МФТИ и Napoleon IT открывают совместную магистратуру по биоинформатике
МФТИ и компания Napoleon IT запускают совместную магистратуру по биоинформатике. Подать заявки надо до 27 июля. Конкурсный отбор могут пройти разработчики и дата-сайентисты, готовые обучаться анализу данных в биологии и медицине.
Магистерская программа включает шесть блоков:
- современные генетические технологии;
- машинное обучение и BigData в биологии и медицине;
- клеточная биология;
- основы биохимии и молекулярной биологии;
- молекулярная филогенетика.
Студенты будут работать над реальными биоинформатическими проектами совместно с учёными-биоинформатиками. У них будет возможность трудоустроиться в Napoleon IT по окончании обучения.
Всего в магистратуре восемь мест. Отбор участников проходит на конкурсной основе. Поступившие получат грант на оплату обучения, оплату проживания в кампусе МФТИ и стипендию до 50 000 рублей.
Отбор на программу состоит из следующих этапов:
- Тест от Napoleon IT. Кандидату надо решить несколько задач по программированию, молекулярной биологии и Data Science.
- Эссе и собеседование в Napoleon IT. В эссе кандидату надо рассказать о своей мотивацию. На деловом завтраке будет встреча с представителями компании и небольшая беседа.
- Вступительный экзамен по биотехнологии в МФТИ.
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