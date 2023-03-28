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На долю в «Банки.ру» нашлись крупные претенденты, VK установит собственный CDN-сервис: главное 28 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру, новыми мажоритарными владельцами российских активов немецкой компании Henkel могут стать акционеры «Фармстандарта», VK планирует установить собственный CDN-сервис и другие новости 28 марта.

На долю в «Банки.ру» нашлись крупные претенденты, VK установит собственный CDN-сервис: главное 28 марта

Финансы

  • СПБ Биржа составила перечень иностранных бумаг, хранящихся в «недружественных» депозитариях, в него вошли в том числе бумаги «дружественных» эмитентов в Гонконге и материковом Китае, сообщили «РБК Инвестиции».

Бизнес

  • С марта 2022 года в российских городах-миллионниках в среднем сократилось на 5,5% салонов связи операторов. Падение особенно заметно в Омске.
  • На портал «Банки.ру», долю в котором продает Russia Partners, претендуют Московская биржа, «Яндекс» и Владимир Потанин, узнал «Коммерсантъ».
  • МТС в апреле 2023 года планирует закрыть сделку по покупке более 50% в разработчике решений в области интернета вещей (IoT) для транспорта «Проектная среда». Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млрд рублей.
  • Американская фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру — швейцарской Swixx Biopharma, выяснил «Коммерсантъ».
  • Новыми мажоритарными владельцами российских активов немецкой компании Henkel, выпускающей косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Fa, Persil и «Пемолюкс», могут стать акционеры «Фармстандарта» (миллиардеры Виктор Харитонин и Егор Кульков), узнали «Ведомости». 

Технологии

  • VK планирует установить собственный CDN-сервис на сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей. Сервис позволит загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки присутствия CDN.
  • Российские власти готовят ответные меры на случай блокировок Западом загрузки в смартфоны виртуальных SIM-карт — eSIM, пишут «Известия».

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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