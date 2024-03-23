На фоне трагических событий в «Крокус Сити Холле» представители транспортных компаний и крупного бизнеса выступают с заявлениями, неназванные эксперты пытаются оценить ущерб от пожара, а RB выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших и продолжает следить за развитием событий в экономике.

Возвраты стоимости авиа- и ж/д билетов, отмена развлекательных мероприятий: главное для бизнеса 23 марта