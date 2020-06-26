МФТИ и Napoleon IT открывают совместную магистратуру по биоинформатике

МФТИ и компания Napoleon IT запускают совместную магистратуру по биоинформатике. Подать заявки надо до 27 июля. Конкурсный отбор могут пройти разработчики и дата-сайентисты, готовые обучаться анализу данных в биологии и медицине.

Магистерская программа включает шесть блоков:

современные генетические технологии;

машинное обучение и BigData в биологии и медицине;

клеточная биология;

основы биохимии и молекулярной биологии;

молекулярная филогенетика.

Студенты будут работать над реальными биоинформатическими проектами совместно с учёными-биоинформатиками. У них будет возможность трудоустроиться в Napoleon IT по окончании обучения.

Всего в магистратуре восемь мест. Отбор участников проходит на конкурсной основе. Поступившие получат грант на оплату обучения, оплату проживания в кампусе МФТИ и стипендию до 50 000 рублей.

Отбор на программу состоит из следующих этапов:

Тест от Napoleon IT. Кандидату надо решить несколько задач по программированию, молекулярной биологии и Data Science.

Эссе и собеседование в Napoleon IT. В эссе кандидату надо рассказать о своей мотивацию. На деловом завтраке будет встреча с представителями компании и небольшая беседа.

Вступительный экзамен по биотехнологии в МФТИ.