Excel.

Распространение моего «Электронного журнала» уже идёт по нескольким сёлам. И когда я добьюсь внедрения в моей школе, то его смогут использовать и в её филиалах.

Если приложение будет достаточно эффективным и удобным, то вполне возможно, что его начнут рекомендовать и в других городах. Если я смогу с помощью финансирования полностью реализовать проект, то учителя получат ещё один удобный инструмент для работы.

При разработке своих проектов я часто использовал такой приём: когда встречал интересную вещь в каком-нибудь проекте, игре, обычном оконном приложении или веб-сайте, то задавал себе вопрос: «А как бы это реализовал я?». Это не один раз помогало мне решать на первый взгляд сложнейшие задачи и двигаться дальше.

Как я советую приступать к работе над своим проектом:

Проанализируйте рынок и узнайте, что пользуется спросом. Найдите интересную тему и попробуйте внести в неё что-то своё. Соберите информацию, которая поможет вам получше понять и углубиться в неё. Не ограничивайтесь интернетом. Если у вас есть знакомый специалист, связанный с этой темой, обязательно задайте ему парочку вопросов. Постарайтесь найти нечто похожее на то, чтобы вы хотите создать сами, и постарайтесь сделать что-то похожее, но своё.

Никита Жуков, Москва

Разработал приложение ClientsPlanner, 2D-игру GoldRunnerGame и делает свою соцсеть