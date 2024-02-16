Denizbank начал запрашивать у граждан РФ документы о ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео, Day One Ventures Маши Бухер вновь инвестировал в HealthTech стартап Orchid и другие события 16 февраля.

Denizbank стал запрашивать у россиян ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео: главное 16 февраля