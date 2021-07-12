Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

Калифорнийский технологический институт: чем знаменит и как туда поступить

YOUNG
Мария Гурьева
Мария Гурьева

Эксперт по поступлению в вузы США, основательница компании Study America

Анастасия Фролова

Если вы обожаете «ботанить» и хороши в физике, математике, биологии или химии, попробуйте построить карьеру в технической сфере. Добиться высот в IT, машиностроении, космической отрасли, биоинженерии и многом другом поможет образование, полученное в одном из самых престижных зарубежных вузов — Калифорнийском технологическом институте (California Institute of Technology, CALTECH).

Как попасть в ряды его студентов, рассказывает эксперт по поступлению в вузы США и основательница компании Study America Мария Гурьева. 

Калифорнийский технологический институт: чем знаменит и как туда поступить

Чем знаменит Калифорнийский технологический институт

CALTECH привлекает технарей со всего мира. Если вы фанат ситкома «Теория большого взрыва», то наверняка помните, что именно здесь учились Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер. 

Кроме того, вуз прославился своим противостоянием с другим популярным технологическим институтом – Massachusetts Institute of Technology (MIT). У них настолько давнее и интенсивное соперничество, что они постоянно соревнуются в спортивных играх и подшучивают друг над другом.

Например, на своем стадионе CALTECH как-то разместил шуточный счет 38:9 в свою пользу, обозначив таким образом превосходство над MIT. Однажды калифорнийцы даже испортили посвящение в студенты на кампусе «идейного врага», повесив плакат на главном здании так, чтобы он закрывал часть названия «Массачусетский».

По итогу надпись на фасаде гласила: «Еще один технологический институт». «Bazinga!», — как сказал бы Шелдон Купер. Подобная «война» продолжается уже несколько десятилетий. 

С Калифорнийским технологическим институтом связаны имена 31 Нобелевского лауреата: 17 из них там учились, а 18 преподавали (некоторые делали и то, и другое). 

 

Какие плюсы получения образования в CALTECH

Институт уже много лет входит в десятку лучших вузов мира. По данным самого свежего рейтинга на 2022 год, он расположился на шестой строчке, уступив своему извечному сопернику MIT 0,6 балла. При этом, в отличие от Массачусетского института, этот вуз гораздо более локальный — он рассчитан на единовременное обучение примерно тысячи студентов и 1200 аспирантов. 

Огромным плюсом обучения в Калифорнийском технологическом институте можно назвать его местоположение в одном из самых солнечных и теплых штатов. 

CALTECH известен своим сотрудничеством с NASA — на кампусе располагается лаборатория реактивного движения, благодаря разработкам которой запускается большинство космических аппаратов национального управления.

 

Какие программы есть для учащихся

Учеба в Калифорнийском технологическом институте делится на триместры — это нечто вроде четвертей: осенняя, весенняя, зимняя, а летняя — по желанию, поэтому обязательных семестров три.

Кроме того, студенты CALTECH берут больше предметов, чем их коллеги в других университетах: если средняя норма — четыре, то здесь — пять. Причем большинство из них, конечно, технические, но обязательно должен быть хотя бы один гуманитарный. 

Всего здесь шесть отделений, предлагающих различные программы для студентов и аспирантов.

Это факультеты: 

  • биологии;
  • химии и химической технологии;
  • технологии и прикладной науки; 
  • геологии и планетологии;
  • физики, математики и астрономии; 
  • гуманитарных и общественных наук.

Больше всего институт славится своей физикой. Правда, в настоящее время он старается доказать, что еще очень крут в биологии. Однако физика по-прежнему остается «визитной карточкой» CALTECH. 

 

Традиции Калифорнийского технологического института

Несмотря на то, что CALTECH и MIT все время соперничают, у них очень много общего. Например, даже в рассказе о вузе оба учебных заведения используют одинаковую метафору: «Вам будут давать столько информации, что возникнет ощущение, как будто вас окатывает водой из пожарного гидранта». 

В Калифорнийском технологическом институте на кампусе есть деление на факультеты — это «дома», почти как в Хогвартсе: у каждого свои название, культура, сообщества, традиции, ценности и характеры. Только здесь нет Распределяющей шляпы: студент сам выбирает, что ему по душе. 

Одна из самых замечательных и известных традиций CALTECH — обязательное исполнение «Полета валькирий» в первый день экзамена в семь утра, чтобы все студенты проснулись от этой громкой торжественной музыки. Причем, если кто-то включит эту композицию в любой другой день, его ожидает строгое наказание — его искупают прямо в одежде.

В дань уважения этой традиции астронавта Харрисона Шмитта на «Аполлоне-17» на Луне будили именно этой мелодией, потому что он был выпускником Калифорнийского технологического.

Талисман спортивных команд CALTECH — бобер в оранжево-бело-черных цветах. 

 

Особенности обучения в университете

Калифорнийский технологический по праву считается лидером по сложности обучения. В нем даже шутят про «правило трех S»: если выбирать между сном, социализацией и учебой, то можно успеть только две вещи, а на третью не останется времени.

Тем не менее оттуда очень редко кого-то отчисляют или ставят «неуды». С этим проблем у студентов обычно не бывает. Хотя они уже на первом курсе часто в шутку заявляют, что будут переводиться из CALTECH, настолько там тяжело учиться. 

Поскольку студентам и так непросто, в этом университете поддерживается не соревновательная среда, а кооперирующая: считается совершенно нормальным, если студенты вместе делают домашние задания, готовят рабочие проекты, помогают с подготовкой.

Такой подход позволяет даже тем, кто немного «отстает», справиться с нагрузкой и разобрать материал с товарищами. Хотя при этом не стоит забывать про Кодекс чести CALTECH — ни в коем случае нельзя жульничать.

Этот свод правил, как ни странно, не только «контролирует», но и создает высокую степень доверия между студентами и профессорами. Такую, что экзаменационные задания иногда выдаются «навынос», чтобы учащийся мог решить их в удобном месте в комфортное для него время.

Чтобы студентам было легче, и они могли привыкнуть к нагрузке и предъявляемым к ним требованиям сразу после школы, CALTECH использует меры поощрения — на первой сессии по предметам выставляется только зачет/незачет без конкретной оценки.

Это позволяет не травмировать юных первокурсников, уберечь их от шока и разочарования в своих силах. Во втором семестре они тоже получают зачет/незачет, но преподаватели уже говорят, какой была бы реальная оценка, если бы ее выставляли сейчас. Это морально готовит студентов к тому, что у них будет стоять в табеле в следующем семестре, если их успеваемость не изменится. 

 

Как поступить в CALTECH иностранному студенту

Как вы понимаете, сделать это очень сложно, но если по-настоящему мечтаете учиться в этой среде веселых, остроумных и любознательных гиков, нужно пробовать: этот институт того стоит! Приемная кампания в США, в отличие от России, начинается зимой, поэтому документы нужно подать до конца декабря, а списки поступивших публикуются в апреле. 

Для поступления в бакалавриат вам потребуется абсолютно классический набор документов, как и в любой другой вуз США: 

  • результаты экзамена SAT (стандартный академический текст);
  • результат языкового экзамена TOEFL (здесь можно найти адреса центров сдачи и даты проведения испытаний);
  • мотивационное эссе (в котором вы продемонстрируете, что хорошо знакомы с ценностями, традициями и историей CALTECH, также нужно написать дополнительное эссе);
  • рекомендации;
  • транскрипт (перевод табеля с итоговыми оценками за последнюю учебную четверть);
  • заявление о намерении получать финансовую помощь.

Подробнее обо всех требованиях к иностранному абитуриенту можно прочитать здесь. Когда все будет собрано, нужно подготовить и отправить заявку на поступление, а также до конца февраля заполнить профиль для получения стипендии. Еще можно подать заявление о поступлении через программу Quest Bridge National College Match.

Для поступления в магистратуру или аспирантуру порядок действий тот же, только вместо SAT сдают GRE или GMAT (тесты, подтверждающие, что вы способны обучаться на этой ступени образования), а транскрипт делается с документов о высшем образовании. 

Что еще требуется для поступления? Помимо обычного пакета документов и сильного кейса, необходимы упорство и амбициозность, так как поступает лишь 7% абитуриентов, а мест для студентов, как мы помним, мало. Если вы верите в себя и хорошо постараетесь, все обязательно получится. Тем более, «smart is the new sexy»!

Фото на обложке: afrimu/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В США открыли первый центр защиты кибербезопасности при поддержке Amazon и IBM
  2. 2 11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом
  3. 3 Байден подписал указ о повышении конкуренции среди технологических компаний
  4. 4 B2B-маркетплейс Xometry помогает находить изготовителей деталей с помощью ИИ и алгоритмов
  5. 5 Топ-5 трудностей при поиске первой работы и как с ними справиться

ВОЗМОЖНОСТИ

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ