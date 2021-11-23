Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp

Одна из ведущих e-commerce компаний России Ozon объявила о наборе на программу оплачиваемых стажировок Ozon Camp. Приглашают студентов по направлениям: аналитика, бизнес-аналитика, финансы, маркетинг, коммерция и другие.
Стажеров ждет:
- погружение в бизнес-процессы компании под руководством ментора на полгода;
- гибкий график работы (занятость от 30 часов в неделю);
- работа в офисе с видом на «Москву-Сити» или удаленка.
Отбор пройдет в несколько этапов: скрининг резюме, домашнее задание, бизнес-игра и собеседование с HR, интервью с руководителем направления. Лучших студентов пригласят на работу в феврале 2022 года.
Подать заявку можно на сайте до 30 ноября.
Фото на обложке: fizkes /
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