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Denizbank стал запрашивать у россиян ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео: главное 16 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Denizbank начал запрашивать у граждан РФ документы о ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео, Day One Ventures Маши Бухер вновь инвестировал в HealthTech стартап Orchid и другие события 16 февраля.

Denizbank стал запрашивать у россиян ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео: главное 16 февраля

Мир

  • Турецкий Denizbank начал запрашивать у граждан РФ документы о ВНЖ, сообщает РБК. Официально банк не уведомлял о планах закрыть счета россиян.

Инвестиции

  • Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн Day One Ventures Маши Бухер и других фондов и бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли в декабре 2023 года.

Бизнес

  • Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости по итогам 2023 года показала серьезный рост — на 15-30%. Это обусловлено в большей степени острым дефицитом рабочей силы, сообщает «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • Американская компания OpenAI разрабатывает свой собственный продукт для поиска в интернете и собирается интегрировать его в чат-бот ChatGPT.
  • «VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений. Новый инструмент можно использовать для загружаемого в личный кабинет контента.
  • OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. С ее помощью можно создавать ролики длительностью до минуты.

Фото на обложке: Unsplash

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