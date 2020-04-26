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Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на виртуальный День открытых дверей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

25 апреля в 12:00 в детском технопарке «Мосгормаш» состоится День открытых дверей в дистанционном формате. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться

Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на виртуальный День открытых дверей

Программа включает виртуальную экскурсию с онлайн-турами в лабораторию геоинформатики, космонавтики, робототехники и беспилотных транспортных систем Участников ждёт мастер-класс «О чём могут рассказать звёзды» в онлайн-формате. Преподаватель прочтёт лекцию в прямом эфире и познакомит слушателей со специальной техникой — телескопом, радиотелескопом и спектрометром.

Помимо лекций и экскурсий, гости узнают и об истории технопарка.

Фото на обложке: пресс-служба АНО «Развитие человеческого капитала»

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