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Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на виртуальный День открытых дверей
YOUNG
Мария Передок
25 апреля в 12:00 в детском технопарке «Мосгормаш» состоится День открытых дверей в дистанционном формате. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.
Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на виртуальный День открытых дверейМария Передок
Программа включает виртуальную экскурсию с онлайн-турами в лабораторию геоинформатики, космонавтики, робототехники и беспилотных транспортных систем Участников ждёт мастер-класс «О чём могут рассказать звёзды» в онлайн-формате. Преподаватель прочтёт лекцию в прямом эфире и познакомит слушателей со специальной техникой — телескопом, радиотелескопом и спектрометром.
Помимо лекций и экскурсий, гости узнают и об истории технопарка.
Фото на обложке: пресс-служба АНО «Развитие человеческого капитала»
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