Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

82% школьников хотят иметь свой бизнес — исследование ОНФ и Maximum Education

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

В октябре 2020 года Общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) и Maximum Education провели опрос среди школьников и выяснили, что большинство из них хотят иметь свой бизнес. Своим исследованием они поделились с Rusbase Young. Публикуем результаты.

82% школьников хотят иметь свой бизнес — исследование ОНФ и Maximum Education

46% респондентов ответили, что хотят заниматься своим делом, чтобы заработать деньги, для 35% это способ реализовать мечту, а 20% важно быть лидером и вести за собой людей. Больше половины школьников (56%) хотят иметь средний бизнес, 34% мечтают о крупной корпорации и только 10% желают открыть малый семейный бизнес. Что касается выбора места — 59% ответили, что лучше вести бизнес в России, а 41% считают, что за рубежом. 

Начальные навыки ведения бизнеса получили 36% опрошенных на дополнительных курсах, 21% считают, что могут получить их самостоятельно, за стажировку проголосовало 19% респондентов, а 18% надеется приобрести эти компетенции в школе или университете. 

У ребят спрашивали, что они считают главным в бизнесе:

  • изменить мир (36%);
  • возможность иметь свободу действий (28%);
  • возможность заработать много денег (20%);
  • исполнить свою мечту (15%).

Основные сферы, в которых хотят развиваться молодые: интернет-бизнес, торговля, развлечения, услуги, образование. Непопулярные области — транспорт и строительство. 

Опрос проводился с 5 по 13 октября. Респондентами стали более тысячи школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Данные собирали среди подписчиков электронной рассылки Maximum Education. 


Фото на обложке: Shutterstock / Pressmaster

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма