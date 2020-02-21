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Mail.ru Group запустила курс-квест для инженеров и сисадминов

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Mail.ru Group запустила образовательный проект в формате квеста для инженеров обеспечения доступности (Site Reliability Engineer) и системных администраторов Linux. Зарегистрироваться надо до 6 марта, сообщили в пресс-службе компании. 

Mail.ru Group запустила курс-квест для инженеров и сисадминов

На курс приглашают студентов, начиная с третьего курса бакалавриата, и выпускников вузов. Чтобы попасть на него, надо пройти отбор. 

Условия обещают максимально приближенными к реальным. Студенты освоят базу знаний, необходимую для работы инженером обеспечения доступности сервисов (SRE). Они попробуют различные инструменты операционной системы Linux, получат навыки «живой» эксплуатации проектов, узнают об особенностях взаимодействия «железа» и ОС, реализуют свою отказоустойчивую масштабируемую систему и научатся в режиме реального времени реагировать на проблемы.

Занятия будут проходит в московском офисе компании по вечерам. Лучшим студентам предложат стажировки и работу в компании.

Фото на обложке: Shutterstock / Foxy burrow

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Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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