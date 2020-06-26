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МФТИ и Napoleon IT открывают совместную магистратуру по биоинформатике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

МФТИ и компания Napoleon IT запускают совместную магистратуру по биоинформатике. Подать заявки надо до 27 июля. Конкурсный отбор могут пройти разработчики и дата-сайентисты, готовые обучаться анализу данных в биологии и медицине. 

МФТИ и Napoleon IT открывают совместную магистратуру по биоинформатике

Магистерская программа включает шесть блоков:

  • современные генетические технологии;
  •  машинное обучение и BigData в биологии и медицине;
  • клеточная биология;
  • основы биохимии и молекулярной биологии;
  • молекулярная филогенетика.

Студенты будут работать над реальными биоинформатическими проектами совместно с учёными-биоинформатиками. У них будет возможность трудоустроиться в Napoleon IT по окончании обучения. 

Всего в магистратуре восемь мест. Отбор участников проходит на конкурсной основе. Поступившие получат грант на оплату обучения, оплату проживания в кампусе МФТИ и стипендию до 50 000 рублей.

Отбор на программу состоит из следующих этапов:

  • Тест от Napoleon IT. Кандидату надо решить несколько задач по программированию, молекулярной биологии и Data Science.
  •  Эссе и собеседование в Napoleon IT. В эссе кандидату надо рассказать о своей мотивацию. На деловом завтраке будет встреча с представителями компании и небольшая беседа. 
  • Вступительный экзамен по биотехнологии в МФТИ.
Фото на обложке: пресс-служба МФТИ

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