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SuperJob назвал самые популярные профессии у выпускников школ

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис SuperJob на основании опроса 1600 родителей выпускников школ выяснил, какие специальности чаще всего выбирают их дети при поступлении. Наиболее популярными оказались профессии врача и программиста. 

SuperJob назвал самые популярные профессии у выпускников школ

При поступлении в средние специальные учебные заведения дети чаще всего выбирают медицинские и IT-отрасли (12% и 16% опрошенных соответственно). Для тех, кто собрался поступать в вузы, популярными являются врачебные и IT-специальности (21% и 15% опрошенных). 

Исследование показало, что в последнее время подростки реже хотят в высшие учебные заведения — с 80% в 2010 году до 48% в 2020 году. При этом в колледжи сейчас хотят поступать 22% в сравнении с 8% опрошенных в 2010 году. 

Профессия программиста наиболее популярна среди детей, которые поступают в средние профессиональные учебные заведения, а среди тех, кто собирается в университет, доминируют медицинские специальности. 

Фото на обложке: Unsplash

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