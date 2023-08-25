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«Соллерс» в Азербайджане, рост посещаемости ТЦ в Москве и СПб: главное 25 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство машин в Азербайджане, ужесточение условий включения отечественного софта в реестр и другие события 25 августа.

«Соллерс» в Азербайджане, рост посещаемости ТЦ в Москве и СПб: главное 25 августа

Россиия

  • Минцифры РФ собирается ужесточить условия включения отечественного софта в реестр. В списке — ПО должно быть совместимым минимум с двумя российскими ОС и процессорами в реестре Минпромторга.

Финансы

  • В январе-июне 2023 года мошенники похитили у граждан более 1,3 млрд рублей через Систему быстрых платежей (СБП). Это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за это время.

Бизнес

  • Производитель аудиоаппаратуры Harman, которому принадлежит бренд JBL, добивается компенсации за нарушение своих патентов с владельца бренда музыкальных центров Vipe, а также «М.Видео» и «Эльдорадо», пишет «Коммерсантъ».
  • По данным «Ъ», приближение учебного года и делового сезона способствовало росту посещаемости торгцентров Москвы и Санкт-Петербурга. Российским ритейлерам удалось нарастить продажи на 20–35%.

Транспорт

  • Российский автопроизводитель «Соллерс» осенью 2023 года запустит производство машин в Азербайджане. Это первый экспортный рынок для компании.
Фото на обложке: ETIBARNAME / Shutterstock

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