Mail.ru Group запустила курс-квест для инженеров и сисадминов

Mail.ru Group запустила образовательный проект в формате квеста для инженеров обеспечения доступности (Site Reliability Engineer) и системных администраторов Linux. Зарегистрироваться надо до 6 марта, сообщили в пресс-службе компании.

На курс приглашают студентов, начиная с третьего курса бакалавриата, и выпускников вузов. Чтобы попасть на него, надо пройти отбор.

Условия обещают максимально приближенными к реальным. Студенты освоят базу знаний, необходимую для работы инженером обеспечения доступности сервисов (SRE). Они попробуют различные инструменты операционной системы Linux, получат навыки «живой» эксплуатации проектов, узнают об особенностях взаимодействия «железа» и ОС, реализуют свою отказоустойчивую масштабируемую систему и научатся в режиме реального времени реагировать на проблемы.

Занятия будут проходит в московском офисе компании по вечерам. Лучшим студентам предложат стажировки и работу в компании.