Apple представила свое видение искусственного интеллекта. Как новая Siri меняет iPhone?

10 июня Apple провела свою ежегодную презентацию WWDC (Worldwide Developers Conference). В отличие от прошлых лет, когда компания фокусировалась на визуальных изменениях и незначительных улучшениях, обновления 2024 года получились грандиозными. Apple впервые публично анонсировала использование нейросетей и языковых моделей, внедрив их на всех уровнях системы. Разбираемся, что это означает для обычных пользователей.

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Что показали на WWDC24

Первая часть презентации Apple прошла довольно быстро — компания пробежалась по новым фишкам iOS 18 и других систем, показав цветные иконки и поддержку нового стандарта обмена сообщениями RCS. Из крупных нововведений, не связанных напрямую с искусственным интеллектом, можно отметить появление «Математических заметок» на iPad (решение уравнений и арифметика от руки) и дублирование экрана iPhone на различные компьютеры Apple в реальном времени. Опытные зрители сразу поняли, что к чему: обычно такая спешка связана с наличием большого анонса в конце презентации.

Потратив час на все системы, CEO Apple Тим Кук снова появился перед зрителями, чтобы представить переосмысление AI в виде Apple Intelligence. Журналисты долго гадали, в каком виде компания преподнесет пользователям уже привычную технологию, и, судя по реакции в X (Twitter), оригинальное название всем понравилось. Apple Intelligence сокращается в AI — как и Artificial Intelligence, что подчеркивает наполеоновские планы купертиновцев затмить всех конкурентов на этом поле.

Apple Intelligence представляет собой целую систему сервисов, не ограничиваясь одним приложением или виртуальным помощником. Учитывая, что для большей части пользователей смартфонов искусственный интеллект — все еще что-то новое, такой подход позволит плавно ввести технологию в жизнь людей. Будь Apple Intelligence очередной иконкой на экране или просто дополнительной функцией в Siri, часть пользователей просто пропустила бы такую новинку, не придав ей значения.

Как будет использоваться Apple Intelligence

Простой ответ на этот вопрос дать сложно. Эта система призвана облегчить взаимодействие с устройством, сделать это более понятным и интуитивным. Вместо того, чтобы листать сотни фото в галерее до нужной картинки, вы можете попросить смартфон «показать фото Миши в красной шапке где-то в декабре».

iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia / Источник: Apple Newsroom

Если вы не любите вносить все планы в календарь, теперь можно просто спросить любое из устройств экосистемы «у меня есть какие-то планы? Мне нужно забрать маму из Шереметьево через полтора часа». Обновленная Siri прочитает ваши письма и сообщения за пару дней, сопоставит факты и построит маршрут, выдав краткое «через четыре часа вы договорились выпить кофе, но вы успеваете сделать это после аэропорта».

Продолжая рассказывать про возможности искусственного интеллекта, работники Apple упомянули одну важную вещь — Apple Intelligence умеет взаимодействовать с приложениями. Это открывает пользователям такие промпты как «отправь файл A в приложении B получателю C» и «обработай этот снимок в VSCO фильтром M5». Очень удобно.

Помимо чат-интерфейса, Apple Intelligence помогает делать рутинные задачи: писать рабочие письма, суммировать статьи в Safari, транскрибировать входящие звонки, генерировать стикеры, ретушировать фото. Впрочем, по уровню «вау-эффекта» эти нововведения явно не доходят до новой Siri. В том или ином формате эти фишки давно были у Google и Samsung.

Как новая Siri меняет iPhone

Apple Intelligence — одно из крупнейших обновлений не только в истории Apple, но и в целом в мире технологий. Конечно, можно бесконечно указывать на аналогичные функции в Google Pixel, но смартфоны поисковика продаются тиражом всего в 10 млн штук в год, в то время как Apple удается реализовывать более 200 млн iPhone за аналогичный период. В случае с инновациями размер имеет значение.

WWDC24, а точнее представленные на ней обновления, меняют основы взаимодействия с устройствами. Если раньше мы искали иконки, файлы и пункты меню, чтобы выполнить необходимое действие, то в будущем, которое рисует Apple, мы просто общаемся с нашими компьютерами — неважно, текстом или речью. Голосовые ассистенты 2010-х (Siri, Bixby и прочие) не произвели такой революции, потому что их техническая сторона не позволяла реализовать эту идею на нужном уровне. Сегодняшние технологии (в частности, искусственный интеллект) справляются задачей куда лучше.

Более того, такой подход понемногу убивает привычные приложения. Например, с релизом macOS Sequoia у пользователей отпадает необходимость в использовании Grammarly для проверки текстов, 1Password для управления паролями или Photomath для решения сложных математических задач. Зачем переходить в приложение, если все это умеет делать Siri?

Когда выйдет Apple Intelligence

К сожалению, в отличие от других фишек новых систем, внедрения искусственного интеллекта придется ждать минимум до осени. Первые бета-версии iOS, iPadOS и macOS лишены любых упоминаний Apple Intelligence. Интеллектуальная система будет работать на iPhone, начиная с 15 Pro и Mac/iPad с чипами M1 и новее. Компания обещает добавить искусственный интеллект в бета-версии этой осенью, однако дата полноценного релиза остается неизвестной.

Стоит понимать, что на старте функциональность Apple Intelligence будет ограничена. Система будет внедряться постепенно в течение года, анализируя все больше информации и обучаясь «на ходу». Похожим образом в 2016-м был представлен портретный режим — размытие на фотографиях становилось все более аккуратным по мере выхода функции из статуса беты.

Apple и безопасность данных

Одна из причин, почему Apple так аккуратно подходила к теме искусственного интеллекта, не пытаясь стать первопроходцем в этой сфере, — безопасность данных. Языковые модели, которые лежат в основе чат-ботов, постоянно обучаются на информации. Чем полезнее ИИ, тем больше он знает о вас, а забота о конфиденциальности пользователей всегда была визитной карточкой Apple.

По словам Тима Кука, большая часть вычислений Apple Intelligence будет происходить на устройствах. Отсюда и высокие требования к железу (iPhone 15 Pro и выше). Когда внутренняя модель будет сталкиваться с лимитом возможностей, система предложит воспользоваться облачными серверами или ChatGPT. Несмотря на то, что к этой схеме работы все еще есть множество вопросов, сообщество, в целом, позитивно восприняло обещания Apple.

Тем же Microsoft, которые недавно представили функцию Recall с похожей функциональностью, пришлось откладывать релиз после бурной реакции в сети. Пользователи отказывались верить, что доверять Windows личные данные — хорошая идея. Судя по росту акций Apple почти на 6% после презентации, Apple Intelligence не столкнется с таким сильным сопротивлением пользователей.

Фото на обложке: Omid Armin / Unsplash