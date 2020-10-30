82% школьников хотят иметь свой бизнес — исследование ОНФ и Maximum Education

В октябре 2020 года Общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) и Maximum Education провели опрос среди школьников и выяснили, что большинство из них хотят иметь свой бизнес. Своим исследованием они поделились с Rusbase Young. Публикуем результаты.

46% респондентов ответили, что хотят заниматься своим делом, чтобы заработать деньги, для 35% это способ реализовать мечту, а 20% важно быть лидером и вести за собой людей. Больше половины школьников (56%) хотят иметь средний бизнес, 34% мечтают о крупной корпорации и только 10% желают открыть малый семейный бизнес. Что касается выбора места — 59% ответили, что лучше вести бизнес в России, а 41% считают, что за рубежом.

Начальные навыки ведения бизнеса получили 36% опрошенных на дополнительных курсах, 21% считают, что могут получить их самостоятельно, за стажировку проголосовало 19% респондентов, а 18% надеется приобрести эти компетенции в школе или университете.

У ребят спрашивали, что они считают главным в бизнесе:

изменить мир (36%);

возможность иметь свободу действий (28%);

возможность заработать много денег (20%);

исполнить свою мечту (15%).

Основные сферы, в которых хотят развиваться молодые: интернет-бизнес, торговля, развлечения, услуги, образование. Непопулярные области — транспорт и строительство.

Опрос проводился с 5 по 13 октября. Респондентами стали более тысячи школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Данные собирали среди подписчиков электронной рассылки Maximum Education.