SuperJob назвал самые популярные профессии у выпускников школ
Сервис SuperJob на основании опроса 1600 родителей выпускников школ выяснил, какие специальности чаще всего выбирают их дети при поступлении. Наиболее популярными оказались профессии врача и программиста.
При поступлении в средние специальные учебные заведения дети чаще всего выбирают медицинские и IT-отрасли (12% и 16% опрошенных соответственно). Для тех, кто собрался поступать в вузы, популярными являются врачебные и IT-специальности (21% и 15% опрошенных).
Исследование показало, что в последнее время подростки реже хотят в высшие учебные заведения — с 80% в 2010 году до 48% в 2020 году. При этом в колледжи сейчас хотят поступать 22% в сравнении с 8% опрошенных в 2010 году.
Профессия программиста наиболее популярна среди детей, которые поступают в средние профессиональные учебные заведения, а среди тех, кто собирается в университет, доминируют медицинские специальности.
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