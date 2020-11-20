Идёт приём заявок на международный конкурс проектов и прикладных исследований «Школа реальных дел»

«Школа реальных дел» — ежегодный конкурс прикладных исследований для школьников 7-11 классов и студентов 1-2 курсов университетов. Участвовать могут учащиеся из России, Белоруссии, Армении и Казахстана. На соревнованиях участники решают реальные производственные задачи и представляют результаты практического характера. Подать заявку на конкурс можно до 30 ноября.
Конкурс направлен на то, чтобы поддержать инновационные идеи школьников и студентов. Задания позволяют участникам попробовать себя в роли продакт-менеджеров, руководителей проектов, бизнес-аналитиков, дизайнеров.
Ребята должны выбрать один из представленных кейсов и предложить его практическое решение. Всего есть 80 кейсов.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА