Планируем каникулы заранее: 5 языковых программ в Великобритании для подростков

Эксперт компании STAR Academy Лилия Фрей подготовила подборку подростковых языков курсов в Великобритании, где уроки английского сочетаются с занятиями по интересам.

Реалии таковы, что теперь задумываться о летних каникулах надо сильно заранее. Особенно, если ваш ребёнок хочет провести их за границей и получить полезный, применимый в жизни опыт.

Школа для успешных девушек

Британская школа для девочек с полным пансионом. Летом при школе для учениц действует специальная краткосрочная программа «English with Style». В ней могут принять участие девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа строится на развитии важных жизненных навыков, где изучают:

культуру и дебаты (искусство и литература, роль молодых женщин в образовании в 21-м веке);

этикет и прикладные дисциплины (социальные навыки и манеры, флористика, кулинария, создание презентаций);

имидж и стиль (дизайн одежды, язык тела, макияж и прическа);

здоровый образ жизни (правильный уход за кожей, йога, танцы, питание).

По завершении летней школы участница может легко приготовить шоколадный десерт, сделать сальто на батуте или станцевать под звуки шотландской свирели. Она попробует создать цветочную композицию или собственный дизайн одежды, научится кататься на каяке или рисовать картины на стекле.

Школа расположена недалеко от Аскота, Беркшир, в безопасном и тихом месте. Предусмотрено проживание на кампусе. В каждом доме есть воспитатель, который отвечает за дисциплину и порядок. На территории работают крытый бассейн, спортивный зал, теннисный корт, танцевальная и драматическая студии.

Среди известных выпускников школы — модель Амбер Ле Бон, актриса Сиенна Миллер и соучредитель компании Jimmy Choo Тамара Меллон.

Стоимость двух недель — от 2730 фунтов стерлингов

Программы для медиков, юристов и бизнесменов

Школа предлагает курсы для будущих юристов, специалистов по международным отношениям и бизнесменов, медиков и креативщиков. На программе Young Professionals студенты выбирают один профиль на две недели обучения. В зависимости от интересов и языковых знаний ребёнка распределяют в соответствующую группу, где он проходит теоретические занятия, практические семинары и выполняет совместно с другими ребятами групповые проекты.

В профиле «медицина» ребята изучают клеточные структуры, вирусы, инфекционные заболевания, ферментные функции, репликацию ДНК и медицинские технологии. Помимо тематических занятий по выбранному направлению дети проходят основы презентации, особенности публичных выступлений, развивают критическое мышление и академические навыки.

Школа практикует выездные лекции формата study-in-action — экскурсии совмещаются с изучением материала.

Например, посещение музея дизайна, где подростки освоят 3D-принтер и, возможно, даже создадут свой проект на нём. Особое внимание уделяется изучению специализированной лексики. Ребят ждут семинары и тематические поездки: в Банк Англии, Королевский суд или головной офис компании Google.

Стоимость двух недель — от 3400 фунтов стерлингов

Кодинг vs волшебство

Для подростков, которые хотят связать жизнь с IT-науками. Программа поможет развить базовые навыки программирования через практические занятия. На уроках детей обучат, как создавать онлайн-платформы и веб-сайты, разрабатывать игры и приложения. Особое внимание уделяется усвоению терминов, что поможет ребёнку приобрести уверенность, войти в определённое мировое сообщество прогрессивных подростков и стать более конкурентоспособным в будущей карьере. В неделю выходит около 20 практических занятий.

Стоимость двух недель — от 2460 фунтов стерлингов

Помимо еженедельных 20 уроков английского, школьников ждут тематические занятия в Школе волшебников — зельеварение, колдовство. А после этого и магические развлечения — квиддич, поездка на платформу 9 ¾, квесты. Подростки посетят Warner Brothers Studio Tour London. Это огромная съёмочная площадка, на которой готовили большую часть фильмов о волшебном мальчике. Дети увидят костюмы, декорации, здания и машины, задействованные в фильме.

Стоимость двух недель — от 1440 фунтов стерлингов

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Для физически активных школьников

Студенты будут совмещать изучение английского языка с разнообразными активностями. Доступен целый список развлечений, который может включать: водные виды спорта, верховую езду, велосипедные прогулки, ориентирование на местности, построение плота и альпинизм.

Особенно это школа понравится детям, чей любимый вид спорта — футбол. Их ждёт летний лагерь под руководством английской звезды футбола Майкла Оуена. Помимо ежедневных тренировок, занятий английским языком, дети посещают Лондонский стадион, получают в подарок форму команды Red Stars. А на уроки часто приезжают с визитом экс-футболисты английской лиги.

Стоимость 2-х недельного курса Red Stars Football — от 2970 фунтов стерлингов