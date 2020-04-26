Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на виртуальный День открытых дверей

25 апреля в 12:00 в детском технопарке «Мосгормаш» состоится День открытых дверей в дистанционном формате. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться .

Программа включает виртуальную экскурсию с онлайн-турами в лабораторию геоинформатики, космонавтики, робототехники и беспилотных транспортных систем Участников ждёт мастер-класс «О чём могут рассказать звёзды» в онлайн-формате. Преподаватель прочтёт лекцию в прямом эфире и познакомит слушателей со специальной техникой — телескопом, радиотелескопом и спектрометром.

Помимо лекций и экскурсий, гости узнают и об истории технопарка.