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YOUNG

Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Курс молодого ИП» разработан для начинающих и будущих предпринимателей. Видеоуроки помогут молодым специалистам разобраться в основах бухгалтерии и права. Курс доступен всем желающим, начать обучение можно в любой момент.

Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей

Курс включает в себя три модуля:

  • регистрация бизнеса;
  • деньги и документы;
  • налоги и взносы.

Слушателей научат выбирать систему налогообложения, открывать расчётный счёт, принимать деньги по закону. Начинающие предприниматели узнают, какие есть способы открыть ИП и что необходимо делать сразу после регистрации. 

Курс состоит из 11 уроков. После каждого участников ждёт тест или домашнее задание. Чтобы перейти к следующему уроку, надо выполнить предложенное задание. 


Фото на обложке: Unsplash

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