Идёт приём заявок на международный конкурс проектов и прикладных исследований «Школа реальных дел»

«Школа реальных дел» — ежегодный конкурс прикладных исследований для школьников 7-11 классов и студентов 1-2 курсов университетов. Участвовать могут учащиеся из России, Белоруссии, Армении и Казахстана. На соревнованиях участники решают реальные производственные задачи и представляют результаты практического характера. Подать заявку на конкурс можно до 30 ноября.

Конкурс направлен на то, чтобы поддержать инновационные идеи школьников и студентов. Задания позволяют участникам попробовать себя в роли продакт-менеджеров, руководителей проектов, бизнес-аналитиков, дизайнеров.

Ребята должны выбрать один из представленных кейсов и предложить его практическое решение. Всего есть 80 кейсов.

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