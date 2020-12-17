Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей

«Курс молодого ИП» разработан для начинающих и будущих предпринимателей. Видеоуроки помогут молодым специалистам разобраться в основах бухгалтерии и права. Курс доступен всем желающим, начать обучение можно в любой момент.

Курс включает в себя три модуля:

регистрация бизнеса;

деньги и документы;

налоги и взносы.

Слушателей научат выбирать систему налогообложения, открывать расчётный счёт, принимать деньги по закону. Начинающие предприниматели узнают, какие есть способы открыть ИП и что необходимо делать сразу после регистрации.

Курс состоит из 11 уроков. После каждого участников ждёт тест или домашнее задание. Чтобы перейти к следующему уроку, надо выполнить предложенное задание.

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