Nasdaq заявила о делистинге акций четырех российских компаний, объем инвестиций в России вырос на 4,6%, владелец Zara, Bershka готов вернуться на российский рынок и другие новости 16 марта — в дайджесте RB.RU.

Nasdaq заявила о делистинге акций российских компаний, Inditex готова вернуться в РФ: главное 16 марта