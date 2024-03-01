Транспорт будущего. Куда движутся водоробусы, аэротакси и летающие поезда

RB.RU поговорил с экспертами в сфере транспорта и узнал, когда мы увидим в городах летающие машины: такси и поезда. А еще — когда в массовое производство запустят космические самолеты и почему электробусы не заменят другой общественный транспорт в России.

Технологии во всех сферах жизни развиваются стремительно, в том числе меняется и транспорт.

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Фокус на экологию

Вопросы заботы об окружающей среде в последние несколько лет поднимаются все чаще. Многие компании включают ESG-принципы в свои стратегии развития и контролируют свой углеродный след. Транспорт, работающий без топлива, становится все более популярным.

Электробусы

Первое транспортное средство с электрическим приводом появилось еще в 1899 году, когда российский инженер-изобретатель Ипполит Романов построил электрический омнибус. Электромобиль вмещал 15 человек, мог проехать 65 километров и держал заряд до 100 часов. Через три года на московский фабрике «Дукс» изготовили 10-местный омнибус, который в течение года обслуживал гостиницы, но так и не стал популярным.

Массовое производство электробусов стартовало уже в начале XXI века на волне обсуждения экологических угроз и решения проблем загрязнения окружающей среды. В 2017 году крупнейший парк электробусов находился в Китае, но и по всему миру автобусы с двигателями внутреннего сгорания стали заменять электрическим транспортом.

В России первые электробусы вышли на маршрут осенью 2018 года в Москве, а уже в мае 2019 года столица заняла первое место в Европе по количеству электробусов. Сейчас в Москве более 1100 электробусов на 100 маршрутах, а к 2024 году парк должен увеличиться вдвое. Электрический транспорт уже запущен в Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске и других крупных городах.

Алексей Смирнов, Директор по развитию компании «Step. Транспортные решения»

Алексей Смирнов считает, что у популярности электробусов есть несколько причин. Во-первых, доступная стоимость электричества по сравнению с другими видами топлива. Во-вторых, экологический эффект, который проявляется в снижении выбросов по сравнению с автобусами на двигателе внутреннего сгорания.

Эксперт отмечает, что московские власти ставят в приоритет развитие электробусов и активно инвестируют в эту область. Но говорить о том, что в ближайшие годы будет произведена полная замена парка автобусов на электробусы, пока преждевременно.

«У электробусов, как и у любого вида транспорта, есть свои плюсы и минусы. К минусам относится невысокая емкость батареи — в холодное время года это неудобно. Кроме того, электробус нельзя пока использовать на долгие дистанции. Междугородние перевозки пока что невозможны», — объясняет он.

Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта

Александр Морозов считает, что массового движения электробусов в стране не будет, потому что с ними перевозки окажутся на 30% дороже.

«Основная проблема — время, которое электробус тратит на зарядку. Энергия, ”заливаемая” в дизельный автобус всего за минуту, передается в электробус за часы. В общей сложности, чтобы работать весь день, он должен простоять на зарядке 5-6 часов», — отмечает эксперт.

Следовательно, если интервал в расписании транспорта составляет 10 минут, то вместо пяти троллейбусов необходимо запустить шесть электробусов, чтобы не выбиваться из графика, когда машина будет заряжаться. А если интервал — 5 минут, то нужно будет купить еще два электробуса. Стоимость зарядной станции электробуса сравнима с затратами на контактную сеть. В итоге, наилучший вариант — зарядка в движении от контактной сети, по принципу троллейбуса.

«Хотя электробус кажется хорошим вариантом транспорта будущего, окончательное решение должно быть за инженерами-экономистами, которые просчитывают наиболее выгодный вариант вида зарядки для конкретного маршрута», — объясняет Александр Морозов.

Это фото электробуса. Фото: источник

«По нашим расчетам, электробус может быть экономичней, если будет ходить с интервалом в полчаса, например, из города в деревню. И, скорее всего, более эффективным будет транспорт малого и среднего класса — “микроэлектробусы”. А на маршрутах в городе с интервалом в 10 минут лучше всего будут работать троллейбусы, которые не тратят время на зарядку».

Однако некоторые эксперты, например, Владимир Титов, директор НИИ «МосТрансПроект», считают, что средством передвижения будущего может стать и трамвай — один из самых экологичных видов общественного транспорта, но более дорогой для города, чем автобус.

Водоробусы

Еще один шаг в развитии экологичного пассажирского транспорта — автобусы, использующие водородный топливный элемент. Водоробусы схожи с электробусами, но вырабатывают электричество благодаря электрохимической реакции с участием водорода.

В 2021 году «Группа ГАЗ» презентовала водородный автобус «Газель City», рассчитанный на перевозку 22 человек. В том же году проект водородного электробуса представила компания «КамАз». Новый экотранспорт вмещает 80 пассажиров, разгоняется до 80 км/ч и может проехать 250 км без подзарядки. В 2023 году «Камаз» обновил проект водоробуса, выпуск которого назначен на 2024 год.

«Газели City» в цвет природы. Фото: источник

В ноябре 2023 года компания «Волгабас» заявила, что планирует наладить производство водоробусов к 2028 году. По словам представителей компании, через 3-4 года они смогут наладить серийное производство машин на нескольких маршрутах в стране.

Алексей Смирнов считает, что главное преимущество водоробуса перед электробусом — увеличенный пробег. На одной зарядке водоробус может пройти 250 км, что позволит использовать его для перемещения между городами. «Однако на текущий момент мы не полностью представляем, как это будет работать. К тому же эксплуатация такого транспорта достаточно дорогая, а заправочной инфраструктуры пока нет», — отмечает эксперт.

Речные трамваи и электросуда

Летом 2023 года в Москве запустили первые маршруты электрического речного транспорта — речных трамваев. Они безопасны для экосистемы реки и не загрязняют воздух. Зарядные станции, плавучие причалы и пункты техобслуживания также не вредят экологии.

Даже без рельсов. Фото: источник

Судостроительный завод Emperium также анонсировал строительство пассажирских прогулочных судов на электротяге, которые могут начать работать в столице в 2024 году.

Самоуправляемый транспорт Экспериментальные беспилотные автомобили появились в 1920-х годах, а спустя 60 лет были разработаны первые прототипы. Сегодня крупнейшие производители выпускают продукты для массового рынка и проводят тестовые испытания. Роботы еще не захватили мир, но вполне уверенно водят автомобили, автобусы и даже такси. Беспилотные автобусы В 2016 году Mercedes-Benz представил полуавтономный городской автобус Future Bus, который развивает скорость до 70 км/ч. Система автопилота использует десять камер и четыре радарных датчика для отслеживания препятствий на дороге и окружающего пространства. Во время демонстрации автобус будущего преодолел 20 км между аэропортом Амстердама и Харлемом, входя в узкие повороты и притормаживая перед пешеходными зонами. Весной 2023 года в Великобритании вышли на маршруты автобусы без водителей от компании Stagecoach, курсирующие между Эдинбургом и регионом Файф. Автобусы преодолевают расстояние в 20 км со скоростью 80 км/ч. До 2025 года проект будет функционировать в тестовом режиме, а работа датчиков и искусственного интеллекта — контролироваться водителем, отвечающим за безопасность. Но люди все равно нужны. Фото: источник Российские производители не отстают от мировых трендов. В начале 2022 года в Москве прошли тестовые испытания беспилотного автобуса для парковых зон, созданного Московским политехническим университетом. Смарт-шаттл вмещает четырех человек и работает на электрическом приводе. Беспилотное такси Летом 2022 года техногигант Baidu запустил беспилотное такси в двух городах Китая. До этого в тестовом режиме в автомобиле находился сотрудник компании, но, получив новую лицензию, такси может работать самостоятельно. Осенью 2023 года Baidu совместно с производителем автомобилей Geely представили электровнедорожник с ИИ-автопилотом, который может проехать на одном заряде 720 км. В 2018 году «Яндекс» начал первые испытания беспилотных такси в Москве и Иннополисе под Казанью. Летом 2023 года роботакси было запущено в экспериментальном режиме на юго-западе Москвы. В машине находился водитель, который следил за безопасностью поездки. В октябре стартовал третий этап испытаний в Иннополисе, во время которого такси передвигалось уже без оператора в сопровождении другого автомобиля.

Аэротакси Герои фильма «Гостья из будущего» перемещались на летающих такси по Москве 2084 года, но, возможно мы сможем увидеть аэротакси уже в 2025 году. Стартап Hover, представивший в начале 2021 года прототип беспилотного аэротакси, собирается начать коммерческие полеты уже через два года. Разработка дрона с вертикальным взлетом и посадкой ведется с 2019 года. Аппарат рассчитан на двух пассажиров, поднимается на высоту до 150 метров и разгоняется до 200 километров в час. В 2022 году Hover приступил к сертификации аэротакси как гражданского воздушного судна. Ветром не сдует. Фото: источник Еще одна российская компания — «Эфко» — разрабатывает дрон Hi-Fly для доставки грузов и людей. Аппарат рассчитан на двух человек, развивает скорость до 100 км/ч и способен летать около 25 минут. На мировом рынке беспилотных такси опережают всех китайские производители. В 2017 компания Ehang представила легкий пассажирский беспилотник, который может перевозить одного человека весом не более 118 кг. В 2018 году компания провела испытания летающего такси с настоящим пассажиром. Сейчас проект находится на стадии реализации. В начале 2023 года власти ОАЭ сообщили о планах запустить аэротакси в Дубае уже в 2026 году. Для этого проекта компания Joby Aviation разработала прототип транспортного средства, способный развивать скорость до 320 км/ч и преодолевать 240 км на одном заряде. Отличия аэротакси Hi-Fly от вертолета минимальны. Фото: источник «Прототипы беспилотных такси и аэротакси есть, беспилотные грузовики на трассе М11 планируют запустить уже в 2024 году. Но в массовом использовании мы их увидим, скорее всего, не ранее чем лет через десять. Но уже сейчас вопрос о включении беспилотных и аэротакси встает на повестке обсуждений о внесении очередных изменений в ПДД, что говорит о том, что это не такое далекое будущее», — отмечает Алексей Смирнов. Он добавляет, что большую роль в реализации проекта играют психологическая готовность людей и юридические вопросы. Больше чем левитация Пока мы морально готовимся пересесть на беспилотный транспорт и летающие такси, в Китае в 2022 году представили первую в мире линию поездов на магнитной подвеске Red Line. Экспериментальный проект длиной 800 метров работает на высоте 10 метров над землей и позволяет поезду «плавать» даже при отсутствии электричества. Летающие поезда или маглевы уже используются в нескольких китайских городах и в Южной Корее. Но в основе большинства таких конструкций лежит левитация, которая полностью работает от электричества. Поезда Red Line сокращают потребление электричества, дешевле в строительстве и эксплуатации, а также способны развивать большую скорость — до 120 км/ч. Летающие поезда обещают запустить и в России. В 2021 году инженеры корпорации Роскосмос разработали действующий макет поезда на магнитной подушке, который собираются запустить в Ленобласти в 2025 году. Маглевы буду способны разогнаться до 600 км/ч, что позволит преодолеть расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока за 14 часов. Всеволод Морозов, Директор по аналитике и планированию ГК Simetra Всеволод Морозов считает, что масштабное производство такого вида транспорта вряд ли возможно. Оно требует массового спроса при достаточно высокой стоимости — или огромных субсидий государства. «Китай, возможно, сумеет связать свои крупнейшие города сетью поездов-маглевов, при этом в других частях света такое вряд ли получится. Сейчас в качестве наиболее перспективных регионов называют Индостан и Африку, однако они характеризуются крайне низким уровнем жизни, а также наличием политических проблем», — отмечает эксперт. Космические самолеты В то время как поезда приближаются по скорости к самолетам, последние начинают выходить орбиту. В 2021 году корабль Unity компании Virgin Galactic, основанной Ричардом Брэнсоном, успешно совершил суборбитальный полет. Космоплан достиг высоты 86 км с четырьмя пассажирами и пилотом на борту, после чего успешно вернулся на землю. Самолет для новых высот. Фото: источник В том же году компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса отправила в суборбитальный полет свой корабль New Shepard с тремя пассажирами на борту. Астронавты провели в полете около 15 минут и поднялись на 100 км над землей. До конца года New Shepard совершил еще два полета и впервые вышел за пределы атмосферы с экипажем космических туристов. Всеволод Морозов считает, что суборбитальные самолеты будут, скорее, привилегией для избранных, учитывая общий тренд к увеличению стоимости перелетов в рамках борьбы против климатических изменений. «Трансконтинентальные путешествия и сейчас являются не самым дешевым видом отдыха, а если говорить о деловых поездках, то часть из них уже не нужна из-за развития цифровых технологий», — отмечает эксперт. На каком еще транспорте можно полетать Между тем, японский стартап Iwaya Giken придумал, как сделать полеты в космос доступными не только для избранных. Компания запускает туристические полеты на воздушном шаре, который может подняться на 25 км над землей. Кабина, напоминающая по форме барабан, рассчитана на пилота и пассажира. Преимущество такого передвижения — отсутствие специальной подготовки к полету. Новых транспортных проектов становится все больше и больше. Компании соревнуются в экологичности двигателей и интеллектуальности систем. Однако эксперты считают, что в обозримой перспективе новых прорывных технологий не появится. Космический туризм в необычной форме. Фото: источник «В принципе, все уже изобрели — плавающие, летающие, сухопутные транспортные средства. Возможно, появятся новые типы двигателей, транспорт станет беспилотным, произойдет какая-то модернизация рельсового транспорта, но чего-то переворачивающего сознание ожидать сейчас трудно», — говорит Владислав Морозов. Основная тенденция, которая точно реализуется — беспилотное вождение, так как это позволит сократить расходы, считает Александр Морозов. Все действия водителя уже научились автоматизировать, осталось решить только юридические вопросы. Поэтому, скорее всего, мы увидим беспилотные трамваи, автобусы или даже троллейбусы. «Рельсовый транспорт тоже всегда будет выгоден, потому что несколько вагонов поезда, например, вмещают больше людей, чем транспорт, который едет по асфальту. В дополнение рельсы проще автоматизируются и на них меньше ДТП. Всегда будет что-то аналогичное трамваю, но, возможно оно интегрируется с электричкой или с метро. Например, вагон трамвая сможет спуститься в тоннель метро и прикрепиться к другим таким же вагонам автоматически, что позволит избежать пересадок», — добавляет эксперт. Фото на обложке: Unsplash // Peerapon Chantharainthron

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