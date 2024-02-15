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Daimler Truck продал свою долю в «Камазе», Lamoda увеличит количество собственных ПВЗ: главное 15 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Daimler Truck продал 15% акций в российском производителе грузовиков «Камаз», Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи и другие события 15 февраля.

Daimler Truck продал свою долю в «Камазе», Lamoda увеличит количество собственных ПВЗ: главное 15 февраля

Мир

  • Компания Илона Маска SpaceX сменила место регистрации со штата Делавэр на Техас. Ранее Neuralink изменила регистрацию с Делавэра на Неваду. 

Экономика

  • Юникредит-банк по просроченным межбанковским кредитам сравнялся с подсанкционными игроками. Эксперты объясняют ситуацию техническим неисполнением обязательств со стороны нерезидентов, сообщает «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) в 2024 году продал 15% акций в российском производителе грузовиков «Камаз». Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром.
  • Предприниматели несут потери из-за высоких комиссий при конвертации валюты по требованию об обязательной продаже валютной выручки. Допсборы могут составлять 6%, а за валютный контроль могут взимать до 120 тыс. рублей за платеж.
  • Российский маркетплейс Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи в 2024 году. Инвестиции в новые ПВЗ в этом году, по прогнозам экспертов, могут составить до 2 млрд рублей.

Сервисы и технологии

  •  Производители электроники обсуждают с Минпромторгом идею начисления баллов для признания смартфонов и планшетов отечественными за совместимость с российской мобильной ОС, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Shawn Hempel / Shutterstock

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