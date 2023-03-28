На долю в «Банки.ру» нашлись крупные претенденты, VK установит собственный CDN-сервис: главное 28 марта

Карина Пардаева
Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру, новыми мажоритарными владельцами российских активов немецкой компании Henkel могут стать акционеры «Фармстандарта», VK планирует установить собственный CDN-сервис и другие новости 28 марта.
На долю в «Банки.ру» нашлись крупные претенденты, VK установит собственный CDN-сервис: главное 28 мартаКарина Пардаева
Финансы
- СПБ Биржа составила перечень иностранных бумаг, хранящихся в «недружественных» депозитариях, в него вошли в том числе бумаги «дружественных» эмитентов в Гонконге и материковом Китае, сообщили «РБК Инвестиции».
Бизнес
- С марта 2022 года в российских городах-миллионниках в среднем сократилось на 5,5% салонов связи операторов. Падение особенно заметно в Омске.
- На портал «Банки.ру», долю в котором продает Russia Partners, претендуют Московская биржа, «Яндекс» и Владимир Потанин, узнал «Коммерсантъ».
- МТС в апреле 2023 года планирует закрыть сделку по покупке более 50% в разработчике решений в области интернета вещей (IoT) для транспорта «Проектная среда». Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млрд рублей.
- Американская фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру — швейцарской Swixx Biopharma, выяснил «Коммерсантъ».
- Новыми мажоритарными владельцами российских активов немецкой компании Henkel, выпускающей косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Fa, Persil и «Пемолюкс», могут стать акционеры «Фармстандарта» (миллиардеры Виктор Харитонин и Егор Кульков), узнали «Ведомости».
Технологии
- VK планирует установить собственный CDN-сервис на сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей. Сервис позволит загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки присутствия CDN.
- Российские власти готовят ответные меры на случай блокировок Западом загрузки в смартфоны виртуальных SIM-карт — eSIM, пишут «Известия».
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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