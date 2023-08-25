«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство машин в Азербайджане, ужесточение условий включения отечественного софта в реестр и другие события 25 августа.

«Соллерс» в Азербайджане, рост посещаемости ТЦ в Москве и СПб: главное 25 августа