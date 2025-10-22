20% брендов контролируют 90% рекламы на маркетплейсах — рынок e-commerce стал ареной для крупных игроков
Топ рекламных площадок в 2025-м — Ozon, «ВБ» и Яндекс Маркет
По данным Easy Commerce, 20% брендов обеспечивают до 90% всей рекламной видимости на крупнейших маркетплейсах России. Исследование охватило более 110 платформ и 150 тысяч онлайн-точек продаж в период с апреля по август 2025 года. Эксперты отмечают: рынок e-commerce-рекламы стремительно концентрируется, а борьба за место на главных страницах превращается в соревнование бюджетов и категорий.
20% брендов занимают до 90% рекламных позиций
Новым игрокам попасть на главные страницы становится всё труднее — ставки растут, а алгоритмы отдают приоритет тем, кто инвестирует в рекламу на постоянной основе. Исследование Easy Commerce показало: основные рекламные позиции в e-commerce сосредоточены в руках ограниченного числа компаний.
- Wildberries — 71% всех размещений у 20% брендов,
- Ozon — 84%,
- Яндекс Маркет — 89%.
Хотя за год количество наименований на главной странице снизилось на 149 брендов — до 536, Wildberries остаётся самой диверсифицированной по брендам площадкой. Ozon и Яндекс Маркет, напротив, расширили пул брендов: +49 и +40 соответственно. Эксперты Easy Commerce связывают с ростом рекламных инструментов self-service и автоматизированных кабинетов.
Wildberries держит моду, Ozon — повседневку, Яндекс Маркет — электронику
Каждый маркетплейс выстраивает собственную модель рекламной экосистемы.
- Wildberries удерживает лидерство в fashion-сегменте — 19% размещений приходится на обувь и 18,1% — на одежду.
- Яндекс Маркет концентрируется на технике и электронике — 20% и 16%.
- Ozon делает ставку на повседневный спрос: бытовая химия (13%) и категория «Красота и здоровье» (12%).
Такое разделение формирует различную динамику поведения аудитории. На Wildberries пользователи проводят больше времени в поиске и сравнении — на Яндекс Маркете они чаще совершают покупки.
В ритейле схожие процессы: «Самокат» стал лидером по числу рекламодателей (590 брендов и рост +220 за год), а за ним идут «Золотое яблоко» (+134), «Пятёрочка» (+59) и «Детский мир» (+90). Для всех этих сервисов реклама постепенно перестаёт быть просто баннером — она становится частью интерфейса, встроенной в пользовательский сценарий.
Топ-3 категории для рекламы — красота, обувь и техника
Больше всего рекламных размещений сосредоточено в трёх направлениях:
- Красота и здоровье — 10,7%,
- Обувь — 9,1%,
- Бытовая техника — 8,9%.
По вовлечённости аудитории лидирует Яндекс Маркет: показатель click-out (доля переходов по рекламе) составил 11,5% — выше, чем у Ozon (8,1%) и «Пятёрочки» (7%). Минимальные значения у Wildberries (0,4%) и «Детского мира» (1%).
Эксперты считают, что высокая кликабельность Маркета объясняется зрелостью аудитории, заинтересованной в крупных покупках. На Wildberries преобладают «обзорные» пользователи, рассматривающие ассортимент без немедленной конверсии.
Большая часть размещений — карточки
Easy Commerce зафиксировала умеренную корреляцию между долей рекламного голоса (SoV) и ростом продаж — в среднем 0,3. Это значит, что реклама работает, но не является единственным фактором успеха. Продажи зависят и от цены, наличия товара, отзывов и визуального контента.
Тем не менее структура рекламных стратегий остаётся одноформатной. На Ozon 80% брендов используют только один формат размещения — преимущественно трафареты (т.е. карточки). На Wildberries и Яндекс Маркете доля «моноформатных» стратегий — 60% и 50% соответственно. Такая зависимость от одного канала ограничивает эффективность кампаний: аналитики советуют брендам диверсифицировать инструменты и тестировать сочетание форматов для увеличения охвата.
Фото: puhimec / Getty Images
- 1 Акции Netflix упали на 8% — инвесторы разочарованы: 5-й сезон «Очень странных дел» не оправдал прогноз выручки Сериалы на Netflix не помогли: акции компании упали на 8% 22 октября 2025, 19:20
- 2 Каждый четвёртый россиянин не смог назвать источник дохода на старости — 28% рассчитывают работать после пенсии Выход на пенсию всё реже связан с уходом с рынка труда 22 октября 2025, 18:30
- 3 Альфа-Банк запустил ИИ-ипотеку: голосовой робот будет сопровождать клиента от заявки до завершения сделки Альфа-Банк запустил ИИ-ассистента для оформления ипотеки 22 октября 2025, 16:23
- 4 У половины россиян на один номер — более пяти аккаунтов: почти 40% не следят за актуальностью данных в профиле 61% россиян обновляют данные, чтобы избежать мошенничества 22 октября 2025, 11:45