Калифорнийский технологический институт: чем знаменит и как туда поступить

Если вы обожаете «ботанить» и хороши в физике, математике, биологии или химии, попробуйте построить карьеру в технической сфере. Добиться высот в IT, машиностроении, космической отрасли, биоинженерии и многом другом поможет образование, полученное в одном из самых престижных зарубежных вузов — Калифорнийском технологическом институте (California Institute of Technology, CALTECH ).

Чем знаменит Калифорнийский технологический институт

CALTECH привлекает технарей со всего мира. Если вы фанат ситкома «Теория большого взрыва», то наверняка помните, что именно здесь учились Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер.

Кроме того, вуз прославился своим противостоянием с другим популярным технологическим институтом – Massachusetts Institute of Technology (MIT). У них настолько давнее и интенсивное соперничество, что они постоянно соревнуются в спортивных играх и подшучивают друг над другом.

Например, на своем стадионе CALTECH как-то разместил шуточный счет 38:9 в свою пользу, обозначив таким образом превосходство над MIT. Однажды калифорнийцы даже испортили посвящение в студенты на кампусе «идейного врага», повесив плакат на главном здании так, чтобы он закрывал часть названия «Массачусетский».

По итогу надпись на фасаде гласила: «Еще один технологический институт». «Bazinga!», — как сказал бы Шелдон Купер. Подобная «война» продолжается уже несколько десятилетий.

С Калифорнийским технологическим институтом связаны имена 31 Нобелевского лауреата: 17 из них там учились, а 18 преподавали (некоторые делали и то, и другое).

Какие плюсы получения образования в CALTECH

Институт уже много лет входит в десятку лучших вузов мира. По данным самого свежего рейтинга на 2022 год, он расположился на шестой строчке, уступив своему извечному сопернику MIT 0,6 балла. При этом, в отличие от Массачусетского института, этот вуз гораздо более локальный — он рассчитан на единовременное обучение примерно тысячи студентов и 1200 аспирантов.

Огромным плюсом обучения в Калифорнийском технологическом институте можно назвать его местоположение в одном из самых солнечных и теплых штатов.

CALTECH известен своим сотрудничеством с NASA — на кампусе располагается лаборатория реактивного движения, благодаря разработкам которой запускается большинство космических аппаратов национального управления.

Какие программы есть для учащихся

Учеба в Калифорнийском технологическом институте делится на триместры — это нечто вроде четвертей: осенняя, весенняя, зимняя, а летняя — по желанию, поэтому обязательных семестров три.

Кроме того, студенты CALTECH берут больше предметов, чем их коллеги в других университетах: если средняя норма — четыре, то здесь — пять. Причем большинство из них, конечно, технические, но обязательно должен быть хотя бы один гуманитарный.

Всего здесь шесть отделений, предлагающих различные программы для студентов и аспирантов.

Это факультеты:

биологии;

химии и химической технологии;

технологии и прикладной науки;

геологии и планетологии;

физики, математики и астрономии;

гуманитарных и общественных наук.

Больше всего институт славится своей физикой. Правда, в настоящее время он старается доказать, что еще очень крут в биологии. Однако физика по-прежнему остается «визитной карточкой» CALTECH.

Традиции Калифорнийского технологического института

Несмотря на то, что CALTECH и MIT все время соперничают, у них очень много общего. Например, даже в рассказе о вузе оба учебных заведения используют одинаковую метафору: «Вам будут давать столько информации, что возникнет ощущение, как будто вас окатывает водой из пожарного гидранта».

В Калифорнийском технологическом институте на кампусе есть деление на факультеты — это «дома», почти как в Хогвартсе: у каждого свои название, культура, сообщества, традиции, ценности и характеры. Только здесь нет Распределяющей шляпы: студент сам выбирает, что ему по душе.

Одна из самых замечательных и известных традиций CALTECH — обязательное исполнение «Полета валькирий» в первый день экзамена в семь утра, чтобы все студенты проснулись от этой громкой торжественной музыки. Причем, если кто-то включит эту композицию в любой другой день, его ожидает строгое наказание — его искупают прямо в одежде.

В дань уважения этой традиции астронавта Харрисона Шмитта на «Аполлоне-17» на Луне будили именно этой мелодией, потому что он был выпускником Калифорнийского технологического.

Талисман спортивных команд CALTECH — бобер в оранжево-бело-черных цветах.

Особенности обучения в университете

Калифорнийский технологический по праву считается лидером по сложности обучения. В нем даже шутят про «правило трех S»: если выбирать между сном, социализацией и учебой, то можно успеть только две вещи, а на третью не останется времени.

Тем не менее оттуда очень редко кого-то отчисляют или ставят «неуды». С этим проблем у студентов обычно не бывает. Хотя они уже на первом курсе часто в шутку заявляют, что будут переводиться из CALTECH, настолько там тяжело учиться.

Поскольку студентам и так непросто, в этом университете поддерживается не соревновательная среда, а кооперирующая: считается совершенно нормальным, если студенты вместе делают домашние задания, готовят рабочие проекты, помогают с подготовкой.

Такой подход позволяет даже тем, кто немного «отстает», справиться с нагрузкой и разобрать материал с товарищами. Хотя при этом не стоит забывать про Кодекс чести CALTECH — ни в коем случае нельзя жульничать.

Этот свод правил, как ни странно, не только «контролирует», но и создает высокую степень доверия между студентами и профессорами. Такую, что экзаменационные задания иногда выдаются «навынос», чтобы учащийся мог решить их в удобном месте в комфортное для него время.

Чтобы студентам было легче, и они могли привыкнуть к нагрузке и предъявляемым к ним требованиям сразу после школы, CALTECH использует меры поощрения — на первой сессии по предметам выставляется только зачет/незачет без конкретной оценки.

Это позволяет не травмировать юных первокурсников, уберечь их от шока и разочарования в своих силах. Во втором семестре они тоже получают зачет/незачет, но преподаватели уже говорят, какой была бы реальная оценка, если бы ее выставляли сейчас. Это морально готовит студентов к тому, что у них будет стоять в табеле в следующем семестре, если их успеваемость не изменится.

Как поступить в CALTECH иностранному студенту

Как вы понимаете, сделать это очень сложно, но если по-настоящему мечтаете учиться в этой среде веселых, остроумных и любознательных гиков, нужно пробовать: этот институт того стоит! Приемная кампания в США, в отличие от России, начинается зимой, поэтому документы нужно подать до конца декабря, а списки поступивших публикуются в апреле.

Для поступления в бакалавриат вам потребуется абсолютно классический набор документов, как и в любой другой вуз США:

результаты экзамена SAT (стандартный академический текст);

результат языкового экзамена TOEFL (здесь можно найти адреса центров сдачи и даты проведения испытаний);

мотивационное эссе (в котором вы продемонстрируете, что хорошо знакомы с ценностями, традициями и историей CALTECH, также нужно написать дополнительное эссе);

рекомендации;

транскрипт (перевод табеля с итоговыми оценками за последнюю учебную четверть);

заявление о намерении получать финансовую помощь.

Подробнее обо всех требованиях к иностранному абитуриенту можно прочитать здесь. Когда все будет собрано, нужно подготовить и отправить заявку на поступление, а также до конца февраля заполнить профиль для получения стипендии. Еще можно подать заявление о поступлении через программу Quest Bridge National College Match.

Для поступления в магистратуру или аспирантуру порядок действий тот же, только вместо SAT сдают GRE или GMAT (тесты, подтверждающие, что вы способны обучаться на этой ступени образования), а транскрипт делается с документов о высшем образовании.

Что еще требуется для поступления? Помимо обычного пакета документов и сильного кейса, необходимы упорство и амбициозность, так как поступает лишь 7% абитуриентов, а мест для студентов, как мы помним, мало. Если вы верите в себя и хорошо постараетесь, все обязательно получится. Тем более, «smart is the new sexy»!

Фото на обложке: afrimu/shutterstock.com