Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей

Мария Передок
«Курс молодого ИП» разработан для начинающих и будущих предпринимателей. Видеоуроки помогут молодым специалистам разобраться в основах бухгалтерии и права. Курс доступен всем желающим, начать обучение можно в любой момент.
Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателейМария Передок
Курс включает в себя три модуля:
- регистрация бизнеса;
- деньги и документы;
- налоги и взносы.
Слушателей научат выбирать систему налогообложения, открывать расчётный счёт, принимать деньги по закону. Начинающие предприниматели узнают, какие есть способы открыть ИП и что необходимо делать сразу после регистрации.
Курс состоит из 11 уроков. После каждого участников ждёт тест или домашнее задание. Чтобы перейти к следующему уроку, надо выполнить предложенное задание.
Фото на обложке: Unsplash
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