Компания Mail.ru Group и SkillFactory открывают набор на курс «Техносфера», который проходит совместно с МГУ им. Ломоносова. Заявки принимают до 25 сентября. Преподавателями и менторами будут ведущие инженеры Mail.ru Group, а за методическую часть и техническую поддержку обучения отвечает SkillFactory.

Курс стартует 28 сентября и продлится три месяца в онлайн-формате.

Курс «Машинное обучение: продвинутый уровень» рассчитан на тех, у кого уже есть знания и навыки в Data Science и машинном обучении. Чтобы поступить на программу, надо пройти тестирование и техническое интервью. После теста каждый абитуриент получит персональные рекомендации и советы по дальнейшему обучению. Техническое интервью проводят специалисты по Data Science. Поступающие должны написать код за 40 минут. Тот, кто не пройдёт отбор, сможет пройти бесплатные подготовительные курсы и повторно сдать тест.

Обучение платное — 200 000 рублей. Есть возможность беспроцентной рассрочки на год. Организаторы отмечают, что свободные места могут закончиться раньше — возьмут первых 20 человек, которые успешно пройдут тестирование.