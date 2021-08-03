Как решить задачу, если не понятно, с чего начать

В колонке эксперт рассказывает о трех взаимосвязанных «проблемах эффективности», из-за которых люди попадают в ловушку, и объясняет, как можно их преодолеть.

Старший системный аналитик X5 Group Алексей Середа давно интересуется темой тайм-менеджмента и постоянно ищет способы, как решать задачи эффективнее и при этом тратить меньше сил. В компании Алексею часто приходится придумывать, как оптимизировать процессы и улучшать существующие решения.

Все уже слышали про фиксацию задач в списках, «метод помидора» и так далее, но мало кто говорит о «проблемах эффективности» — моментах, когда непонятно, как приступить к выполнению задачи.

Неопределенность

Когда нет полного понимания ситуации, большинство людей чувствуют себя некомфортно и испытывают трудности с решением задачи. Им кажется, что сначала они должны полностью разобраться в ней.

Однако, как правило, понимание появляется не раньше, чем вы сделаете первый шаг, а иногда картина проясняется только после того, как будет проделана большая часть пути. Из-за этого люди часто впадают в «аналитический паралич», начинают в деталях все обдумывать, в итоге не совершая никаких действий для решения задачи.

Непредсказуемость, неопределенность — это нормальные черты нашего мира. Есть два типа людей: те, которые способны принять эту неопределенность и спокойно работать в такой ситуации, и те, которые пытаются создать видимость определенности. Первому типу проще жить.

Чтобы справиться с трудностями, связанными с неопределенностью, вы можете использовать следующий «план» при подходе к решению таких задач:

На данный момент вы не знаете всех деталей задачи и принимаете это, поэтому можно делать первые шаги для ее решения. Пока вы будете продвигаться вперед, решая задачу, вы будете узнавать новое о ней и уменьшать неопределенность. На основе новых знаний вы сможете пересмотреть и улучшить свой план.

Пример: пока вы спали, в доме начался пожар. Если, проснувшись от запаха дыма, пытаться понять причину пожара, можно сгореть вместе с домом.

В этом случае пытаться выявить источник возгорания — не очень хорошее решение, у вас нет времени на расследование, вы должны действовать. Уже после того, как выберетесь сами, вы можете попробовать потушить пожар самостоятельно или вызвать пожарных.

Иллюзия фокусировки

Дэниел Канеман писал:

Ничто в жизни не важно настолько, насколько вам кажется, когда вы об этом думаете.

Это явление часто идет рука об руку с предыдущим: иногда все, что вы делаете — это думаете, что у вас недостаточно информации, чтобы начать действовать.

По сути, это ситуация, когда мысль, которая находится в вашей голове в данный момент, сама по себе кажется важнее, чем другие. При этом чем больше вы переживаете по поводу этой мысли, тем более важной она кажется. Таким образом, концентрируясь на чем-то одном, вы зачастую забываете обо всем вокруг.

Чтобы справиться с этим, вы можете попытаться взглянуть на задачу с «высоты птичьего полета» и принять во внимание остальные моменты, помимо вашей «главной» мысли. Вы обнаружите, что многие из вещей, которые вы считали очень важными, на самом деле не имеют никакого влияния на задачу, а есть действительно важные, которые вы перестали замечать.

Примером этому явлению служат ситуации, когда при любой самой незначительной неудаче, например, проколе колеса посреди дороги, люди начинают сокрушаться о том, как у них все плохо, при этом максимально фокусируясь на этой проблеме и совершенно забывая о том, сколько хорошего у них есть, и о том, что этот прокол никак глобально не испортил им жизнь.

Эффект фиксации

Каждый из нас любит «ставить галочки» напротив выполненных задач, но если задача висит незавершенной, очень многие начинают испытывать сильный дискомфорт. У них есть дело, которое никак не завершится, оно раздражает, и кажется, что нужно отложить начало всех других дел, пока не получится закрыть это.

Однако в жизни существует огромное количество ситуаций, когда задача не может быть выполнена прямо сейчас, и мы не в состоянии на это повлиять.

Например, когда вы записались к врачу и ждете своего приема через неделю, или заказали шкаф с доставкой, и он приедет только через два дня. Все это время дело остается незавершенным, и если сфокусироваться на этом, можно сойти с ума. В работе многие проекты могут растянуться на год, а то и больше, и все это время нужно будет выполнять задачи по проекту и не забывать про личную жизнь.

Нужно научиться принимать незавершенные дела, согласиться, что это реальность, в жизни всегда будут такие ситуации, и это нормально. Можно составить список «ожидания», чтобы не наблюдать такие задачи постоянно в списке дел и быть уверенным, что дело не потеряется.

Облегчить «страдания» также поможет выполнение какого-нибудь похожего по смыслу задания: например, сходите в магазин и купите к вашему будущему шкафу еще и табуретку.

Выводы

Подводя какой-то итог, можно сказать, что, если перед вами стоит задача, которую нужно решать, но кажется, что ничего не понятно, не концентрируйтесь на этой мысли. Посмотрите вокруг, определите хотя бы первый шаг и приступайте.

Понимание придет в процессе. Если вы ничего не можете сделать, чтобы приблизить задачу к завершению, примите это, выпишите ее в список ожидания и идите дальше, уделите время себе или другой задаче.

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