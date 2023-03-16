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Nasdaq заявила о делистинге акций российских компаний, Inditex готова вернуться в РФ: главное 16 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Nasdaq заявила о делистинге акций четырех российских компаний, объем инвестиций в России вырос на 4,6%, владелец Zara, Bershka готов вернуться на российский рынок и другие новости 16 марта — в дайджесте RB.RU.

Nasdaq заявила о делистинге акций российских компаний, Inditex готова вернуться в РФ: главное 16 марта

Финансы

  • За 2022 год объем инвестиций в России вырос на 4,6%, однако по регионам их динамика оказалась очень неравномерной. Одни субъекты нарастили инвестиции более чем в 1,5 раза, другие — снизили на треть, сообщил РБК.
  • Nasdaq заявила о делистинге акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Торги бумагами этих компаний были приостановлены 28 февраля 2022 года. 

Бизнес

  • Испанская Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) сообщила о готовности вернуться на российский рынок. При условии, что ситуация в России изменится.
  • Российские компании испытывают нехватку IT-специалистов начального уровня подготовки (junior). Из-за дефицита бизнес начал активнее трудоустраивать студентов, а также чаще брать на работу временных сотрудников, сообщил «Ъ».
  • Coca-Cola остается одним из лидеров по продажам газировки в России, несмотря на приостановку производства и уход с российского рынка. В январе-феврале 2023 года на долю импортной Coca-Cola приходилось 14% продаж напитков со вкусом колы в магазинах, узнал РБК.

Сервисы и технологии

  • Спрос граждан на альтернативные платежные сервисы резко вырос после ухода из России Apple Pay и Google Pay. Например, доля онлайн-платежей по Tinkoff Pay среди клиентов «Тинькофф» уже превысила показатели, которые были у иностранных сервисов, пишут «Известия».

Фото на обложке: Jolanda Aalbers / Shutterstock

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