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Стартовал прием заявок на Rusbase Digital Awards 2021

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Rb.ru начинает прием заявок на Rusbase Digital Awards 2021 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий. Чтобы принять участие, переходите на страницу премии.

Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Заявку может подать как компания, которая внедрила изменения, так и поставщик решений.

Стартовал прием заявок на Rusbase Digital Awards 2021

 

Редакция принимает заявки до 31 декабря 2020 года. Затем, 18 января 2021 года, на странице премии будет опубликован шорт-лист, отобранный экспертным жюри. Финал премии и церемония награждения состоятся 29 января в Москве.

Лучшие кейсы и лидеры номинированных проектов получат:

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  • Оценку и признание лучших в России экспертов по цифровой трансформации;
  • Причастность к профессиональному сообществу и возможность прокачать нетворк;
  • Информационную поддержку на rb.ru;

В составе жюри премии — ведущие эксперты по цифровой трансформации: Андрей Белевцев (Газпром нефть), Александр Пилипчук (Медси), Джордж Хелд (Вымпелком) и другие.

Участник может подать до двух заявок на номинации:

  • Бизнес-модель — для компаний, которые полностью перестроили бизнес-модель, чтобы адаптироваться к цифровой реальности;
  • Безопасность — кейсы, направленные на повышение уровня информационной безопасности компании;
  • Внутренние коммуникации — для компаний, которые повысили эффективность внутренних коммуникаций с помощью технологий;
  • Маркетинг и продажи — кейсы по цифровой трансформации процессов в области маркетинга и продаж;
  • Логистика — кейсы компаний, которые оптимизировали процессы в области логистики с помощью технологий;
  • Производство — номинация для производственных компаний, которые стали работать эффективнее благодаря технологиям, и для кейсов по цифровой трансформации производственных процессов;
  • Образование — номинация для курсов, направленных на обучение в области цифровой трансформации;


К рассмотрению принимаются кейсы, реализованные в течение 2019-2020 гг. как в крупных компаниях, так и в небольших организациях.

Премия Rusbase Digital Awards 2021 запущена в рамках проекта Dig(IT)al.


Dig(IT)al — новый специальный раздел rb.ru, посвященный цифровой трансформации. Он состоит из трех частей: контента, маркетплейса с поставщиками технологий и премии Rusbase Awards. Здесь размещаются полезные материалы об инновациях и список ИТ-компаний, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес, больше зарабатывать и влиться в новую digital-реальность.


Фото на обложке: Unsplash

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