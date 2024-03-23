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Возвраты стоимости авиа- и ж/д билетов, отмена развлекательных мероприятий: главное для бизнеса 23 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На фоне трагических событий в «Крокус Сити Холле» представители транспортных компаний и крупного бизнеса выступают с заявлениями, неназванные эксперты пытаются оценить ущерб от пожара, а RB выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших и продолжает следить за развитием событий в экономике.

Возвраты стоимости авиа- и ж/д билетов, отмена развлекательных мероприятий: главное для бизнеса 23 марта
  • В столичных аэропортах сохраняются повышенные меры безопасности, введенные на фоне событий в «Крокус Сити Холле».
  • К утру субботы пожар в концертном зале потушить не удалось, разбор завалов будет возможен только после устранения огня.
  • Источник ТАСС на страховом рынке заявил, что ущерб от пожара в «Крокус Сити Холле» может составлять около 10 млрд рублей, здание застраховано.
  • «Аэрофлот» сообщил, что в связи с терактом планировавшие вылет 22-25.03.24 могут переоформить билеты на три ближайших дня от первоначальной даты с сохранением маршрута. Возможен также вынужденный возврат полной стоимости перевозки по соответствующему официальному обращению.
  • «Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги за билеты пассажирам, отказавшимся лететь в Москву после событий в «Крокус Сити Холле» («РИА Новости»).
  • РЖД до 26 марта будет оформлять возвраты по билетам в столицу — в том числе по невозвратному тарифу — без удержания дополнительных сборов.
  • Маркетплейс Wildberries сообщил о повышении уровня безопасности на складах за счет увеличения количества охраны («РИА Новости»).
  • Театры, музей и другие учреждения культуры отменяют на выходные все досуговые и просветительские мероприятия.
  • Ряд артистов отменили свои концерты, выразив соболезнования пострадавшим в теракте (Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Егор Крид, Полина Гагарина и др.)
  • На каналах вещания «Газпром-Медиа Холдинга» отменили все юмористические программы в субботу и воскресенье.
  • За первый час работы Центров крови Подмосковья более 600 доноров сдали кровь.
  • Турецкие власти решили проблему с открытием банковских счетов для продления ВНЖ, сообщило министерство культуры и туризма страны. Ранее летом у иностранцев начались проблемы с продлением документов: для обновления ВНЖ нужен банковский счет, банки, в свою очередь, требовали наличие вида на жительства для открытия счета.
  • Российские сотовые операторы из так называемой большой четверки отменили плату за звонки на номера горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не будут взымать средства за такие разговоры вплоть до 5 апреля включительно.
  • Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране. К мессенджеру подали иск местные медиакомпании. Они обвинили Telegram в распространении пиратского контента.

Фото на обложке: Unsplash

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