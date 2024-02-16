Denizbank стал запрашивать у россиян ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео: главное 16 февраля

Карина Пардаева
Denizbank начал запрашивать у граждан РФ документы о ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео, Day One Ventures Маши Бухер вновь инвестировал в HealthTech стартап Orchid и другие события 16 февраля.
Denizbank стал запрашивать у россиян ВНЖ, OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео: главное 16 февраляКарина Пардаева
Мир
- Турецкий Denizbank начал запрашивать у граждан РФ документы о ВНЖ, сообщает РБК. Официально банк не уведомлял о планах закрыть счета россиян.
Инвестиции
- Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн Day One Ventures Маши Бухер и других фондов и бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли в декабре 2023 года.
Бизнес
- Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости по итогам 2023 года показала серьезный рост — на 15-30%. Это обусловлено в большей степени острым дефицитом рабочей силы, сообщает «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- Американская компания OpenAI разрабатывает свой собственный продукт для поиска в интернете и собирается интегрировать его в чат-бот ChatGPT.
- «VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений. Новый инструмент можно использовать для загружаемого в личный кабинет контента.
- OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. С ее помощью можно создавать ролики длительностью до минуты.
Фото на обложке: Unsplash
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